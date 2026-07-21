Не нужно им клюшек канадских

Президент США Дональд Трамп объявил о введении 50-процентных пошлин против целого списка товаров из Канады. По его словам, это стало ответом на «неравноправное отношение» канадцев к американскому импорту. А отчасти — и отместкой за «отравление» американского воздуха из-за мощных лесных пожаров в соседней стране. В Оттаве, которой не привыкать к недружественным выпадам главы Белого дома, заявили о праве на аналогичные меры против американского экспорта, но отметать возможность удалить споры путем переговоров не стали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Канады Марк Карни и президент США Дональд Трамп на саммите G7 в Кананаскисе (июнь 2025 года)

Фото: Mark Schiefelbein / AP Премьер-министр Канады Марк Карни и президент США Дональд Трамп на саммите G7 в Кананаскисе (июнь 2025 года)

Фото: Mark Schiefelbein / AP

Согласно трем указам, подписанным Дональдом Трампом в понедельник, 20 июля, под удар новых тарифных ограничений попал целый спектр канадских товаров повседневного спроса вроде вина и клюшек для хоккея, увесистый список промышленных позиций вроде цемента и товары, которые ранее были выведены из-под действия импортных пошлин в соответствии с торговым соглашением между США, Мексикой и Канадой от 2020 года (USMCA).

Новые 50-процентные пошлины должны вступить в силу через 30 дней, то есть с 19 августа.

Впрочем, ряд ключевых товаров, отказаться от импорта которых США не могут так просто, в их число вошли энергоносители, калийные удобрения, критически важные виды минерального сырья и рыба, были за рамки рестрикций выведены.

Мотивация этого шага у американского президента оказалась традиционной — не спускать обиду. По его словам, повышенные тарифы стали ответом на «неравноправное отношение» Оттавы к американским автомобилям, молочной продукции и алкоголю. Это подтвердил и некий представитель американской администрации в беседе с NBC News: «Канада должна понести ответственность за продолжающуюся дискриминацию (американских товаров)». А заодно он дал понять, что это стало своего рода наказанием Канаде за недавние лесные пожары на ее территории, которые затронули и США. Как сообщил указанный чиновник, Дональд Трамп просил подготовить варианты введения ответных пошлин и за это «прегрешение».

Напомним, 17 июля Трамп написал в Truth Social пост о том, что США «заполонил» загрязненный воздух из-за лесных пожаров в Канаде, заметив, что покрыть ущерб стоило бы за счет пошлин, которые платит Канада. А на воскресном финале чемпионата мира по футболу между Аргентиной и Испанией в американском Ист-Ратерфорде, где в том числе присутствовал и канадский премьер-министр Марк Карни, Трамп высказал ему свое «фи» лично, призвав «остановить распространение этих пожаров и, знаете, предотвратить отравление нашего воздуха».

В ответ на действия американской стороны Марк Карни заявил о праве на ответные тарифные меры.

Канадский премьер отметил, что Оттава уже не раз демонстрировала готовность предпринять «необходимые действия для поддержки нашей экономики, защиты наших рабочих, фермеров, предприятий и семей». При этом он явил и определенную склонность к компромиссу, выразив готовность активизировать переговоры по урегулированию спора с Вашингтоном и «модернизировать» соглашение USMCA.

Канада, более 75% экспорта которой направляется в США, не впервые становится объектом нападок со стороны соседа. Собственно, с момента возвращения Трампа в Белый дом она одной из первых то и дело попадала под удары, причем далеко не всегда по чисто торгово-экономическим соображениям. В частности, с самого начала своей второй каденции глава Белого дома постоянно оспаривал суверенитет соседей, издевательски предлагая Канаде стать «51-м штатом» Америки. И грозился обложить товары из Канады, а заодно и Мексики 25-процентными пошлинами.

После того как в пику американцам в Онтарио был продемонстрирован телевизионный рекламный ролик, в котором бывший президент США Рональд Рейган негативно высказывался о тарифах, Трамп одномоментно отменил торговые переговоры с канадцами, призванные решить спор мирно.

В январе этого года вскоре после того, как премьер Канады вернулся из Китая, согласовав с Пекином ряд взаимовыгодных сделок, Дональд Трамп вновь обрушился на Марка Карни.

Ему были обещаны стопроцентные пошлины в отношении канадского экспорта в США, если он вдруг решится заключить соглашение о свободной торговле с КНР (хотя в Оттаве об этом даже не заикались).

А в феврале на фоне натянутых межгосударственных отношений обиженный американский лидер сделал еще один выпад против соседей. Он пригрозил заблокировать открытие нового моста, соединяющего канадскую провинцию Онтарио с американским штатом Мичиган, пообещав не давать зеленый свет на это, «пока Соединенные Штаты не получат полную компенсацию за все, что мы им дали» и пока «Канада не начнет относиться к США со справедливостью и уважением, которых мы заслуживаем». И это, к слову, при том, что в 2017 году Трамп лично поддержал проект возведения этого моста.

Наталия Портякова