Европейская жара нанесла ущерб зерновому рынку на сумму более €2 млрд
Июньская аномальная жара в Европе привела к потере почти 9 млн тонн зерна на сумму более чем в €2 млрд. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на данные европейской ассоциации Coceral, представляющей интересы участников сельскохозяйственного рынка, и аналитического центра ECIU, занимающегося вопросами изменения климата. Общие прогнозы по сбору зерна в ЕС и Великобритании «существенно снижены», пишет газета.
Во Франции, на которую пришлась почти половина всех потерь, прогноз сбора был урезан на 4,1 млн тонн (оценивается в €891 млн). В Венгрии, второй наиболее пострадавшей стране, потери составили 2,4 млн тонн.
По словам французских фермеров, потери урожая по некоторым культурам, например сое, достигнут 50–70%. «Мы не движемся к катастрофе, мы уже там»,— отметил Бенуа Мерло, владелец органической фермы на востоке Франции, выращивающий зерновые.
Эксперты отмечают, что сокращение урожая кукурузы, ключевого корма для скота, приведет к росту импорта из стран вроде Бразилии и Украины. Дефицит французской пшеницы приведет к снижению ее поставок в Африку, считают аналитики.
Экстремально жаркая погода стала все более частым явлением в Европе и уже привела к серьезным экономическим последствиям. Например, к 2029 году убытки от жары могут вырасти до €126 млрд, а общие потери ВВП ЕС при подобных природных катаклизмах могут достигать 0,5%. Наибольшие потери от жары зафиксированы на Кипре, в Греции, Мальте и Болгарии, за которыми следуют Испания, Италия и Португалия.
Жара также оказывает существенное влияние на повседневную жизнь и инфраструктуру. Так, в Европе в общей сложности за одну неделю из-за жары погибли более 1300 человек. Во многих европейских странах вводились ограничения, например, на продажу алкоголя и проведение строительных, дорожных и сельскохозяйственных работ на открытом воздухе, а также на движение большегрузного транспорта. Энергетические системы испытывают небывалую нагрузку, что приводит к резкому росту спроса на электроэнергию и ее удорожанию, а также к локальным отключениям электричества. Исторически пик спроса на электроэнергию в Европе приходился на зиму, но из-за повышения летних температур ситуация может измениться. Европейские дома, рабочие места и школы изначально не были рассчитаны на такие температуры.
Ученые предупреждают, что ситуация будет только ухудшаться, и Европе, как самому быстро нагревающемуся континенту, придется адаптироваться к изменяющимся климатическим условиям, что включает снижение выбросов парниковых газов и озеленение городов. Правительства некоторых стран, например, Франции, уже разрабатывают планы адаптации инфраструктуры к прогнозируемому повышению температуры.
В целом, жаркая и засушливая погода представляет угрозу не только для урожая зерновых культур, но и для других сельскохозяйственных культур, таких как виноград. Это приводит к убыткам для аграриев, изменению сроков созревания и в конечном итоге к росту цен на продовольствие.