Составлено ИИ-Ассистентъ

Введение безвизового режима между Россией и Китаем стало частью их дипломатической политики и стратегического сближения. Оно рассматривается как важная инициатива, направленная на развитие бизнеса, деловых и личных контактов, а также гуманитарных обменов. Уже к апрелю 2026 года китайские власти уведомляли Москву о готовности продлить безвизовый режим для граждан России на год, до конца 2027-го.

Первоначально Китай неожиданно для России ввёл безвизовый режим для россиян с 15 сентября 2025 года, позволяя находиться в стране до 30 дней по загранпаспорту. Россия в ответ ввела аналогичный порядок для китайских граждан с 1 декабря 2025 года. Эти меры действовали до 14 сентября 2026 года в тестовом формате. По оценкам экспертов, введение безвиза должно было увеличить турпоток в Китай на 30-40%.

Помимо безвизового режима для туристических и деловых поездок, Китай также значительно увеличил продолжительность безвизового транзита для граждан России и ещё 53 стран до 240 часов (десять суток) с 17 декабря 2024 года, расширив список пунктов въезда. Это свидетельствует о более широкой стратегии Китая по упрощению въезда для иностранных граждан, направленной на увеличение туристического потока.

Помимо безвизового обмена, Россия и Китай углубляют сотрудничество и в других сферах, таких как энергетика (поставки нефти и газа), торговля (большинство операций осуществляется в рублях и юанях), контроль над вооружениями и борьба с преступностью. Всё это способствует созданию устойчивой системы взаимной торговли и укреплению стратегического партнёрства между странами.