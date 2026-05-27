Два депутата Госдумы случайно проголосовали против осуждения атаки на Старобельск

Депутаты Государственной думы Елена Драпеко и Валерий Гартунг (оба — «Справедливая Россия») проголосовали против принятия проекта обращения к иностранным парламентам с призывом осудить атаку ВСУ на Старобельск. Председатель нижней палаты Вячеслав Володин («Единая Россия», ЕР) списал произошедшее на ошибку и объявил, что эсеры напишут соответствующее заявление.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Обращение Госдумы направлено ООН, международным парламентским организациям и парламентам стран мира. В нем, в частности, содержится требование «безотлагательно прекратить предоставление военного, материального и финансового снабжения» Украине. За принятие проекта обращения проголосовали 404 депутата, двое — против.

«Уважаемые коллеги, обращаю ваше внимание, у нас иногда бывают технические сбои, — отреагировал господин Володин сразу после появления результатов голосования. — Посмотрите, пожалуйста, кто против. Либо кто-то поторопился, либо... Лучше это сделать сразу, тем более, знаете, мы работаем в открытом формате, поэтому, скорее всего, это ошибка».

Спикер велел ошибившимся депутатам написать соответствующие заявления. «Коллеги из "Справедливой России", имейте в виду, лучше таких друзей рядом не иметь, как те, кто помогли нашим товарищам Гартунгу и Драпеко. Поэтому вы задумайтесь о том, какие в итоге последствия будут»,— обратился к эсерам Вячеслав Володин.

Накануне Елена Драпеко получила от председателя Госдумы замечание из-за разговора по телефону во время выступления лидера думской фракции ЕР Владимира Васильева. Господин Володин обратился после этого к депутатам с предложением не брать мобильные телефоны на пленарные заседания. «Примем решение имени Елены Григорьевны Драпеко»,— сказал тогда спикер.

Обращение депутатов связано с ударом ВСУ в ночь на 22 мая по Старобельску в ЛНР. Учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета подверглись налету БПЛА. В результате атаки погиб 21 человек. СКР возбудил уголовное дело о теракте.

Степан Мельчаков, Ксения Веретенникова