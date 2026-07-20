Трактора заправят от печки

Регуляторы задумались о возможности поставок топлива сниженного качества для аграриев. Так, Минсельхоз изучает спрос на дизтопливо с содержанием серы, не соответствующим даже «Евро-2», и печного топлива, применяющегося для отопления. Предложение может заинтересовать владельцев старой техники, но не современных машин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смирнов / Коммерсантъ Фото: Алексей Смирнов / Коммерсантъ

Минсельхоз запросил у руководителей региональных органов управления АПК информацию об интересе сельхозпроизводителей к покупке дизтоплива с содержанием серы 0,3–0,9% и печного топлива. Обращение (есть у “Ъ”) директора департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Андрея Артикулова направлено 17 июля. В указанный диапазон укладывается дизтопливо стандарта «Евро-3», где содержание серы ограничено 0,35%, и «Евро-2» с предельной долей до 0,5%. В топливе класса «Евро-5» содержание серы ограничено 0,01%. Печное топливо обычно применяют в паровых котлах и промышленных печах. В июле правительство разрешило до конца текущего года оборот бензина и дизтоплива по стандартам «Евро-3». По данным “Ъ”, власти рассматривали и возврат к стандартам «Евро-2».

Как говорится в письме, о возможности производства топлива по указанным характеристикам Минсельхоз уведомили в Минэнерго. Господин Артикулов попросил предоставить информацию с указанием заинтересованного сельхозпредприятия и объема необходимого вида топлива с разбивкой по месяцам не позднее 20 июля. “Ъ” направил вопросы в Минсельхоз и Минэнерго.

Ситуация на рынке топлива обострилась в условиях роста повреждений НПЗ из-за атак.

По данным Kpler, объем нефтепереработки в России в июне снизился до 4,1 млн баррелей в сутки, минимума за последние годы. Для насыщения внутреннего рынка с 8 июля правительство распространило ограничения на экспорт дизтоплива до конца текущего месяца для НПЗ, исключения — поставки по межправительственным соглашениям. Вице-премьер Александр Новак 15 июля сообщал, что эффект от меры уже заметен и все необходимые объемы дизтоплива будут поставлены в регионы для проведения уборочных работ.

Глава Минсельхоза Оксана Лут 17 июля отмечала, что с топливом для сельхозпроизводителей есть «шероховатости на местах», которые будут решаться индивидуально. Власти отдельных субъектов между тем уже говорили о нехватке ресурса. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в середине июля заявил, что обратился в правительство РФ с просьбой увеличить ежемесячную квоту по поставкам дизтоплива и бензина для сельхозпроизводителей: «Для своевременного проведения уборки урожая и послеуборочных работ необходимы дополнительные объемы».

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь объявил, что для решения проблемы дефицита топлива для аграриев с Минэнерго проработан механизм поставок. Отгрузки в рамках квоты для региона в размере 60 тыс. тонн уже начались, заявил он. В Ставропольском крае, сообщал глава региона Владимир Владимиров, для небольших хозяйств определен региональный топливный оператор.

Источники “Ъ” считают предложение логичным в условиях общей нехватки топлива в России.

По их мнению, дизтопливо с высоким содержанием серы будет востребовано у владельцев старой сельхозтехники, так как современные тракторы, комбайны и т. д. иностранного производства более требовательны к качеству топлива. При этом темные нефтепродукты будут существенно дешевле дизтоплива стандартных экологических классов, указывает источник “Ъ”.

Другой собеседник “Ъ” говорит, что Минэнерго, очевидно, изучает потенциальную потребность хозяйств в прямогонном дизеле — ранее такую статистику не собирали. Скорее всего, это топливо с мини-НПЗ или крупных заводов, где были повреждены участки гидроочистки. По словам собеседника “Ъ”, крупные холдинги, использующие технику с сажевыми фильтрами уровня «Евро-4», «Евро-5», использовать такое топливо не смогут, а с устаревшим парком техники — вполне. Основная проблема, говорит он, нагар и засорение фильтров, топливных насосов и форсунок, но хозяйства, которые самостоятельно обслуживают свою старую технику, с этим справятся.

Источник “Ъ” на аграрном рынке поясняет, что до текущего лета аграрии закупали дизтопливо класса «Евро-5», сейчас считается допустимым применение «Евро-3». На более низкие значения, по его мнению, согласятся далеко не все игроки: это вопрос износа и стоимости проведения ремонта. Если речь о технике с недорогими запчастями — снижение класса топлива допустимо, если комплектующие стоят дорого — смысл теряется, поясняет он. По словам другого собеседника “Ъ” в отрасли, в отдельных случаях аграрии могут вынужденно использовать печное топливо для сельхозтехники. В текущем сезоне интерес к печному топливу вырос, хотя для современных сельхозмашин с высокоточной топливной аппаратурой оно грозит сокращением ресурса, говорит он. Гендиректор племенного хозяйства «Лазаревское» Кристина Романовская поясняет, что при росте содержания серы с 0,2% до 1% ресурс двигателя сокращается вдвое и ремонт современного комбайна или трактора обойдется во много раз дороже, чем вся экономия на топливе. Печное топливо, продолжает она, может использоваться только на старых тракторах и грузовиках советского или раннего российского производства, а для современных импортных машин строго запрещено.

Анатолий Костырев, Ольга Мордюшенко, Александра Мерцалова