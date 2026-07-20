Госдолг встал на паузу

Минфин впервые отложил размещение гособлигаций на неопределенный период. За последний месяц министерство уже трижды отменяло аукционы, даже по популярным среди инвесторов ОФЗ с плавающим купоном. Возросшие ставки на долговом рынке и агрессивные запросы инвесторов заставляют откладывать привлечение средств. Но с учетом масштабных планов по заимствованиям не исключено повторение событий двухлетней давности — размещения триллионных выпусков флоатеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

20 июля Минфин объявил о приостановке аукционов по размещению ОФЗ на неопределенное время. Это уже третья за последние четыре недели отмена аукционов в целях «содействия стабилизации рыночной ситуации». Но если в преддверии аукционов 24 июня и 8 июля министерство обговаривало, что размещения не будут проводить в конкретный день, то в этот раз длительность паузы не была установлена. «О сроках возобновления размещения рублевых госбумаг ведомство сообщит дополнительно»,— говорится в релизе министерства.

В последний раз Минфин прибегал к длительной задержке в размещении госдолга в начале 2022 года. В феврале из-за возросшей волатильности на долговом рынке министерство дважды не проводило аукционы. Однако после начала СВО, резкого роста ставок на долговом рынке и закрытия фондовых рынков размещения физически не могли проводиться. В апреле того же года в интервью «Известиям» глава Минфина Антон Силуанов заявил, что в 2022 году не планируется выходить на внутренний или внешние рынки. «Это бессмысленно, потому что стоимость таких заимствований была бы космической»,— отмечал министр. Впрочем, размещения начались уже в сентябре, то есть через полгода.

Нынешний отказ связан с резким ростом ставок на долговом рынке после июньского заседания Банка России.

Тогда регулятор снизил ключевую ставку лишь на 0,25 п. п., до 14,25%, тогда как инвесторы закладывали в котировки облигаций понижение на 0,5 п. п. Кроме того, ЦБ отметил сокращение потенциала для дальнейшего снижения ставки. Это привело к распродаже госбумаг, по итогам которой индекс гособлигаций RGBI потерял 4,6%.

В июле на фоне усилившегося дефицита бензина, а также возросших рисков расширения санкций против России падение госбумаг продолжилось. К концу минувшей недели доходность госбумаг достигла 16,63–16,70% годовых. Этому способствовала и отмена в прошлую среду аукциона по ОФЗ с переменным купоном (популярным у крупных банков) в отсутствие «заявок по приемлемым уровням цен», хотя спрос превысил 144 млрд руб.

«Проблема сейчас не в ликвидности, а в высокой премии за риск. Инвесторы по-прежнему требуют высокую премию за неопределенность, закладывая в доходности риски бюджета, стагфляцию, геополитику и вероятность того, что цикл снижения ставки окажется более медленным, чем ожидается»,— поясняет независимый портфельный управляющий Алена Николаева.

Как считают участники рынка, бессрочная отмена аукционов — одно из немногих в текущих условиях правильных решений.

«Отсутствие новых размещений снижает давление на ОФЗ и может помочь котировкам стабилизироваться. Одновременно сама пауза показывает, что Минфин пока не готов занимать по текущим ставкам, а спрос инвесторов на предложенных условиях недостаточен»,— отмечает аналитик ФГ «Финам» Никита Бороданов. Впрочем, по словам стратега УК «Арикапитал» Сергея Суверова, повысившиеся из-за новой эскалации конфликта на Ближнем Востоке цены на нефть снизили остроту бюджетных проблем. В понедельник стоимость ближайшего контракта нефти Brent после месячной паузы поднималась выше уровня $90 за баррель, прибавив с начала месяца более 25%.

Несмотря на значительные планы заимствований на этот год (5,51 трлн руб. по номиналу), взятая пауза не выглядят критичной.

С начала года Минфин уже привлек 2,87 трлн руб., перевыполнив план на этот период. Как отмечает руководитель отдела публичного анализа облигаций Совкомбанка Арсений Автухов, для выполнения годового плана Минфину нужно будет привлекать по 150 млрд руб. еженедельно, что из опыта предшествующих размещений выглядит реально.

Однако, по словам Никиты Бороданова, «план на третий квартал большой, и длительный перерыв приведет к необходимости размещать повышенные объемы позднее, что снова может давить на рынок». В противном случае придется идти на уступки госбанкам при размещении ОФЗ-ПК. В декабре 2024 года Минфин таким образом за два аукциона привлек почти 1,9 трлн руб.

Вернуться к аукционам министерство сможет после снижения волатильности, появления более понятного сигнала от ЦБ по дальнейшей денежно-кредитной политике, отмечают эксперты. По мнению Алены Николаевой, полноценные размещения будут возможны только вместе с сокращением самой премии за риск.

Виталий Гайдаев