Индекс Мосбиржи упал ниже 1900 пунктов впервые с начала октября 2022 года
Индекс Мосбиржи (MOEX: MOEX) с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии торгов 20 июля опустился ниже 1900 пунктов впервые с 10 октября 2022 года. В 9:39 мск индекс составил 1898,49 пункта. К 9:57 мск показатель откорректировался до 1913,56.
Уровень 2100 был пробит в середине прошлой недели. Это стало минимальным значением индекса с декабря 2022 года.
Утренние торги Мосбиржа проводит с 06:50 до 09:50 мск. Официальное значение индекса Мосбиржи определяется на основной сессии — с 09:50 до 19:00 мск.
В период с 2022 года Индекс Мосбиржи демонстрировал значительную турбулентность. Так, 24 февраля 2022 года он обвалился на 33,28% (до 2058,12 пункта), что стало рекордным падением. В дальнейшем наблюдались колебания: в 2022 году индекс также опускался до 2404,73 пункта в апреле и до 2356 пунктов на фоне начала военной операции. В целом за 2022 год Индекс Мосбиржи рухнул на 43%, закрывшись на отметке 2154,12 пункта.
В 2023 году индекс Мосбиржи падал ниже 2900 пунктов впервые с июля, а в июне того же года снижался на 2,8% на фоне заявлений Евгения Пригожина о призыве к военному мятежу. Уже в июле 2024 года индекс также опускался ниже 2900 пунктов. Текущее падение ниже 1900 пунктов является продолжением этой динамики, которая, по мнению экспертов, обусловлена несколькими факторами, включая отсутствие оптимистичных новостей для инвесторов, влияние внутренней экономической ситуации и дивидендные отсечки. Также негативно сказываются возможные новые санкции и проблемы в топливной сфере.
По мнению экспертов, рынок пока не нашел точки опоры для роста, и цели могут быть ниже 2000 пунктов, особенно с учетом доминирования продавцов. Прогнозы повышения ключевой ставки до 18% также не способствуют инвестициям в акции из-за роста привлекательности банковских депозитов.