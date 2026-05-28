Шойгу предупредил об ударе по военным объектам Киева в любой момент

Удар по военным объектам в Киеве, о котором предупреждала российская сторона, «может произойти в любой момент». Об этом заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу на Международном форуме по безопасности.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Мы предупредили. Какой силы может быть удар — мы тоже показали. У нас для этого есть все»,— сказал господин Шойгу. Он отметил, что предупреждение послам покинуть Киев было сделано «совершенно серьезно и осознанно».

25 мая МИД России заявил, что российская армия готовится нанести удары по местам производства и программирования беспилотников ВСУ, а также по «центрам принятия решений и командным пунктам» в Киеве. В министерстве назвали это ответом на удар ВСУ по колледжу и общежитию в Старобельске в ЛНР.

