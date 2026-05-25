В Чехии задержан митрополит РПЦ Иларион по подозрению в хранении наркотиков

Полиция Чехии задержала митрополита РПЦ Илариона (в миру — Григорий Алфеев) в Карловых Варах после обыска его машины. В авто силовики нашли «четыре небольших контейнера с веществом белого цвета». Об этом сообщила защита священнослужителя в его Telegram-канале. Митрополита подозревают в хранении наркотиков, заявил его помощник «РИА Новости».

Митрополит Иларион

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости Митрополит Иларион

По данным защиты, 24 мая священнослужитель вместе с оператором выехал от православного храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла. На шоссе «автомобиль фактически ожидали» две полицейские машины, утверждается в публикации. Они остановили машину, где был митрополит, и запросили документы у обоих пассажиров, а не только у водителя. Священнослужителя увели в магазин на АЗС, поэтому тот не смог наблюдать за досмотром автомобиля. По утверждению защиты, личные вещи и сумки при этом практически не досматривались. Силовики сразу обыскали багажник, где нашли контейнеры с белым веществом.

«Я не имею и никогда не имел никакого отношения к незаконному обороту наркотических средств. Для меня, как для священнослужителя, само предположение о подобном является безусловно ложным. Я настаиваю на полной, независимой и процессуально безупречной проверке произошедшего»,— приводят в Telegram-канале слова митрополита. Священнослужитель готов сотрудничать со следствием, чтобы защитить себя «всеми доступными правовыми средствами», утверждается в публикации.

В Telegram-канале отметили, что перед задержанием православная община в Карловых Варах и митрополит Иларион были под давлением — священнослужитель получал записки с угрозами и требованиями покинуть место своего служения. Защита считает, что у этих угроз были политические мотивы: «Их авторы связывали присутствие митрополита Илариона в Карловых Варах с его российским происхождением, церковной принадлежностью и служением в храме Московского Патриархата».

Сейчас митрополита поместили в СИЗО и забрали все личные вещи. Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремлю ничего неизвестно о задержании. В Национальном центре по контролю за наркотиками в Чехии заявили, что полиция досмотрела автомобиль после анонимного сообщения. «Я могу подтвердить, что на основании анонимного сообщения о перевозке наркотиков и психотропных веществ мы приняли меры в отношении транспортного средства в Центрально-Богемском регионе», — сказала Люси Шмолдасова, пресс-секретарь ведомства.

Митрополит Иларион с 2009 до 2022 года занимал пост главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата (одна из ключевых в РПЦ должностей). Одной из главных его заслуг считается подготовка встречи патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой римским Франциском в Гаване в 2016 году. После отставки Илариона назначили управляющим Будапештско-Венгерской епархией. В 2024 году был почислен на покой на служение в Карловых Варах после скандала с его бывшим келейником Георгием Сузуки. Тот рассказал СМИ о домогательствах со стороны священнослужителя и предоставил в подтверждение фото- и видеоматериалы.