РБК: аэропорт Внуково купит у Шереметьево долю в Домодедово

Столичный аэропорт Внуково станет партнером Шереметьево при управлении Домодедово. Об этом сообщает РБК. В начале года бывший актив Дмитрия Каменщика и Валерия Когана перешел под контроль дочерней структуры Шереметьево.

Внуково выкупит 25% долей ООО «Перспектива» — компании, выкупившей у Росимущества группу «Домодедово» за 66 млрд руб. Сделка оценивается в 16,5 млрд руб. По данным РБК, планируется задействовать как собственные, так и заемные средства, при этом одним из кредиторов выступит Сбербанк.

По словам источников издания, инвестор рассчитывает на окупаемость в течение 10 лет — но при условии реализации оптимистичного сценария, при котором объем авиаперевозок и доходы аэропортов останутся на текущем уровне.