Володин: уехавшие за рубеж не могут представлять никакую политическую оппозицию

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что политики за рубежом не могут представлять российскую политическую оппозицию. С таким тезисом политик выступил, комментируя газетную заметку неназванного автора, употребившего термин «оппозиция, находящаяся за рубежом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: первый заместитель председателя ГД России Александр Жуков, председатель ГД России Вячеслав Володин и руководитель фракции «Единая Россия» в ГД России Владимир Васильев

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Слева направо: первый заместитель председателя ГД России Александр Жуков, председатель ГД России Вячеслав Володин и руководитель фракции «Единая Россия» в ГД России Владимир Васильев

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

«Тот, кто уехал за рубеж и вредит стране, — это не оппозиция, а предатели и преступники». — сказал спикер. Представлять интересы граждан и оппонировать партии парламентского большинства можно через участие в деятельности партий, заметил спикер: «У нас оппозиционные партии представлены в парламенте. Вот она, политическая оппозиция: одна фракция, другая, третья...».

В особое для страны время журналисты должны заботиться о ее целостности так же, как это делают депутаты, а не «придумывать политическую оппозицию, находящуюся за рубежом», сказал спикер и призвал коллег «довести до СМИ» соответствующую позицию.

Григорий Лейба