Индекс Мосбиржи упал ниже 1900 пунктов впервые с начала октября 2022 года

Индекс Мосбиржи (MOEX: MOEX) с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии торгов 20 июля опустился ниже 1900 пунктов впервые с 10 октября 2022 года. В 9:39 мск индекс составил 1898,49 пункта. К 9:57 мск показатель откорректировался до 1913,56.

Уровень 2100 был пробит в середине прошлой недели. Это стало минимальным значением индекса с декабря 2022 года.

Утренние торги Мосбиржа проводит с 06:50 до 09:50 мск. Официальное значение индекса Мосбиржи определяется на основной сессии — с 09:50 до 19:00 мск.