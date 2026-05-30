Визит Путина в Казахстан, вопрос о поставках газа в Армению и задержание митрополита Илариона

Президент России Владимир Путин (слева) и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев (второй справа) перед началом переговоров во Дворце Независимости

Цифры недели

Владимир Путин оценил объем капиталовложений России в экономику Казахстана в $30 млрд.

25 мая индекс Мосбиржи упал ниже 2600 пунктов после заявления российского МИДа об ударах по Киеву.

Более 40% опрошенных россиян желают обновления состава партий в Госдуме.

ЦБ РФ: объем наличных денег в составе денежной базы за год увеличился на 14%.

Объемы дивидендных выплат публичных эмитентов за 2025 год сократились почти на четверть, до 2 трлн руб.

С начала 2026 года авиакомпании стали в два раза чаще задерживать рейсы и в четыре раза чаще — отменять.

С судовладельцев хотят собрать 210 млрд руб. на новый флот.

Общая выручка организаций ИТ-отрасли в России за 2025 год увеличилась до 14 трлн руб.

По итогам января—марта 2026 года продажи сладкого перца в российской рознице снизились на 11% год к году, огурцов — на 9,1%, томатов — на 3%.

Налоговая нагрузка на букмекеров выросла в 60 раз с начала 2026 года.

Два депутата Госдумы случайно проголосовали против осуждения атаки на Старобельск.

В США готовят выпуск купюры номиналом $250 с изображением Дональда Трампа.