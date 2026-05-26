Шохина назначат новым уполномоченным по правам предпринимателей в России

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин станет новым уполномоченным по правам предпринимателей в России. Он также сохранит должность главы РСПП. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Сегодня Владимир Путин поддержал идею господина Шохина по модернизации института уполномоченного по защите прав предпринимателей.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Александр Шохин как раз и станет новым уполномоченным по правам предпринимателей, сохраняя свои функции и свою должность президента РСПП»,— сказал господин Песков журналистам.

Чем известен Александр Шохин

С 2012 года до 2022 года должность бизнес-омбудсмена занимал Борис Титов. После второго срока на этом посту он ушел в отставку. С тех пор должность вакантна. Инициатива главы РСПП предполагает некоторые изменения формата этой должности. «Это не будет государственный институт госслужбы, это не будет государственная должность, а это будет, скорее, общественная»,— объяснил журналистам Дмитрий Песков.

Фотогалерея

Памятники известным предпринимателям в России

Предыдущая фотография
С 2002 года в Выксе (Нижегородская область) на площади перед Выксунским металлургическим заводом стоит памятник братьям Андрею и Ивану Баташевым. В XVIII веке их считали крупнейшими сталепромышленниками и основателями полутора десятков металлургических заводов. Они также помогали отстраивать Москву после Отечественной войны 1812 года. На предприятиях Баташевых отливали чугунные элементы для Триумфальной арки на Кутузовском проспекте и Петровский фонтан перед Большим театром

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

В 1999 году на привокзальной площади Сергиева Посада (Московская область) появился памятник Савве Мамонтову (на фото). Во второй половине XIX века предприниматель построил две железные дороги — между Москвой и Архангельском и каменноугольную в Донецке. Сергиев Посад — промежуточная станция на пути между Москвой и Архангельском. Еще один памятник предпринимателю стоит на привокзальной площади Ярославля. Город находится на том же маршруте

Фото: Алексей Васин

В ноябре 2018 года в Ивантеевке (Московская область) на средства местных предпринимателей открыли памятник Владимиру Лыжину. С 1896 года он владел ивантеевской тонкосуконной фабрикой и на свои средства перестроил рабочий поселок

Фото: Sizavl / Wikimapia

В России имеется несколько памятников челнокам — предпринимателям, которые привозили мелкие партии товаров из-за границы в 1990-е годы. Такие скульптуры можно найти в Екатеринбурге (на фото), Белгороде, Благовещенске (Амурская область) и Бердске (Новосибирская область)

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков

Купец Николай Мешков занимался грузоперевозками по реке Кама. Он прославился, когда во время неурожая и голода 1891 года организовал закупки и поставки зерна в пострадавшие районы Пермской губернии. В октябре 2016 года в Перми на главной площади Пермского государственного университета открыли памятник в честь предпринимателя (сам вуз также появился при его содействии)

Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг

В июле 2022 года в Костроме возле Костромской льняной мануфактуры открыли памятник Павлу Третьякову (на фото). Братья Третьяковы вместе с партнерами основали это предприятие в конце 1866 года. Вскоре мануфактура стала одним из самых значимых производств льняных тканей в Европе. В Москве памятник предпринимателю поставили во дворе Третьяковской галереи — не за деловые качества, а за сохранение русского искусства. Все картины для галереи Третьяков покупал на деньги, заработанные на льне

Фото: Администрация Костромы

В октябре 2019 года в Орле открыли ироничный памятник «Современный предприниматель». Герой скульптуры тащит на телеге мешки с надписями «налоги», «кредиты», «коррупция», «согласования», «лицензии» и «бюрократия». Раньше памятник стоял в Курске, но местные власти потребовали его снести

Фото: Пресс-служба ЗАО «Корпорация "ГриНН"»

Чаще всего в России ставили памятники представителям династии Демидовых — создателям оружейных и горнодобывающих предприятий в Туле и на Урале. Такие скульптуры можно найти в Туле, Ярославле, Чирковицах (Ленинградская область), Нижнем Тагиле и деревне Харенки (Свердловская область) &lt;br> На фото: памятник Никите Демидову напротив Тульского государственного музея оружия. Предприниматель считался главным поставщиком вооружений во времена Северной войны и одним из создателей металлургической промышленности на Урале

На фото: памятник Никите Демидову напротив Тульского государственного музея оружия. Предприниматель считался главным поставщиком вооружений во времена Северной войны и одним из создателей металлургической промышленности на Урале

Фото: Коммерсантъ / Вера Тюкалова  /  купить фото

В Верх-Нейвинском (Свердловская область) стоит памятник Прокофию Демидову. В апреле 1762 года он основал Верх-Нейвинский железоделательный чугунолитейный завод. Он все еще работает и считается старейшим предприятием в структуре металлургической компании УГМК. За экстравагантные поступки современники называли Прокофия Демидова «проказником» — однажды, чтобы летом организовать катание на санях, он скупил соль в Москве и использовал ее вместо снега

Фото: Пресс-служба УГМК

В октябре 2020 года в Санкт-Петербурге открыли памятник производителю литой стали и стальных орудийных стволов Павлу Обухову. В мае 1863 года он вместе с партнерами основал Обуховский завод. Предприятие работает почти 160 лет. На нем произвели первые отечественные серийные танки, гусеничный трактор и авиационный мотор

Фото: Администрация Санкт-Петербурга

В октябре 2020 года в Санкт-Петербурге возле проходной Кировского завода открыли памятник Николаю Путилову. В 1868 году он выкупил разорившийся завод и превратил его в одно из самых известных металлургических предприятий России — Путиловский завод (ныне — Кировский). Благодаря его продукции закупки стальных орудий за рубежом сократились в четыре раза. За годы работы Николай Путилов разработал методы соединения стали и чугуна, штамповки артиллерийских снарядов и многие другие. Предприниматель похоронен рядом с заводом, как и просил в своем завещании

Фото: Администрация Санкт-Петербурга

В июне 2006 года в Гусь-Хрустальном открыли памятник производителю хрустальных и стеклянных изделий Акиму Мальцову. Предприятия вблизи реки Гусь работают с 1756 года. Их первыми продуктами стали рюмки и стаканы

Фото: Коммерсантъ / Михаил Панков  /  купить фото

В СССР предпринимательство оказалось под запретом. Но в России стоят памятники нескольким советским менеджерам и «красным директорам». В октябре 2022 года в Якутске открыли памятник Тарасу Десяткину. С 1972 года он возглавлял крупное золотодобывающее предприятие «Якутзолото» (ныне — «Золото Якутии»). Изначально в Якутии работали только цеха по добыче ценных металлов, ювелирное производство при них организовали по инициативе Тараса Десяткина. Вскоре добыча золота в регионе выросла на 10%

Фото: Пресс-служба главы Республики Саха (Якутия)

В феврале 2020 года в Москве в Большом Предтеченском переулке открыли памятник Василию Прохорову. В 1799 году он основал Трехгорную мануфактуру, которая специализировалась на ситце с набивным рисунком. Около 200 лет предприятие работало на одном месте, в 2008 году было переведено в Ярославскую область, а в 2020 году прекратило свое существование

Фото: Пресс-служба АО «Трехгорная мануфактура»

В сентябре 2021 года в Кургане открыли памятник основателю местного чугуно-меднолитейного механического завода Сергею Балакшину. Предприятие заработало в августе 1900 года и изначально выпускало оборудование для маслодельных артелей. Позже завод занялся водяными турбинами по проектам самого Балакшина. Они ценились и в России, и за рубежом — получили гран-при на Всемирной выставке по применению электричества в Марселе и второй приз на Всемирной промышленной выставке в Стокгольме

Фото: Пресс-служба губернатора Курганской области

В мае 2019 года в Воронеже открыли памятник Вильгельму Столлю. Он создал крупнейший в Российской империи механический завод. На предприятии выпускали плуги, гидравлические и маслобойные прессы, мукомольные поставы и киноаппараты. Скульпторы изобразили предпринимателя вместе с велосипедом в память о его хобби. Вскоре от велосипеда отлетели ручка и педаль, потребовался ремонт

Фото: Администрация городского округа город Воронеж

В июле 2009 года в Петергофе (Санкт-Петербург) открыли памятник банкиру Александру Штиглицу. На его средства строились первые российские железные дороги. Например, в 1853 году он вложил 2 млн рублей в строительство Петергофской железной дороги

Фото: Семен Лиходеев / ТАСС

С 2000 года в Кургане стоит памятник купцу и основателю Курганского дрожжевого завода Дмитрию Смолину. В его времена завод назывался винокуренным. Он заработал в 1865–1866 годах и стал одним из первых подобных предприятий в Западной Сибири. За сутки там выкуривалось до 1100 ведер алкоголя

Фото: Александр Алпаткин / ТАСС

В августе 2019 года в Нижнем Новгороде открыли памятник создателю Сормовского завода Дмитрию Бенардаки. Сейчас предприятие считается одним из крупнейших в судостроительной отрасли России. Бенардаки часто поддерживал людей культуры, например, одалживал деньги Николаю Гоголю во время написания «Мертвых душ» и стал прообразом помещика Костанжогло во втором томе произведения

Фото: Завод «Красное Сормово»

Иногда памятники ставят иностранным предпринимателям, чьи компании имели подразделения внутри России. В Рыбинске (Ярославская область) стоит памятник Людвигу Нобелю. В конце ХIX - начале ХХ века в городе работал нефтеперерабатывающий завод братьев Нобелей. Он считался крупнейшим нефтяным предприятием на верхней Волге в то время

Фото: Администрация Рыбинска

Нильс Людвиг Арппе — крупный промышленник и основатель металлургического производства в Карелии. Памятник в его честь открыли 23 августа 1936 года на левом берегу реки Юванйоки. После Второй мировой войны бюст Арппе пропал, но гранитный постамент сохранился

Фото: Сортавальская МРБ

В сентябре 2004 года в Раменском (Московская область) открыли памятник Федору Дмитриеву. В 1856 году он стал первым русским директором Раменской мануфактуры купцов Малютиных — одной из крупнейших текстильных фабрик России. Дмитриев модернизировал производство и рабочий поселок

Фото: Администрация Раменского городского округа

В январе 2013 года в Санкт-Петербурге на территории технопарка НИУ ИТМО открыли памятник американскому предпринимателю, основателю компании Apple Стиву Джобсу. Монумент выглядел как интерактивный смартфон высотой в человеческий рост. В ноябре 2014 года его демонтировали. СМИ сообщали, что причиной мог стать каминг-аут главы компании Apple Тима Кука &lt;br> На фото: соратник Стива Джобса Тимоти Дион во время церемонии открытия памятника

На фото: соратник Стива Джобса Тимоти Дион во время церемонии открытия памятника

Фото: Коммерсантъ / Евгений Асмолов

