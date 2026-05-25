Авиаторов приземлили

В Подмосковье и ряде регионов Центральной России могут запретить полеты частной авиации в условиях регулярных «Ковров» и атак БПЛА. Решения пока нет, но в случае принятия меры она затронет до 1 тыс. пилотов и несколько десятков летных школ и аэроклубов. Последним при продолжительном запрете, по мнению экспертов, грозит волна банкротств. Участники отрасли считают новые правила требующими доработки.

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

В Московской воздушной зоне на высоте до 5100 м в июне вводится запрет на полеты, сообщили 25 мая в общественной организации пилотов и граждан — владельцев воздушных судов АОПА. В ассоциации указали, что ограничения затронут территорию до границ с Белоруссией и район полетной информации (РПИ) Санкт-Петербург на западе, РПИ Екатеринбург на северо-востоке и РПИ Самара на востоке, юго-востоке и юге России. В АОПА добавили, что запрет не распространится на регулярные и чартерные рейсы, санитарную авиацию и авиаработы по госконтрактам.

По данным “Ъ”, окончательное решение по ограничениям еще не принято и пока обсуждается между Минтрансом, Росавиацией и Минобороны. В Минтрансе и Росавиации комментировать ситуацию не стали, “Ъ” направил запрос в Минобороны.

В реестре Росавиации числится около 15 частных учебных центров по подготовке частных пилотов в Москве и Подмосковье.

Опрошенные “Ъ” учреждения, в том числе крупнейшие «Аэро Регион Тренинг» и S7 Training, от комментариев воздержались. Собеседник “Ъ” в одной летной школе уточнил, что информация о возможных ограничениях до организации официально не доводилась. По его словам, в школе рассматривают сценарий экстренного перебазирования самолетов и инструкторов в другие регионы, но пока не готовы оценить издержки.

Примерно два десятка наиболее популярных летных школ расположены в зоне предполагаемых ограничений, отмечает президент «АОПА-Россия», разработчик платформы для планирования и выполнения полетов «Внебо» Иван Жаднов. Запрет на полеты в случае вступления в силу будет означать для них приостановку технологического процесса, продолжает он: «Это потеря части действующих курсантов и однозначный отток будущих учеников».

Другое важное последствие — невозможность выполнять тренировочные полеты, которые необходимы частным пилотам для подтверждения квалификации каждые два года и для сохранения умений.

«Если пилот не летает больше двух месяцев, он теряет навыки»,— объясняет Иван Жаднов. После снятия запретов, в случае их затяжного характера, отсутствие тренировочных полетов напрямую и негативно повлияет на безопасность в малой авиации. Для предотвращения такого сценария господин Жаднов предлагал исключить из зоны потенциальных ограничений участки для так называемых полетов по кругу над летными школами. «К сожалению, эти предложения не были услышаны»,— добавил он.

В России, по оценке МГУ на 2024 год, лицензиями частного пилота обладали около 10 тыс. человек. При этом периодические квалификационные проверки и медкомиссии проходят менее 2 тыс. пилотов. Из них, по оценкам опрошенных “Ъ” экспертов, до половины выполняют полеты в Подмосковье и Центральной России.

По данным источников “Ъ” в отрасли, информацию о возможных ограничениях в столичном регионе начали обсуждать с мая, когда ограничения по сигналу «Ковер» стали регулярными.

Нагрузка на силы ПВО сегодня колоссальная и убрать лишние потенциальные цели — первейшая задача государства, говорит глава альянса «Аэрохимфлот» Клим Галиуллин.

«Будущим и действующим частным пилотам придется потерпеть из соображений безопасности»,— добавил он. Среди работающих по госконтрактам участников авиаработ в Московской зоне — сертифицированные Росавиацией компании, и каждый вылет происходит с уведомлением диспетчеров, объясняет он логику исключений. Вылеты для мониторинга в интересах авиалесоохраны или по санитарным заданиям выполняются в «исключительно в строго очерченных контролируемых зонах видимости и опознаваемости». Распространение запрета на авиаработы не имеет смысла из-за серьезных потерь для экономики, говорит эксперт.

Исключения, сделанные для авиаработ, вызывают вопросы в части адекватности применения тотального запрета для остальных пользователей воздушного пространства, возражает председатель Ассоциации малых авиационных предприятий Сергей Детенышев: «Как такие ограничения повысят безопасность полетов, пока понимания нет». По его словам, в опубликованном ассоциацией виде ограничения носят половинчатый характер, но нормативных актов пока нет, потому сохраняется надежда на некоторые корректировки и ясное целеполагание. Пока запрет выглядит катастрофическим для частных авиашкол, считает господин Детенышев.

Частный пилот, председатель совета директоров «Глобал Эдж» Михаил Лифшиц говорит, что тотальный запрет приведет к уничтожению малой аэродромной инфраструктуры и кадрового резерва частных авиашкол и аэроклубов. «За прошедшие десятилетия бизнес вложил значительное количество денег в развитие этих проектов, и запрет станет большим ударом для попавших под ограничения участников отрасли»,— отмечает он. По словам господина Лифшица, альтернативой может быть обязательная установка частными пилотами «ответчиков» на борту, что позволит диспетчерам иметь полное представление о том, кто находится в воздушном пространстве.

Айгуль Абдуллина