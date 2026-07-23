Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Риск предъявлен

Crocus Group хочет взыскать с «Ингосстраха» 1,68 млрд рублей

Crocus Group Араза Агаларова пытается через суд взыскать с «Ингосстраха» 1,68 млрд руб., чтобы возместить убытки за сгоревший в 2024 году концертный зал «Крокус Сити Холл». Заявленная сумма покрывает менее трети расходов, но и ее взыскать будет непросто — риск теракта, вероятно, не был включен в договор страхования.

Араз Агаларов ступил на путь судебного взыскания убытков за «Крокус Сити Холл»

Араз Агаларов ступил на путь судебного взыскания убытков за «Крокус Сити Холл»

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Араз Агаларов ступил на путь судебного взыскания убытков за «Крокус Сити Холл»

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Головная компания Crocus Group Араза Агаларова АО «Крокус Интернэшнл» 7 июля подала иск в Арбитражный суд Москвы к СПАО «Ингосстрах» о взыскании 1,68 млрд руб., следует из картотеки дел. 10 июля иск приняли к производству, суть требований не указана. В третьих лицах дела фигурируют структура Crocus Group ООО «Крокус финанс», Газпромбанк и банк ПСБ. Стороны на вопросы “Ъ” оперативно не ответили.

Crocus Group занимается строительством и управлением жилой и коммерческой недвижимостью. Общая площадь реализованных проектов превышает 6 млн кв. м. В портфеле сеть торгцентров Vegas, «Крокус Сити Молл», выставочный центр «Крокус Экспо» и проч. Согласно СПАРК, выручка АО «Крокус Интернэшнл» в 2025 году выросла на 2,3% год к году, до 54,4 млрд руб., чистый убыток увеличился на 49%, до 14,7 млрд руб. По оценке Forbes, доход группы от сдачи объектов в аренду в прошлом году вырос на 22% год к году, до $300 млн. Основным владельцем Crocus Group считается Араз Агаларов.

Управляющий партнер адвокатского бюро «Астериск» Владимир Хантимиров не исключает, что в иске Crocus Group речь о взыскании возмещения за имущество «Крокус Сити Холла». «Ингосстрах» страховал концертный зал площадью 38 тыс. кв. м. В марте 2024 года здесь произошел теракт, унесший жизни 149 человек. С тех пор работа площадки остановлена, решение о ее дальнейшей судьбе официально оглашено не было. Но восстановление работы именно концертного зала не рассматривалось.

В 2025 году сын Араза Агаларова Эмин оценивал ущерб компании от теракта в $150–200 млн (11,77–15,7 млрд руб.), из которых около $100 млн (7,85 млрд руб.) составляют потенциальные затраты на строительство аналогичного объекта. По оценке Генпрокуратуры, причиненный терактом ущерб в целом составил 5,7 млрд руб.

В «Ингосстрахе» после трагедии заявляли, что выполнят все обязательства в соответствии с договором. Одновременно в пресс-службе компании тогда сообщали «Ъ FM», что риск «теракт» не был включен клиентом в состав полиса.

Представители потерпевших в 2024 году подавали иск к страховщику. Суд отклонил его, сославшись на то, что следствие по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, еще не завершено. В 2024 году Эмин Агаларов заявлял, что страховка покроет не более 1/40 ущерба от теракта.

Заявленная сумма в 1,68 млрд руб. с высокой степенью вероятности не отражает полную стоимость восстановления объекта, говорит Владимир Хантимиров. Руководитель корпоративной практики юрфирмы a.t.Legal Олег Карьков считает, что она может быть обусловлена страховым лимитом, расчетом выплаты после франшизы, недострахованием (сумма страхования ниже реальной стоимости объекта) или другими факторами. Риск терроризма в полисах, как правило, выделяется отдельно с ограниченным лимитом ответственности страховщика, говорит господин Хантимиров. Именно этим, по его словам, может быть обусловлена скромная сумма.

Очевидцы теракта в «Крокусе» вспомнили, как все происходило

Олег Карьков считает, что иск мог быть подан спустя два года после инцидента из-за попыток урегулировать спор в досудебном порядке. Время также могло потребоваться на проведение экспертиз. Владимир Хантимиров говорит, что срок исковой давности по имущественным спорам — два года. Но он рассчитывается не с даты происшествия, а с момента, когда застрахованный узнал или должен был узнать о нарушении права. Обычно таким моментом признается дата отказа страховщика в выплате возмещения или истечения срока, предусмотренного на рассмотрение заявления о выплате, говорит юрист.

Участие в деле ПСБ и Газпромбанка как третьих лиц обусловлено наличием у них имущественного интереса в исходе спора, считает Владимир Хантимиров. В пояснительной записке к бухотчетности АО «Крокус Интернэшнл» за 2025 год сказано, что банк ПСБ — кредитор компании. У банка в залоге 100% доли АО «Крокус Интернэшнл» в ООО «Крокус финанс», говорится в СПАРК. Право требования по долгосрочным беспроцентным займам компании на сумму 23,8 млрд руб. также находится в залоге в качестве обеспечения по кредитному договору с ПСБ.

Холдинг имеет обязательства и перед Газпромбанком по обеспечению обязательств третьих лиц. Их сумма в отчетности не указана. В марте 2023 года стало известно, что Crocus Group сменит основного кредитора — вместо Сбербанка им стал Газпромбанк. Источники РБК сообщали, что группа господина Агаларова рефинансировала кредиты примерно на 100 млрд руб. Газпромбанк с 2023 года выступал кредитором, в частности, и «Крокус Сити Холла».

Теракт в «Крокусе»: цифры, схема, подозреваемые

Читать далее

В рамках рассмотрения дела, по мнению господина Хантимирова, будут принципиальными вопросы о том, можно ли признать произошедшее страховым случаем и имеются ли предусмотренные договором исключения из покрытия. Линия защиты страховщика, вероятно, будет строиться на незавершенности следствия по уголовному делу. До установления обстоятельств события и его юридической квалификации сложно определить, наступил ли страховой случай и не имелось ли оснований для отказа в выплате, считает он. По прогнозам Олега Карькова, при наличии покрытия вероятно частичное взыскание или мировое соглашение. Если теракт исключен из числа страховых случаев — в иске откажут.

Дарья Андрианова

Фотогалерея

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Предыдущая фотография
Сотрудники правоохранительных органов рядом со зданием концертного зала

Сотрудники правоохранительных органов рядом со зданием концертного зала

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ  /  купить фото

По информации CМИ, нападение на «Крокус Сити Холл» совершили не менее четырех террористов. Они проникли в концертный комплекс незадолго до выступления группы «Пикник», открыли огонь по зрителям и подожгли зал

По информации CМИ, нападение на «Крокус Сити Холл» совершили не менее четырех террористов. Они проникли в концертный комплекс незадолго до выступления группы «Пикник», открыли огонь по зрителям и подожгли зал

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ  /  купить фото

В результате действий преступников внутри здания начался пожар повышенного ранга сложности, в пиковый момент площадь возгорания составляла около 12,9 тыс. кв. м. Также известно как минимум о двух взрывах, прогремевших в «Крокус Сити Холле»

В результате действий преступников внутри здания начался пожар повышенного ранга сложности, в пиковый момент площадь возгорания составляла около 12,9 тыс. кв. м. Также известно как минимум о двух взрывах, прогремевших в «Крокус Сити Холле»

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ  /  купить фото

Вертолет скорой помощи в небе над «Крокусом»

Вертолет скорой помощи в небе над «Крокусом»

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Сотрудники правоохранительных органов на месте происшествия

Сотрудники правоохранительных органов на месте происшествия

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Пожар в «Крокус Сити Холле»

Пожар в «Крокус Сити Холле»

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

После происшествия министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в клиники госпитализировали 115 пострадавших, остальные лечатся амбулаторно

После происшествия министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в клиники госпитализировали 115 пострадавших, остальные лечатся амбулаторно

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

В составе оперштаба на месте теракта в «Крокус Сити Холле» работали бригады реаниматологов, хирургов и психологов ФМБА

В составе оперштаба на месте теракта в «Крокус Сити Холле» работали бригады реаниматологов, хирургов и психологов ФМБА

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Пожар в здании «Крокус Сити Холла»

Пожар в здании «Крокус Сити Холла»

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ  /  купить фото

Около 4:00 утра 23 марта министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что основная работа по оказанию экстренной помощи пострадавшим завершена

Около 4:00 утра 23 марта министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что основная работа по оказанию экстренной помощи пострадавшим завершена

Фото: Александр Черных / Коммерсантъ  /  купить фото

Работа правоохранительных служб на месте происшествия

Работа правоохранительных служб на месте происшествия

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Бронеавтомобиль Росгвардии на пути к концертному комплексу «Крокус Сити Холл»

Бронеавтомобиль Росгвардии на пути к концертному комплексу «Крокус Сити Холл»

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Пожар в «Крокус Сити Холле»

Пожар в «Крокус Сити Холле»

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ  /  купить фото

Пострадавших при теракте госпитализировали в клиники Москвы и Подмосковья, в том числе в НИИ Склифосовского

Пострадавших при теракте госпитализировали в клиники Москвы и Подмосковья, в том числе в НИИ Склифосовского

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ  /  купить фото

ГСУ СКР возбудил уголовное дело по факту происшествия по статье о террористическом акте

ГСУ СКР возбудил уголовное дело по факту происшествия по статье о террористическом акте

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Силовики около тел погибших

Силовики около тел погибших

Фото: Александр Черных / Коммерсантъ  /  купить фото

Через несколько часов после происшествия на МКАД на экране возле «Крокус Сити Холла» вывели надпись «Скорбим 22.03.2024»

Через несколько часов после происшествия на МКАД на экране возле «Крокус Сити Холла» вывели надпись «Скорбим 22.03.2024»

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

На следующий день после трагедии рядом с «Крокус Сити Холлом» возник стихийный мемориал

На следующий день после трагедии рядом с «Крокус Сити Холлом» возник стихийный мемориал

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ  /  купить фото

24 марта в России объявлен общенациональный траур по погибшим в теракте в «Крокус Сити Холле». Траурные мероприятия проходят по всей стране и за ее пределами

24 марта в России объявлен общенациональный траур по погибшим в теракте в «Крокус Сити Холле». Траурные мероприятия проходят по всей стране и за ее пределами

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 19

Сотрудники правоохранительных органов рядом со зданием концертного зала

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

По информации CМИ, нападение на «Крокус Сити Холл» совершили не менее четырех террористов. Они проникли в концертный комплекс незадолго до выступления группы «Пикник», открыли огонь по зрителям и подожгли зал

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

В результате действий преступников внутри здания начался пожар повышенного ранга сложности, в пиковый момент площадь возгорания составляла около 12,9 тыс. кв. м. Также известно как минимум о двух взрывах, прогремевших в «Крокус Сити Холле»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Вертолет скорой помощи в небе над «Крокусом»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Сотрудники правоохранительных органов на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Пожар в «Крокус Сити Холле»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

После происшествия министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в клиники госпитализировали 115 пострадавших, остальные лечатся амбулаторно

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

В составе оперштаба на месте теракта в «Крокус Сити Холле» работали бригады реаниматологов, хирургов и психологов ФМБА

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Пожар в здании «Крокус Сити Холла»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Около 4:00 утра 23 марта министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что основная работа по оказанию экстренной помощи пострадавшим завершена

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Работа правоохранительных служб на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Бронеавтомобиль Росгвардии на пути к концертному комплексу «Крокус Сити Холл»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Пожар в «Крокус Сити Холле»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Пострадавших при теракте госпитализировали в клиники Москвы и Подмосковья, в том числе в НИИ Склифосовского

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

ГСУ СКР возбудил уголовное дело по факту происшествия по статье о террористическом акте

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Силовики около тел погибших

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Через несколько часов после происшествия на МКАД на экране возле «Крокус Сити Холла» вывели надпись «Скорбим 22.03.2024»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

На следующий день после трагедии рядом с «Крокус Сити Холлом» возник стихийный мемориал

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

24 марта в России объявлен общенациональный траур по погибшим в теракте в «Крокус Сити Холле». Траурные мероприятия проходят по всей стране и за ее пределами

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Смотреть

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд