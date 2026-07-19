Путин поблагодарил КНДР за помощь в проведении СВО

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с главой МИД КНДР Цой Сон Хи. Во встрече также приняли участие российский министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.

Владимир Путин поблагодарил власти КНДР за поддержку России в СВО. Отдельно президент упомянул решение руководства республики направить своих военнослужащих для участия в боевых действиях в Курской области.

«Еще раз хочу выразить признательность за поддержку проводимой нами специальной военной операции... Доблесть, отвага, мужество и героизм ваших воинов отмечены государственными наградами РФ. Никогда не забудем их подвига. Будем чтить корейских героев наравне с нашими соотечественниками», — сказал президент.

Кроме того, российский президент высоко оценил глубокое взаимопонимание, сложившееся с главой республики Ким Чен Ыном. По словам господина Путина, отношения стран развиваются в разных направлениях. Цой Сон Хи передала президенту России «теплый, товарищеский» привет от Ким Чен Ына.