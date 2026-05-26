Шохина назначат новым уполномоченным по правам предпринимателей в России

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин станет новым уполномоченным по правам предпринимателей в России. Он также сохранит должность главы РСПП. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Сегодня Владимир Путин поддержал идею господина Шохина по модернизации института уполномоченного по защите прав предпринимателей.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Президент РСПП Александр Шохин

«Александр Шохин как раз и станет новым уполномоченным по правам предпринимателей, сохраняя свои функции и свою должность президента РСПП»,— сказал господин Песков журналистам.

С 2012 года до 2022 года должность бизнес-омбудсмена занимал Борис Титов. После второго срока на этом посту он ушел в отставку. С тех пор должность вакантна. Инициатива главы РСПП предполагает некоторые изменения формата этой должности. «Это не будет государственный институт госслужбы, это не будет государственная должность, а это будет, скорее, общественная»,— объяснил журналистам Дмитрий Песков.