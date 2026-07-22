WSJ: в США будут производить украинские безэкипажные катера Magura

Американская фирма ReconCraft начнет выпуск украинских беспилотных катеров Magura по соглашению с украинским производителем Uforce. Об этом пишет The Wall Street Journal.

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Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters Magura

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Соглашение было подписано в посольстве Украины в Вашингтоне на прошлой неделе. Джо Силковски, сооснователь ReconCraft, заявил о планах производить сотни или тысячи таких судов ежегодно. Размер финансовой сделки между компаниями не раскрывается.

ReconCraft базируется в Портленде и специализируется на создании судов для сил специальных операций. WSJ отмечает, что Пентагон планирует выделить десятки миллиардов долларов на автономные боевые системы в ближайшие годы.