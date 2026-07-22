WSJ: в США будут производить украинские безэкипажные катера Magura
Американская фирма ReconCraft начнет выпуск украинских беспилотных катеров Magura по соглашению с украинским производителем Uforce. Об этом пишет The Wall Street Journal.
Magura
Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters
Соглашение было подписано в посольстве Украины в Вашингтоне на прошлой неделе. Джо Силковски, сооснователь ReconCraft, заявил о планах производить сотни или тысячи таких судов ежегодно. Размер финансовой сделки между компаниями не раскрывается.
ReconCraft базируется в Портленде и специализируется на создании судов для сил специальных операций. WSJ отмечает, что Пентагон планирует выделить десятки миллиардов долларов на автономные боевые системы в ближайшие годы.