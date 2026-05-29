Топ-менеджера Disney осудили за провоз мармелада с наркотиками в Шереметьево

Химкинский суд Подмосковья признал топ-менеджера The Walt Disney Company Датерао Джугала Судхира виновным в перевозке наркотиков. Его приговорили к двум годам шести месяцам колонии, сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов области. Мужчина пытался провезти наркотики в аэропорту Шереметьево.

Топ-менеджер прилетел в Россию из Катара в январе. В зеленом коридоре его остановили для проверки. В его багаже был найден мармелад с наркотиком. Каким именно, не уточняется. На суде мужчина сказал, что вещество ему прописал врач для купирования последствий операции на мозге.

Суд признал Судхира виновным по ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение или перевозка наркотиков), ст. 229.1 УК РФ (незаконная перевозка наркотиков). Помимо лишения свободы ему назначен штраф в 30 тыс. руб.

Датерао Джугал Судхир руководит более 20 проектами в The Walt Disney Company. Согласно его профилю в LinkedIn, он работает в компании с 2019 года. Среди прочего, он занимается партнерскими интеграциями для Disney+ и стриминговой платформы Hulu.