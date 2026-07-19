Путин поблагодарил КНДР за помощь в проведении СВО
Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с главой МИД КНДР Цой Сон Хи. Во встрече также приняли участие российский министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.
Владимир Путин поблагодарил власти КНДР за поддержку России в СВО. Отдельно президент упомянул решение руководства республики направить своих военнослужащих для участия в боевых действиях в Курской области.
«Еще раз хочу выразить признательность за поддержку проводимой нами специальной военной операции... Доблесть, отвага, мужество и героизм ваших воинов отмечены государственными наградами РФ. Никогда не забудем их подвига. Будем чтить корейских героев наравне с нашими соотечественниками», — сказал президент.
Кроме того, российский президент высоко оценил глубокое взаимопонимание, сложившееся с главой республики Ким Чен Ыном. По словам господина Путина, отношения стран развиваются в разных направлениях. Цой Сон Хи передала президенту России «теплый, товарищеский» привет от Ким Чен Ына.
Встреча Владимира Путина и главы МИД КНДР Цой Сон Хи является частью активного развития отношений между двумя странами. Она состоялась после ряда контактов на высоком уровне, включая визит Цой Сон Хи в Москву в январе 2024 года, когда она встретилась с российским президентом и министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Тогда же обсуждались «чувствительные области» сотрудничества и была достигнута договоренность о возможном визите Владимира Путина в Пхеньян.
Кульминацией этого процесса стал визит Владимира Путина в КНДР в июне 2024 года, где был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который, по словам российского президента, предусматривает оказание взаимной военной помощи в случае агрессии или угрозы нападения. Этот договор стал ключевым элементом, вокруг которого выстраивается дальнейшее сотрудничество. После подписания договора северокорейская сторона также подтвердила свою поддержку России в её политике, в том числе в отношении украинского направления.
Встреча между Владимиром Путиным и Цой Сон Хи в ноябре 2024 года после ратификации Госдумой Договора о стратегическом партнерстве подтверждает, что обе стороны рассматривают отношения как стратегические и развивающиеся. На фоне этих контактов Южная Корея и страны Запада выражают обеспокоенность, предполагая, что сотрудничество России и КНДР включает поставки северокорейского оружия в обмен на российские военно-технические технологии, однако Москва и Пхеньян эти обвинения отрицают, называя их бездоказательными.
Министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи заявляла, что сразу после начала специальной военной операции на Украине лидер Ким Чен Ын дал указания оказать помощь российской армии и народу. Она также отмечала, что Москва и Пхеньян вышли на новый уровень стратегических отношений со столетней перспективой, что подчеркивает долгосрочный характер и значимость этих связей для обеих сторон.