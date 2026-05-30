Визит Путина в Казахстан, вопрос о поставках газа в Армению и задержание митрополита Илариона
Чем запомнилась неделя 25–30 мая: цифры, цитаты и факты
Президент России Владимир Путин (слева) и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев (второй справа) перед началом переговоров во Дворце Независимости
Фото: пресс-служба президента РФ
Цифры недели
Владимир Путин оценил объем капиталовложений России в экономику Казахстана в $30 млрд.
25 мая индекс Мосбиржи упал ниже 2600 пунктов после заявления российского МИДа об ударах по Киеву.
Более 40% опрошенных россиян желают обновления состава партий в Госдуме.
ЦБ РФ: объем наличных денег в составе денежной базы за год увеличился на 14%.
Объемы дивидендных выплат публичных эмитентов за 2025 год сократились почти на четверть, до 2 трлн руб.
С начала 2026 года авиакомпании стали в два раза чаще задерживать рейсы и в четыре раза чаще — отменять.
С судовладельцев хотят собрать 210 млрд руб. на новый флот.
Общая выручка организаций ИТ-отрасли в России за 2025 год увеличилась до 14 трлн руб.
По итогам января—марта 2026 года продажи сладкого перца в российской рознице снизились на 11% год к году, огурцов — на 9,1%, томатов — на 3%.
Налоговая нагрузка на букмекеров выросла в 60 раз с начала 2026 года.
Два депутата Госдумы случайно проголосовали против осуждения атаки на Старобельск.
В США готовят выпуск купюры номиналом $250 с изображением Дональда Трампа.
Цитаты недели
«Финансовый запас прочности надо наращивать» (министр финансов РФ Антон Силуанов дал интервью «Ъ»).
«У нас для этого есть все» (секретарь Совбеза России Сергей Шойгу предупредил об ударе по Киеву в любой момент).
«Нелогично пугать Армению высокими ценами, потому что у нас будет гораздо больше денег, чтобы это не казалось дорогим» (премьер-министр Армении Никол Пашинян ответил на угрозу России прекратить соглашение по газу).
«Всем нам нужен мир для того, чтобы развиваться дальше!» (президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на переговорах с Владимиром Путиным в Астане).
По букве закона
Президент Владимир Путин подписал закон об увеличении со 120 до 240 часов в год лимита сверхурочной работы, упростил проверки нетрезвых водителей и освободил участников СВО от погашения просроченных кредитов.
Минцифры расширило перечень данных, которые операторы связи должны собирать и передавать силовым структурам.
Депутаты Госдумы приняли закон, который позволяет арестовывать имущество граждан, совершивших правонарушения против интересов России за рубежом.
Госдума ужесточила правила медосвидетельствования для прибывающих в РФ мигрантов.
К десяти годам колонии строгого режима и штрафу в 100 млн руб. приговорен бывший первый замначальника Московского метрополитена Дмитрий Дощатов.
Криптоблогера Валерию Федякину (Битмама) и инвестора обвиняют в незаконном доходе на 5,6 млрд руб.
Химкинский суд Подмосковья признал топ-менеджера The Walt Disney Company Датерао Джугала Судхира виновным в перевозке наркотиков.
В Чехии был задержан митрополит РПЦ Иларион по подозрению в хранении наркотиков после обыска его машины. После допроса его освободили без предъявления обвинения.
Инициативы недели
Минфин предлагает еще один вариант изменений условий выдачи семейной ипотеки.
Счетная палата предлагает ограничить сферу применения региональных инвестиционных вычетов (ИНВ).
В Подмосковье и ряде регионов Центральной России могут запретить полеты частной авиации в условиях регулярных «Ковров» и атак БПЛА.
Власти планируют увеличить предел разрешенной скорости на федеральных трассах — на участках «Тавриды» в Крыму, на трассах М-3 «Украина» и М-4 «Дон».
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил запретить депутатам брать с собой в зал пленарных заседаний мобильные телефоны.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян анонсировал строительство транзитного газопровода через территорию республики и заявил о продолжении реформ для достижения европейского стандарта.
Сделки недели
Как стало известно «Ъ», «Яндекс» может купить один из крупнейших в России сервисов онлайн-бронирования отелей «Островок».
Крупным совладельцем маркетплейса Ozon могут стать структуры «Сбера», которые, по данным «Ъ», ведут переговоры о покупке пакета АФК «Система» стоимостью более 300 млрд руб.
Nordgold Алексея Мордашова приобрела 20% в компании, которой принадлежат лицензии на разведку участков с золотом на Камчатке.
Автопроизводитель «Соллерс» продал китайской JF Mould 20% в компании, которая займется выпуском кузовных деталей и рам для пикапов и внедорожников Sollers в Ульяновске.
Отставки и назначения
В МВД России сменился заместитель министра обороны по тылу. Генерал-полковника Виталия Шулику сменил генерал-майор Алексей Макаров, который занимавший пост замначальника столичного полицейского главка.
Президента РСПП Александра Шохина назначат новым уполномоченным по защите прав предпринимателей в России.
Высшая квалификационная коллегия уволила Виктора Момотова из судейского корпуса, что лишило его звания судьи, личной неприкосновенности и льгот.
Бывший заместитель секретаря Совбеза РФ генерал-полковник Олег Храмов стал советником главы Сбербанка.