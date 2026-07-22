Володин: уехавшие за рубеж не могут представлять никакую политическую оппозицию
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что политики за рубежом не могут представлять российскую политическую оппозицию. С таким тезисом политик выступил, комментируя газетную заметку неназванного автора, употребившего термин «оппозиция, находящаяся за рубежом».
Слева направо: первый заместитель председателя ГД России Александр Жуков, председатель ГД России Вячеслав Володин и руководитель фракции «Единая Россия» в ГД России Владимир Васильев
Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ
«Тот, кто уехал за рубеж и вредит стране, — это не оппозиция, а предатели и преступники». — сказал спикер. Представлять интересы граждан и оппонировать партии парламентского большинства можно через участие в деятельности партий, заметил спикер: «У нас оппозиционные партии представлены в парламенте. Вот она, политическая оппозиция: одна фракция, другая, третья...».
В особое для страны время журналисты должны заботиться о ее целостности так же, как это делают депутаты, а не «придумывать политическую оппозицию, находящуюся за рубежом», сказал спикер и призвал коллег «довести до СМИ» соответствующую позицию.
Заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что уехавшие за рубеж не могут представлять политическую оппозицию, а являются "предателями и преступниками", согласуется с более широким трендом в российской политике последних лет, направленным на ужесточение отношения к так называемой "несистемной" оппозиции, особенно к той, что действует из-за границы. Такие заявления появляются на фоне обеспокоенности властей деструктивной деятельностью покинувших Россию "ставленников" западных стран, которые причисляют себя к несистемной оппозиции. Утверждается, что их действия способствуют эскалации ситуации вокруг России.
Комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета России ещё в начале 2022 года заявляла о намерении "дать развернутую картину деструктивной деятельности" таких лиц. Ранее российские активисты за рубежом предпринимали попытки консолидировать проживающих там москвичей для участия в муниципальных выборах, основываясь на том, что голоса из-за границы могли повлиять на итоги думских выборов в некоторых регионах. Это стремление оппозиции использовать внешние ресурсы также вызывает реакцию у представителей власти.
В то же время, российские власти признают наличие парламентской оппозиции внутри страны. В Государственной Думе VIII созыва представлены партии, такие как КПРФ, которая является парламентской оппозиционной политической партией, и ЛДПР. Эти партии, участвуя в выборах и деятельности парламента, согласно позиции властей, и формируют легитимную оппозицию.
Госфинансирование, которое выделяется парламентским партиям по итогам выборов, является значимым источником их существования. Оно составляет до 80% бюджета у КПРФ и ЛДПР, и до 41% у "Единой России". Для оппозиционных партий бюджетные средства играют ключевую роль, что, по мнению экспертов, указывает на растущую зависимость партий от федерального бюджета и становится "последней надеждой оппозиции".