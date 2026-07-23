ЕС принял 21-й пакет санкций против России

Совет ЕС окончательно утвердил 21-й пакет санкций против России. Главное новшество — это экстерриториальный подход к криптовалютам. ЕС сможет блокировать не конкретную криптобиржу, а вводить полный страновой запрет (full third-country ban), если на территории государства функционируют площадки, которые способствуют обходу европейских санкций. Европейские страны также получили возможность вводить ограничения против компаний, занимающихся бункеровкой и наймом экипажей для «теневого флота». В санкционные списки теперь может попасть НПЗ в третьих странах, если будет доказано, что он закупает и перерабатывает российскую нефть. Ограничения уже коснулись одного крупного НПЗ в Белоруссии, также в списки попали три завода в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Что вошло в 21-й пакет санкций ЕС против России (согласно пресс-релизу Совета ЕС):

введены рекордные за последние четыре года ограничения против 218 физических и юридических лиц (48 граждан и 170 организаций);

заморожены активы и введен запрет на предоставление средств для 94 банков и крупных финансовых институтов;

расширен запрет на транзакции в отношении 33 российских кредитных организаций, а также банков из Киргизии и других стран, помогающих обходить санкции;

в санкционный список добавлены более 50 предприятий военно-промышленного комплекса, включая ключевых производителей дальнобойных дронов;

введена возможность полного запрета на операции с криптовалютными платформами из третьих стран, которые помогают России обходить санкции (в список добавлены 14 платформ, которые расположены в Грузии, Панаме, ОАЭ, на Маршалловых островах, в Киргизии и Беларуссии);

приостановлен механизм автоматической корректировки потолка цен на нефть до июля 2027 года, потолок цены на российскую нефть останется на уровне $44 за баррель;

в список добавлен 41 новый танкер (всего 673), а также впервые внесены компании, занимающиеся бункеровкой и наймом экипажей для этих судов.

«ЕС по-прежнему полон решимости поддерживать и усиливать давление на Россию», — заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.