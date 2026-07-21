Девелоперы тасуют участки

MR Group Романа Тимохина продала Tekta Group 1,1 га на Планетной улице в Москве. Сумма сделки могла составить 3 млрд руб. На площадке у метро «Динамо» запланировано строительство премиального жилья. Вложить в него может потребоваться более 24 млрд руб. MR Group распродает второстепенные активы, рассчитывая таким образом снизить долговую нагрузку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Любарский / Коммерсантъ Фото: Александр Любарский / Коммерсантъ

Структура Tekta Group ООО «Текта инвест» 17 июля получила 100% в ООО «ЦЗ-Холдинг», следует из СПАРК. Эта компания через ООО «Специализированный застройщик "Планетная"» владеет площадкой на улице Планетной, 3, у станции метро «Динамо», сообщал ранее отраслевой Telegram-канал «Стройки — и точка». Ранее она входила в портфель MR Group. В Tekta Group “Ъ” пояснили, что на Планетной улице запланировано строительство премиального жилого квартала. В MR Group от комментариев отказались.

MR Group контролируется Романом Тимохиным. Компания специализируется на строительстве жилья и офисной недвижимости в Москве и Подмосковье. Среди заметных проектов — бизнес-центр iCity в районе «Москва-Сити», элитный комплекс «Николь» на Никольской улице и прочие. Объем текущего строительства жилья, по данным «Наш.Дом.РФ», составляет 1,1 млн кв. м.

Tekta Group создана в конце 1990-х годов совладельцами одного из крупнейших в России ИТ-дистрибуторов Merlion Владиславом Мангутовым и Алексеем Абрамовым. Сначала компания специализировалась на жилье в Подмосковье, но теперь работает в основном в Москве. По данным «Наш.Дом.РФ», сейчас она строит 84 тыс. кв. м.

Партнер Ricci Петр Виноградов говорит, что площадь участка на Планетной улице составляет 1,1 га. Его стоимость могла составить 2,8–3,2 млрд руб. Оценка источника “Ъ”, знакомого с соглашением,— 3 млрд руб. Здесь можно построить премиальный комплекс на 40 тыс. кв. м в габаритах наружных стен, из которых жилье составит около 25 тыс. кв. м, подсчитал директор департамента земли Nikoliers Тимур Рывкин. Господин Виноградов полагает, что вложить в проект потребуется 24–26 млрд руб.

Оптимизация земельного банка MR Group может быть направлена на снижение долга, считает директор департамента земельных проектов NF Group Максим Чернядьев. Так компания, по мнению коммерческого директора «Метриума» Дмитрия Проскурина, сможет сфокусироваться на приоритетных проектах.

Сделка с Tekta Group действительно не первое крупное соглашение MR Group по продаже активов.

В июле 2026 года девелопер передал ГК «Отрада» проект строительства высотного жилого комплекса на Новой Басманной. В прошлом году компания вышла из совместного с Level Group проекта строительства жилого комплекса «Павелецкая Сити» в районе одноименного вокзала на юге Москвы.

Tekta Group получает проект, который самостоятельно была бы вынуждена согласовывать не один год, отмечает руководитель направления земельных активов и девелопмента IBC Real Estate Дмитрий Шелковский. В июле Tekta Group также закрыла сделку по приобретению 3,4 га на улице Касаткина на северо-востоке Москвы, где можно построить около 100 тыс. кв. м, из которых 92 тыс. кв. м — жилье. Продавцом выступила группа ПИК. В начале 2026 года девелопер выкупил у структуры мэрии Москвы 0,37 га на Волгоградском проспекте, где запланировано строительство общественно-делового комплекса на 85 тыс. кв. м.

Дарья Андрианова