Британию сдал, Британию принял

Экс-мэр Манчестера и новый глава Лейбористской партии Энди Бёрнем 20 июля официально вступил в должность премьер-министра Великобритании. Он пообещал провести самые масштабные за последние 40 лет реформы, но не стал оглашать ранее заявленный план развития страны на ближайшие десять лет. Его предшественник Кир Стармер выразил поддержку Бёрнему и заявил, что гордится своими достижениями на посту премьера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран К месту своего выступления новый британский премьер Энди Бёрнем прошествовал под нескончаемые аплодисменты толпы

Фото: Temilade Adelaja / Reuters К месту своего выступления новый британский премьер Энди Бёрнем прошествовал под нескончаемые аплодисменты толпы

Фото: Temilade Adelaja / Reuters

Утро 20 июля открыло новую главу в британской политике: спустя два года премьер-министр Кир Стармер уступил бразды правления страной Энди Бёрнему. В правительственном квартале еще с самого утра собрались десятки журналистов и политиков из обоих лагерей Лейбористской партии, чтобы поддержать премьера уходящего и приветствовать премьера нового. На аудиенцию к королю Карлу III, традиционную при смене премьера, сначала пожаловал Стармер, затем Бёрнем. В той же последовательности политики выступали и перед домом на Даунинг-стрит, 10. Правда, Стармер предстал перед толпой до визита в Букингемский дворец, а Бёрнем уже после.

Кир Стармер в своей речи попытался напомнить однопартийцам, чего они смогли достичь под его руководством. После того как он возглавил лейбористов в апреле 2020 года, его партии не только удалось выиграть выборы 2024 года после 14 лет в оппозиции, но и возродить саму ценность этой политической силы.

Теперь уже экс-лидер лейбористов не забыл напомнить об этом присутствующим. Отдельно он перечислил успехи своего правительства, включая борьбу с миграцией и укрепление обороноспособности страны. Политик заверил, что Лондон стремится к светлому будущему, и поблагодарил всех, кто помогал ему править страной, назвав политику «командным видом спорта». В заключительной части речи он пожелал успехов экс-мэру Манчестера и сказал, что тот пользуется его полной поддержкой. «Я ухожу с достоинством. Я ухожу с улыбкой и горжусь всем, чего мы достигли»,— заключил он. Затем Стармер подошел к своей жене Виктории, которая стояла вместе с членами кабинета уходящего премьера, обнял ее и вместе с ней прошел к автомобилю, чтобы направиться в Букингемский дворец для сложения полномочий.

И если уход Стармера выглядел как достойное прощание, несмотря на разногласия (в конце концов он был вынужден покинуть свой пост из-за потери доверия однопартийцев), то выход Бёрнема больше походил на встречу с кумиром.

Новый премьер шел к месту своего выступления под нескончаемые аплодисменты толпы и то и дело пожимал руки присутствующим. Британские журналисты заметили в толпе его мать. В отличие от Стармера, он начал свою речь с признания проблем, одна из которых — постоянная смена премьер-министров и правительства, начавшаяся после резонансного референдума о «Брексите». «Я остро осознаю, что являюсь шестым человеком за последние десять лет, прошедшим по этой улице, и седьмым премьер-министром с 2016 года, поэтому сейчас самое время для размышлений и принятия новых решений»,— заявил он и пообещал вернуть стране потерянную политическую стабильность.

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Затем он повторил уже известные британской общественности тезисы о грядущих переменах в стране, назвав их «самыми масштабными за последние 40 лет», но так и не представил конкретный план развития Великобритании. Хотя именно его ожидали услышать и эксперты, и колумнисты британских СМИ. Бёрнем пояснил, что огласит свой план по снижению стоимости жизни в стране 21 июля, а десятилетний план развития Великобритании будет представлен позднее в этом году.

Одной из ключевых проблем новый премьер назвал борьбу с бездомностью, а центром своей политики сделал улучшение качества жизни британцев за счет строительства новой экономики. Внешняя политика уже привычно осталась за кадром, а назначения в кабинете министров будут анонсированы ближе к вечеру.

Тем временем новоиспеченного премьера уже успели поздравить целый ряд мировых лидеров, включая канцлера ФРГ Фридриха Мерца, итальянского премьера Джорджу Мелони и президента Украины Владимира Зеленского. Заметным было отсутствие приветственных слов со стороны американского лидера Дональда Трампа, которое, впрочем, можно списать на разницу во времени: в отличие от Стармера, Бёрнем еще ни разу не сталкивался с критикой со стороны президента. В своем первом интервью британскому телеканалу Sky News новоиспеченный глава правительства обозначил, что именно Трампу и Зеленскому он позвонит в первую очередь, что фактически подтвердило преемственность британской внешней политики.

Вероника Вишнякова