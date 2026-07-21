РБК: аэропорт Внуково купит у Шереметьево долю в Домодедово
Столичный аэропорт Внуково станет партнером Шереметьево при управлении Домодедово. Об этом сообщает РБК. В начале года бывший актив Дмитрия Каменщика и Валерия Когана перешел под контроль дочерней структуры Шереметьево.
Внуково выкупит 25% долей ООО «Перспектива» — компании, выкупившей у Росимущества группу «Домодедово» за 66 млрд руб. Сделка оценивается в 16,5 млрд руб. По данным РБК, планируется задействовать как собственные, так и заемные средства, при этом одним из кредиторов выступит Сбербанк.
По словам источников издания, инвестор рассчитывает на окупаемость в течение 10 лет — но при условии реализации оптимистичного сценария, при котором объем авиаперевозок и доходы аэропортов останутся на текущем уровне.
Приобретение аэропорта Домодедово структурой Шереметьево произошло после того, как летом 2025 года активы Домодедово были взысканы в доход государства по иску Генпрокуратуры. Ведомство утверждало, что бывшие бенефициары аэропорта Дмитрий Каменщик и Валерий Коган, имея иностранные гражданства, распоряжались стратегическим предприятием в нарушение законодательства.
Первый аукцион по продаже Домодедово, назначенную на январь 2026 года с начальной ценой более 130 млрд рублей, не состоялся из-за отсутствия участников. Гендиректор Шереметьево Михаил Василенко заявлял о готовности рассмотреть покупку Домодедово при снижении цены. В итоге дочерняя структура Шереметьево, ООО «Перспектива», приобрела Домодедово на повторных торгах за 66,1 млрд рублей, что соответствовало минимальному установленному порогу, и приняла на себя долг аэропорта в размере 70 млрд рублей. Несмотря на предыдущие заявления совладельца Внуково Виталия Ванцева о заинтересованности в инвестициях в Домодедово, его дочерняя структура на последних торгах не победила, но участвовала в аукционе.