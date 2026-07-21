В Никарагуа сочли право голоса излишним

Одно из редких появлений президента Никарагуа Даниэля Ортеги на публике стало настоящей сенсацией. На церемонии, посвященной 47-й годовщине свержения диктатора Сомосы, политик заявил, что в стране больше не будут проводиться президентские выборы. Он также пообещал скорейшее принятие законов, которые «построят стену» против «заговорщиков» и «предателей» из числа сторонников оппозиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Никарагуа Даниэль Ортега

Фото: Cristian Hernandez / AP Президент Никарагуа Даниэль Ортега

Фото: Cristian Hernandez / AP

Заявление о том, что Никарагуа больше не будет проводить какие-либо выборы, прозвучало из уст президента этой страны Даниэля Ортеги 19 июля во время празднования годовщины сандинистской революции 1979 года, в ходе которой он сам участвовал в свержении диктатуры Анастасио Сомосы. Как заявил Ортега, вскоре он обратится в конгресс для принятия новых законов, которые «построят стену» против оппозиции. Точнее, по его словам, «против заговорщиков и предателей, которые продают свою страну». «Больше не будет выборов, чтобы они (оппозиционные партии.— “Ъ”) могли попытаться захватить правительство, захватить власть»,— сообщил президент.

Полная отмена выборов — прецедент мирового масштаба. И если в Никарагуа эту затею осуществят, страна окажется в одном ряду с Эритреей — там с момента получения независимости в 1993 году ни разу не проводились выборы.

Впрочем, африканская и латиноамериканская республики похожи уже сейчас: бессменный лидер Эритреи 80-летний Исайяс Афеворки правит более 33 лет, причем последние два десятилетия делает это единолично: правительство и парламент эти годы не созывались. 80-летний Ортега также находится у власти в общей сложности более 30 лет, а бессменно — с 2007 года. Его путь, как и путь Афеворки, часто описывают как переход от харизматичного лидерства к авторитарной диктатуре.

В случае Никарагуа радикальные изменения начались после президентских выборов 2021 года. Тогда накануне голосования были запрещены все независимые политические партии, а оппозиционные кандидаты в президенты получили тюремные сроки. Правда, в заключении они пробыли недолго: вместо 10–15 лет за решеткой их вместе с еще двумя сотнями политзаключенных в 2023 году ждала депортация в США. А после того как самолет с ними приземлился в Штатах, политиков лишили гражданства Никарагуа, их имущество на родине было конфисковано. Всего под эту меру подпали порядка 540 человек, большая часть из которых проживает в Америке, Коста-Рике и Гватемале.

С тех пор в парламенте, помимо партии власти, осталось лишь несколько небольших политических сил, которые при принятии законопроектов четко следуют воле Сандинистского фронта национального освобождения.

Значительные чистки произошли в гражданском обществе: были закрыты более 500 НКО, порядка 30 независимых институтов и более 50 редакций СМИ, что не раз становилось объектом критики международных институтов.

Наконец, самым заметным шагом по централизации власти стало прошлогоднее решение парламента назначить жену Ортеги Росарио Мурильо на пост сопрезидента.

Этому способствовала радикальная реформа конституции. С тех пор аналитики и эксперты стали часто говорить о «семейной диктатуре Ортеги—Мурильо. Тогда же был увеличен и срок пребывания президента у власти с пяти до шести лет.

Считается, что архитектором всех последних изменений в стране выступила жена Ортеги: он сам редко появляется на публике из-за проблем со здоровьем (до нынешнего заявления его не видели целых два месяца), тогда как она руководит кабинетом министров и продвигает законодательные инициативы через фракцию партии в парламенте.

Нынешнее решение правящего тандема аналитики связывают с действиями США в отношении главных союзников Никарагуа — Венесуэлы и Кубы. Похищение президента Николаса Мадуро из его резиденции в Каракасе и начало морской и энергетической блокады Кубы привели к параноидальным настроениям среди правящих супругов и их ближайшего окружения, пишет The New York Times. И даже при учете того, что условия грядущего голосования 2027 года изначально не оставляют шансов на участие в выборах нелояльных власти кандидатов, в Манагуа решили вообще не рисковать, проводя выборы.

Вероника Вишнякова