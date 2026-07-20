Путин продлил безвизовый режим с Китаем до конца 2027 года
Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении безвизового режима для граждан Китая до конца 2027 года. Изначально мера действовала до 14 сентября 2026-го.
Президент России Владимир Путин (слева) и председатель КНР Си Цзиньпин
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
Граждане Китая могут оставаться в России без визы до 30 дней. Такие же условия действуют для въезда россиян в Китай. Первым визы отменил Китай в сентябре 2025 года. Россия приняла такую же меру в декабре.
Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин договорились продолжать взаимный безвизовый режим во время переговоров в Пекине в мае. По оценкам Минтранса России, после введения безвиза пассажиропоток между двумя странами вырос на 46%.
Введение безвизового режима между Россией и Китаем стало частью их дипломатической политики и стратегического сближения. Оно рассматривается как важная инициатива, направленная на развитие бизнеса, деловых и личных контактов, а также гуманитарных обменов. Уже к апрелю 2026 года китайские власти уведомляли Москву о готовности продлить безвизовый режим для граждан России на год, до конца 2027-го.
Первоначально Китай неожиданно для России ввёл безвизовый режим для россиян с 15 сентября 2025 года, позволяя находиться в стране до 30 дней по загранпаспорту. Россия в ответ ввела аналогичный порядок для китайских граждан с 1 декабря 2025 года. Эти меры действовали до 14 сентября 2026 года в тестовом формате. По оценкам экспертов, введение безвиза должно было увеличить турпоток в Китай на 30-40%.
Помимо безвизового режима для туристических и деловых поездок, Китай также значительно увеличил продолжительность безвизового транзита для граждан России и ещё 53 стран до 240 часов (десять суток) с 17 декабря 2024 года, расширив список пунктов въезда. Это свидетельствует о более широкой стратегии Китая по упрощению въезда для иностранных граждан, направленной на увеличение туристического потока.
Помимо безвизового обмена, Россия и Китай углубляют сотрудничество и в других сферах, таких как энергетика (поставки нефти и газа), торговля (большинство операций осуществляется в рублях и юанях), контроль над вооружениями и борьба с преступностью. Всё это способствует созданию устойчивой системы взаимной торговли и укреплению стратегического партнёрства между странами.