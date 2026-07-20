За взятки с ученых спросили строго

Суд в Москве вынес приговор бывшему начальнику 27-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) Минобороны России полковнику Андрею Протасову. Его признали виновным в получении откатов от коллег за включение в научные группы. Всего ученый за пять лет незаконно получил 7 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Начальник 27-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) Минобороны России Андрей Протасов в суде (апрель 2025 года)

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы Начальник 27-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) Минобороны России Андрей Протасов в суде (апрель 2025 года)

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы

Савеловский районный суд Москвы признал 66-летнего полковника Андрея Протасова виновным в трех эпизодах превышения должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) и семи эпизодах получения взяток (ст. 290 УК РФ). Его приговорили к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 20 млн руб. Помимо этого, суд постановил конфисковать имущество осужденного на сумму взятки.

Андрея Протасова задержали в апреле 2025 года, тогда же суд назначил ему домашний арест. Изначально его подозревали в двух эпизодах получения взятки: в крупном и особо крупном размере. Позже следствие предъявило ему новые обвинения, а суд арестовал имущество фигуранта на 25 млн руб.

Полковник Протасов — доктор военных наук, профессор, автор более 130 научных работ. Окончил Серпуховское высшее военное командное училище по направлению «Автоматизированные системы управления войсками и оружием». В 1989 году окончил военную академию РВСН имени Ф. Э. Дзержинского, а в 2006-м — факультет переподготовки и повышения квалификации Военной академии Генштаба. Проходил службу в ракетных войсках стратегического назначения, отмечен орденом Почета и многочисленными медалями. Должность начальника ЦНИИ Протасов получил в феврале 2008 года.

Обвинения связаны с получением взяток от подчиненных. Согласно фабуле дела, 27-й ЦНИИ с 2014 по 2024 год выполнял госконтракты по разработке и внедрению современных технологий. В обязанности Протасова входило создание инициативных научных групп, участникам которых полагались дополнительные выплаты. Именно за включение в такие группы глава института требовал деньги от коллег.

С 2020 по 2025 год фигурант, по данным обвинения, получил 7 млн руб. Помимо включения в научные группы, Протасов обещал взяткодателям свое покровительство и попустительство по службе.

Уже на заседании об избрании меры пресечения Протасов частично признал вину. При этом он утверждал, что полученные им от сотрудников ЦНИИ деньги шли не ему в карман, а тратились на деятельность института. Фигурант просил переквалифицировать преступление со статьи о получении взятки на превышение должностных полномочий и злоупотребление ими (ст. 286, 285 УК).

Отметим, что Андрей Протасов стал не первым сотрудником 27-го ЦНИИ, получившим приговор за взятки от коллег. В октябре 2025 года к шести годам колонии приговорили бывшего главного научного сотрудника института полковника Евгения Долгова. Он получил 30 млн руб. от сотрудников, желавших войти в группу по обновлению топографических карт для Индии.

Вместе с ним фигурантами дела являлись бывший начальник НИЦ топогеодезического и навигационного обеспечения Минобороны (входит в состав ЦНИИ) полковник Игорь Рутько и бывший старший научный сотрудник Игорь Бобров. Как установило следствие, Бобров искал работников ЦНИИ, готовых войти в группу за взятки, Долгов подписывал документы о назначении надбавок, а полковник покровительствовал группировке и влиял на размеры выплат. В феврале и июне 2026 года Рутько и Боброва приговорили к 11 и 12 годам строгого режима соответственно.

27-й ЦНИИ Минобороны создали в СССР еще в 50-х. Тогда институт занимался разработками в области систем управления и информационной инфраструктуры советской армии. Позже институт создавал системы военной связи и радиоразведки, а также совершенствовал системы навигации и топогеодезии.

В период пандемии 2020 года ЦНИИ разрабатывал биологически активную добавку против коронавируса (в ноябре 2021 года препарат «КовБАД» получил государственную регистрацию). Сейчас, согласно информации с сайта Минобороны, институт проводит исследования в области РХБЗ и оценивает РХБ-обстановку на государственных и военных объектах. Также ЦНИИ обеспечивает химико-аналитическую лабораторию, экспериментально-научное сопровождение и обеспечение деятельности Минобороны в рамках конвенций о запрещении химического и биологического оружия.

Никита Черненко