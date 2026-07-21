Единороссы рассказали о нажитом
Чем владеют и сколько зарабатывают кандидаты в Госдуму от «Единой России»
Центризбирком опубликовал 21 июля декларации кандидатов в Госдуму от «Единой России» (ЕР), вошедших в федеральный список партии. В 2023 году депутатам и чиновникам разрешили не публиковать сведения о доходах, но предоставлять эту информацию при выдвижении на выборы они по-прежнему обязаны. Среди тех, кто отчитался о своем благосостоянии, 56 губернаторов и 220 депутатов Думы, включая ее руководство.
Любовь Евгения Поддубного к продукции и акциям Apple не стала препятствием для его регистрации кандидатом в Госдуму
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
Самым богатым кандидатом среди единороссов стал участник российского списка Forbes, совладелец НОВАТЭКа Леонид Симановский: за 2025 год он заработал 5,96 млрд руб. и 17,5 млрд руб. сохранил на банковских счетах. В 2020 году, согласно тогдашней предвыборной декларации, доход господина Симановского составил 1,7 млрд руб. На втором и третьем местах — депутат Госсовета Татарстана, гендиректор холдинговой компании «Ак Барс» Иван Егоров (673,9 млн руб.) и вице-премьер, бывший глава «Аэрофлота» Виталий Савельев (477,5 млн), к тому же владеющий автомобилем Bentley Continental GT.
В пятерку самых состоятельных вошли депутат Госдумы от Татарстана Руслан Гаджиев (442,6 млн руб.) и кемеровский адвокат, вице-президент Всероссийской федерации самбо Денис Рыбаков (407,4 млн). Последний также является владельцем внушительного автопарка: два Mercedes-Benz (Maybach GLS 600 и GLC 300 4MATIC), Porsche 911, Lexus LX570 и Toyota Camry.
В десятку самых богатых кандидатов вошел и председатель Думы Вячеслав Володин, чей доход в прошлом году составил 257,8 млн руб.
В качестве источников дохода он указал зарплату и доход от вкладов (на счетах у спикера 956 млн руб., ценными бумагами он не владеет).
Самым богатым среди включенных в партсписок губернаторов стал глава Липецкой области, бывший топ-менеджер Сбербанка Игорь Артамонов, заработавший 168,6 млн руб. (см. график). Среди источников поступлений — зарплата и доход от ценных бумаг (акции Сбербанка и облигации Минфина). Господин Артамонов также владеет автомобилями Porsche Panamera 4S и BMW X5 xDrive 40D.
Членов первой пятерки партсписка среди лидеров по доходам нет. Министр иностранных дел Сергей Лавров задекларировал 32 млн руб., мэр Москвы Сергей Собянин — 15,5 млн (у обоих зарплата и проценты от вкладов). Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова получила в прошлом году 18 млн руб., доход главы «Юнармии», участника СВО Владислава Головина составил 9,9 млн, а военкора Евгения Поддубного — 10,7 млн руб.
В своей декларации журналист указал акции ряда зарубежных компаний (в частности, Nebius Group N.V, Apple Inc и Intel Corporation) и паи в зарубежных фондах (FinEx USA Information Technology UCITS ETF и FinEx Physically BackedFunds ICAV).
Согласно избирательному законодательству РФ, кандидат на выборные должности не вправе владеть иностранными активами.
На прошлых выборах в Госдуму наличие таких акций (даже если они приобретались через российские инвестфонды) стоило регистрации нескольким кандидатам от ЛДПР, «Новых людей», «Справедливой России» и «Яблока».
В пресс-службе ЕР “Ъ” пояснили, что сведения, которые предоставляются в Центризбирком, актуальны по состоянию на 1 июня 2026 года и к этому моменту господин Поддубный предпринял все необходимые действия «по отчуждению иностранных финансовых инструментов», представив в ЦИК соответствующие документальные подтверждения. «На текущий момент отсутствуют препятствия для его регистрации в составе федерального списка»,— заверили в партии.
Электоральный юрист Гарегин Митин напоминает, что закон предусматривает исключение из общего правила для тех кандидатов, которые не смогли избавиться от зарубежных активов по объективным и независящим от них причинам (например, из-за ограничений, введенных недружественными странами, или технических сложностей с трансакциями).
В этом случае кандидат должен заранее уведомить избирком о наличии таких активов и предоставить доказательства того, что он предпринимал все необходимые шаги для выполнения требований закона. Подобные прецеденты уже были, пусть пока редко и на региональном уровне. Поначалу такая оговорка была предусмотрена лишь для новых территорий, но постепенно она становится общей практикой, добавляет эксперт.
А вот владеть зарубежной недвижимостью кандидатам пока не запрещено, и у некоторых выдвиженцев ЕР таковая по-прежнему имеется.
Например, семья губернатора Челябинской области Алексея Текслера с 2012 года владеет квартирой на Кипре (в совместной собственности супругов), а глава Мурманской области Андрей Чибис с женой тогда же приобрели дом в Испании. Супруга депутата Госдумы Максима Топилина с 2008 года является владелицей апартаментов в Болгарии, у депутата и бывшего хоккеиста Владислава Третьяка в долевой собственности две квартиры в Латвии (приобретались в 2009 и 2011 годах). Наконец, у депутата Отари Аршбы есть половина квартиры в Грузии, а его жена владеет там несколькими участками и жилыми домами.