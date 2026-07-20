Инвесторы поиграли на маркетплейсах

Инвесторы отреагировали на удары по складам «Вайлдберриз» распродажей акций другого маркетплейса — «Озона», чьи котировки рухнули на 14%, до минимума с декабря 2024 года. Впрочем, по итогам дня акции «Озона» фактически восстановили свои позиции, хотя и проиграли ценным бумагам других эмитентов. Вместе с тем участники страхового рынка ожидают ужесточения условий страхования складских комплексов, в частности, заявляют о необходимости повышать тарифы и размеры франшиз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В первые минуты биржевых торгов 20 июля котировки акций «Озона» рухнули почти на 14% и достигли 2484,5 руб., минимума с декабря 2024 года. Объем торгов к этому моменту составил рекордные 5 млрд руб. Так инвесторы отреагировали на масштабный удар по складам маркетплейса «Вайлдберриз» в минувшую субботу (см. “Ъ” от 20 июля), у самой компании нет в обращении ценных бумаг. Игра на понижение началась еще на торгах выходного дня, однако, после того как котировки снизились на 3%, биржа ввела запрет на выставление заявок ниже этой цены (согласно предписанию ЦБ от февраля 2025 года).

Впрочем, на вечерней сессии котировки акций «Озона» не только восстановили положение, но и превысили показатели торгов выходного дня. Однако по отношению к закрытию прошлой к 19:45 они показывали снижение на 8%, тогда как котировки большинства наиболее ликвидных ценных бумаг выросли на 8–10%, а менее ликвидных — на 20–100%. В результате индекс Московской биржи вернулся выше уровня 2000 пунктов (хотя в начале торгов опускался ниже 1900 пунктов).

Атаки на склады могут негативно отразиться и на финансовой отчетности компании, предупреждает ведущий инвестиционный аналитик «Го Инвест» Никита Бредихин: это потенциальные расходы на восстановление логистики, потери товаров клиентов и складских помещений, а также задержки в доставках.

При этом новости об ударе не сказались на акциях ритейлеров и компаний потребительского сектора, которые используют складские помещения. Напротив, за последние три дня акции Х5 Group, «Ленты» и «Магнита» выросли на 5–8%, акции «М.Видео» подорожали на 13%.

Как поясняет старший аналитик Альфа-банка Анна Курбатова, компании, управляющие розничными сетями, торгуют товарами с более высоким оборотом, поэтому утрата части логистики и товарных запасов в оптовом звене будет не так болезненна. «В свою очередь, на складах маркетплейсов товары селлеров хранятся дольше, и утрата товарных запасов снижает доступный для покупателя ассортимент и негативно влияет на динамику товарооборота»,— указывает эксперт.

Кроме того, степень децентрализации складов у торговых сетей намного выше и поставки не зависят от одного или нескольких крупных объектов, отмечает Никита Бредихин. Сама площадь складских помещений ритейлеров значительно ниже, чем у маркетплейсов. По данным NF Group, по итогам первого полугодия 2026 года складские площади «Озона» составляли 6 млн кв. м, «Вайлдберриз» — 4,7 млн кв. м, тогда как у X5 Group склады занимали лишь 2,3 млн кв. м, у «Магнита» — 2 млн кв. м, у «Ленты» — 0,5 млн кв. м.

Вместе с тем ряд банков уже объявили о поддержке селлеров, чьи товары пострадали от инцидентов на складах. Так, ВБ-банк отменил для них комиссии за платежи внутри России, повысил ставки на остатки на счетах, а также ввел льготные условия по ускоренному выводу выручки с площадки. Кроме этого, ВБ-банк и ВТБ предоставят продавцам платформы отсрочку в погашении долга, Сбербанк предлагает реструктуризацию кредитов и бесплатные консультации по вопросам страхования, аналитики по остаткам на складах и оформлении реструктуризации.

Страховые компании также отметили рост запросов на их услуги, однако условия будут меняться.

«Сейчас мы находимся в процессе обсуждения возможных изменений в условиях программ и подходах к андеррайтингу таких объектов»,— заявил заместитель руководителя блока корпоративного страхования «Росгосстраха» Максим Алехин. Тарифы и франшизы будут пересмотрены с учетом возросших рисков, отмечают в страховой компании «Согласие», добавляя, что набор рисков пересматривать не собираются.

В ВСК видят необходимость многократного повышения тарифов, увеличения удержания на стороне страхователя в виде роста франшиз. «Некоторые страховщики увеличили минимальные франшизы по складам до 10–100 млн руб. (в зависимости от лимита), по риску перерыва деятельности — от 14 до 60 дней, ввели минимальные премии»,— указывает начальник отдела страхования коммерческой недвижимости страхового брокера Remind Александр Ефимов. Кроме того, ожидается более глубокая сегментация объектов.

По словам директора по корпоративному страхованию «Зетта Страхования» Андрея Тверского, для современных складских комплексов в относительно безопасных регионах условия могут практически не измениться, тогда как для объектов, расположенных в зонах повышенной активности БПЛА или имеющих значительные страховые суммы, тарифы и размеры франшиз могут увеличиваться.

Андрей Ковалев, Юлия Пославская, Дарья Загайнова, София Мешкова