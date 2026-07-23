Риск предъявлен

Crocus Group Араза Агаларова пытается через суд взыскать с «Ингосстраха» 1,68 млрд руб., чтобы возместить убытки за сгоревший в 2024 году концертный зал «Крокус Сити Холл». Заявленная сумма покрывает менее трети расходов, но и ее взыскать будет непросто — риск теракта, вероятно, не был включен в договор страхования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Араз Агаларов ступил на путь судебного взыскания убытков за «Крокус Сити Холл»

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС Араз Агаларов ступил на путь судебного взыскания убытков за «Крокус Сити Холл»

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Головная компания Crocus Group Араза Агаларова АО «Крокус Интернэшнл» 7 июля подала иск в Арбитражный суд Москвы к СПАО «Ингосстрах» о взыскании 1,68 млрд руб., следует из картотеки дел. 10 июля иск приняли к производству, суть требований не указана. В третьих лицах дела фигурируют структура Crocus Group ООО «Крокус финанс», Газпромбанк и банк ПСБ. Стороны на вопросы “Ъ” оперативно не ответили.

Crocus Group занимается строительством и управлением жилой и коммерческой недвижимостью. Общая площадь реализованных проектов превышает 6 млн кв. м. В портфеле сеть торгцентров Vegas, «Крокус Сити Молл», выставочный центр «Крокус Экспо» и проч. Согласно СПАРК, выручка АО «Крокус Интернэшнл» в 2025 году выросла на 2,3% год к году, до 54,4 млрд руб., чистый убыток увеличился на 49%, до 14,7 млрд руб. По оценке Forbes, доход группы от сдачи объектов в аренду в прошлом году вырос на 22% год к году, до $300 млн. Основным владельцем Crocus Group считается Араз Агаларов.

Управляющий партнер адвокатского бюро «Астериск» Владимир Хантимиров не исключает, что в иске Crocus Group речь о взыскании возмещения за имущество «Крокус Сити Холла». «Ингосстрах» страховал концертный зал площадью 38 тыс. кв. м. В марте 2024 года здесь произошел теракт, унесший жизни 149 человек. С тех пор работа площадки остановлена, решение о ее дальнейшей судьбе официально оглашено не было. Но восстановление работы именно концертного зала не рассматривалось.

В 2025 году сын Араза Агаларова Эмин оценивал ущерб компании от теракта в $150–200 млн (11,77–15,7 млрд руб.), из которых около $100 млн (7,85 млрд руб.) составляют потенциальные затраты на строительство аналогичного объекта. По оценке Генпрокуратуры, причиненный терактом ущерб в целом составил 5,7 млрд руб.

В «Ингосстрахе» после трагедии заявляли, что выполнят все обязательства в соответствии с договором. Одновременно в пресс-службе компании тогда сообщали «Ъ FM», что риск «теракт» не был включен клиентом в состав полиса.

Представители потерпевших в 2024 году подавали иск к страховщику. Суд отклонил его, сославшись на то, что следствие по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, еще не завершено. В 2024 году Эмин Агаларов заявлял, что страховка покроет не более 1/40 ущерба от теракта.

Заявленная сумма в 1,68 млрд руб. с высокой степенью вероятности не отражает полную стоимость восстановления объекта, говорит Владимир Хантимиров. Руководитель корпоративной практики юрфирмы a.t.Legal Олег Карьков считает, что она может быть обусловлена страховым лимитом, расчетом выплаты после франшизы, недострахованием (сумма страхования ниже реальной стоимости объекта) или другими факторами. Риск терроризма в полисах, как правило, выделяется отдельно с ограниченным лимитом ответственности страховщика, говорит господин Хантимиров. Именно этим, по его словам, может быть обусловлена скромная сумма.

Олег Карьков считает, что иск мог быть подан спустя два года после инцидента из-за попыток урегулировать спор в досудебном порядке. Время также могло потребоваться на проведение экспертиз. Владимир Хантимиров говорит, что срок исковой давности по имущественным спорам — два года. Но он рассчитывается не с даты происшествия, а с момента, когда застрахованный узнал или должен был узнать о нарушении права. Обычно таким моментом признается дата отказа страховщика в выплате возмещения или истечения срока, предусмотренного на рассмотрение заявления о выплате, говорит юрист.

Участие в деле ПСБ и Газпромбанка как третьих лиц обусловлено наличием у них имущественного интереса в исходе спора, считает Владимир Хантимиров. В пояснительной записке к бухотчетности АО «Крокус Интернэшнл» за 2025 год сказано, что банк ПСБ — кредитор компании. У банка в залоге 100% доли АО «Крокус Интернэшнл» в ООО «Крокус финанс», говорится в СПАРК. Право требования по долгосрочным беспроцентным займам компании на сумму 23,8 млрд руб. также находится в залоге в качестве обеспечения по кредитному договору с ПСБ.

Холдинг имеет обязательства и перед Газпромбанком по обеспечению обязательств третьих лиц. Их сумма в отчетности не указана. В марте 2023 года стало известно, что Crocus Group сменит основного кредитора — вместо Сбербанка им стал Газпромбанк. Источники РБК сообщали, что группа господина Агаларова рефинансировала кредиты примерно на 100 млрд руб. Газпромбанк с 2023 года выступал кредитором, в частности, и «Крокус Сити Холла».

В рамках рассмотрения дела, по мнению господина Хантимирова, будут принципиальными вопросы о том, можно ли признать произошедшее страховым случаем и имеются ли предусмотренные договором исключения из покрытия. Линия защиты страховщика, вероятно, будет строиться на незавершенности следствия по уголовному делу. До установления обстоятельств события и его юридической квалификации сложно определить, наступил ли страховой случай и не имелось ли оснований для отказа в выплате, считает он. По прогнозам Олега Карькова, при наличии покрытия вероятно частичное взыскание или мировое соглашение. Если теракт исключен из числа страховых случаев — в иске откажут.

Дарья Андрианова