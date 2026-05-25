Полный срок за полушпалы

К десяти годам колонии строгого режима и штрафу в 100 млн руб. приговорен в Москве бывший первый замначальника Московского метрополитена Дмитрий Дощатов. Он был признан виновным в получении от подрядчиков взяток на общую сумму около 5 млн руб. в виде иномарки и оплате дорогостоящих покупок. Приговор будет обжалован.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Дмитрий Дощатов

На оглашение приговора в Савеловский районный суд Москвы прибыли родные и близкие господина Дощатова. Они пытались сфотографировать подсудимого на телефоны, но им запретили. Сам господин Дощатов держался спокойно и общаться ни с кем не стал.

Согласно приговору, Дмитрий Дощатов был признан виновным в двух эпизодах получения взяток — в крупном и особо крупном размере.

Как сообщал ранее “Ъ”, взяткодателями по материалам дела являются бенефициар АО «ВО “Технопромимпорт”» Александр Волынский и гендиректор этой компании Александр Васильев. По версии следствия, выполняя работы для метрополитена, в декабре 2019 года они заключили с литовской фирмой UAB Mapid LT фиктивный договор о поставке полушпал на сумму 2,3 млрд руб. В действительности заказ был размещен на двух белорусских предприятиях и обошелся всего в 937 млн руб.

Следствие считало, что предприниматели заранее знали, что полученные полушпалы не будут отвечать указанным в договоре техническим требованиям — это установила строительно-техническая экспертиза. Однако Дмитрий Дощатов, указано в деле, закрыл на это глаза, за что получил в 2023 году от господ Волынского и Васильева Toyota RAV4 за 4 млн руб. Предприниматели оплатили господину Дощатову его расходы в служебной командировке на 750 тыс. руб.: чиновник не только проживал в люксовых номерах, но и отоваривался в дорогих магазинах.

В прениях прокурор Олег Лавров просил назначить подсудимому 11 лет колонии строгого режима, оштрафовать на 115 млн руб., а также запретить ему в течение 12 лет после освобождения занимать должности в госструктурах.

Сам Дмитрий Дощатов полностью признал вину, дав подробные показания на взяткодателей. Он пытался оспорить данные строительно-технической экспертизы о несоответствии полушпал требуемому качеству.

Об этом Дмитрий Дощатов говорил даже в последнем слове, утверждая, что «никогда бы не согласился на поставку в метрополитен некачественных деталей и комплектующих, поскольку безопасность пассажиров была приоритетом». При этом он ссылался на то, что поставленные 190 тыс. полушпал используются до сих пор.

В свою очередь, адвокат Александр Гофштейн попытался добиться сокращения запрошенного прокурором срока путем переквалификации действий подзащитного. Он считает, что речь должна идти не о двух, а об одной взятке, соответственно, и наказание должно быть более мягким. Адвокат просил суд проявить к фигуранту снисхождение, отметив, что господин Дощатов распорядился передать в благотворительный фонд бойцам СВО из личных средств 5 млн руб., на которые впоследствии были приобретены 100 кресел для инвалидов-колясочников.

В итоге судья Анна Козлова назначила подсудимому путем частичного сложения сроков по двум эпизодам десять лет строгого режима и обязала экс-чиновника выплатить штраф в 100 млн руб. Арест имущества осужденного оставлен в силе.

На выходе из зала заседаний адвокат Гофштейн не стал комментировать решение судьи, но заявил, что «конечно же, обжалует приговор».

Алексей Соковнин