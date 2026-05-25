Путин одобрил увеличение лимита сверхурочной работы до 240 часов

Президент Владимир Путин подписал закон об увеличении со 120 до 240 часов в год лимита сверхурочной работы. Документ опубликован на портале правовой информации.

Поправки в Трудовой кодекс увеличивают лимит сверхурочных работ, если «это предусмотрено коллективным договором и (или) отраслевым (межотраслевым) соглашением». Переработки, начиная с 121-го часа, будут оплачиваться «не менее чем в двойном размере за каждый час». Закон оставляет за работником право выбора между денежной компенсацией и дополнительным временем отдыха.

Лимит переработок в 120 часов сохраняется для работников производств с вредными и опасными условиями труда и для сотрудников муниципальных и госучреждений, которые в рамках своего учреждения работают по совместительству более четверти месячной нормы рабочего времени. Пенсионеров, лиц предпенсионного возраста и рабочих производств с вредными условиями труда к сверхурочной работе можно будет привлекать только с их письменного согласия.

Законопроект в Госдуму внесло правительство в декабре 2025 года. 14 мая депутаты одобрили его во втором и третьем чтении. В пояснительной записке отмечалось, что возможность увеличить лимит по переработкам предоставит «работодателям возможность активнее привлекать работников (с их согласия) к сверхурочной работе, а работникам — повысить уровень оплаты своего труда». Мера позволит не создавать дополнительные 48,8 тыс. рабочих мест, также указывали авторы инициативы.