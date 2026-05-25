«Неужели за 16 лет не было видно, как я живу?»

Виктора Момотова выгнали даже из судейской отставки

Высшая квалификационная коллегия судей России отменила отставку бывшего судьи Верховного суда, экс-председателя Совета судей России Виктора Момотова. Последний покинул должность в октябре 2025 года добровольно в разгар рассмотрения антикоррупционного иска прокуратуры, нашедшей у него и его бизнес-партнера имущество на сумму более 9 млрд руб. Теперь же господин Момотов фактически был уволен из судейского корпуса по отрицательным мотивам, что лишило его звания судьи, личной неприкосновенности и льгот.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Виктор Момотов на ВККС утверждал, что у него ничего не было и нет

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Для того чтобы рассмотреть вопрос об отмене отставки 65-летнего Виктора Момотова, Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС), состоящей из 18 судей, 10 «общественников», а также представителя президента РФ, потребовалось менее получаса.

Зачитав детали биографии господина Момотова, который был назначен судьей Верховного суда 9 июля 2014 года, успел поработать секретарем пленума ВС, вошел в состав президиума, а спустя два года возглавил Совет судей России, судья-докладчик сообщил, что с 8 октября 2025 года тот пребывает в отставке на основании пп. 1 п. 1 ст. 14 закона «О статусе судей РФ», то есть по собственному письменному заявлению. Последнее означает фактически почетный уход.

Между тем из Мосгорсуда в Высшую квалификационную коллегию судей поступило вступившее в силу решение Останкинского райсуда, вынесенное 14 октября 2025 года по иску Генеральной прокуратуры, в котором усматриваются несоблюдение господином Момотовым запретов и ограничений, установленных законом «О статусе судей в РФ», требований законодательства о противодействии коррупции, а также занятия деятельностью, несовместимой со статусом судьи. Последняя может являться причиной для прекращения отставки судьи на основании п. 6 ст. 15 закона «О статусе судей в Российской Федерации» в случае, если после ухода судьи в отставку выявят нарушения, допущенные при исполнении полномочий. Например, будет установлено, что судья занимался предпринимательской деятельностью «лично или через доверенных лиц».

Как ранее писал “Ъ”, Останкинский райсуд Москвы по иску к Виктору Момотову и краснодарскому бизнесмену Андрею Марченко обратил в доход государства имущество — сеть отелей Marton стоимостью более 9 млрд руб. Ими, как утверждал надзор, судья Верховного суда владел совместно с предпринимателем. Последнему, по данным надзора, он помогал выигрывать судебные споры и «увеличивать бизнес-империю». По итогам слушания в казну отошли 95 объектов недвижимости — здания и земли в Москве, Краснодарском крае и других регионах.

На заседание ВККС господин Момотов пришел без адвоката. Одетый неофициально, в черную футболку, он вновь опроверг причастность к владению сетью отелей Marton, поведав, что 19 лет назад, в 2007 году, будучи профессором Кубанского госуниверситета и еще не являясь судьей, он действительно купил за 2,5 млн руб. долю в одной недостроенной гостинице господина Марченко. Тот в 2015 году выкупил ее у него в рассрочку. «Кроме этого, финансовых взаимоотношений и никакого взаимодействия с предпринимательской деятельностью Марченко у меня не было»,— уверял судья в отставке.

Он отметил, что после подачи антикоррупционного иска он попал в больницу, но все же приехал на процесс, так как «считал своим долгом пройти этот путь» и опровергнуть «небылицы», которые про него «выдумывали». «После девяти месяцев публичного позора, бесчисленных бессонных ночей я стою перед вами. Вы меня достаточно хорошо знаете, я проработал 16 лет в Верховном суде… Неужели за эти 16 лет не было видно, как я живу, какие у меня доходы?! — выступал господин Момотов.— У меня квартира, машина, которой 14 лет, у меня даже загородного дома нет для "миллиардера"». Господин Момотов назвал случившееся катастрофой для него и его семьи. «Мне сейчас 65 лет, по сути, меня выбросили на улицу. Все мои счета арестовали. Я не знал, что делать в этой ситуации. Честно говоря, чуть руки на себя не наложил, если бы не дети. Не выдержал этого и оказался в больнице, но и там меня не оставили».

Господин Момотов извинился, что ситуация «невольно ударила по репутации судейской власти», и просил ВККС «внимательно» отнестись к сказанному им.

Собравшиеся задали судье лишь один вопрос: почему он не обжаловал решение Останкинского суда? Тот пояснил, что не сделал этого по одной причине — поскольку в судебном акте не было указано ни одного объекта, который бы принадлежал ему, все они «были собственностью» отельера Андрея Марченко и его сына Ивана.

«Там нет моего имущества! Получается, я буду бороться с судебным решением, которым взыскано в пользу государства чужое имущество!» — заявил судья.

В совещательной комнате члены ВККС пробыли несколько минут, единогласно тайным голосованием отменив отставку бывшего коллеги.

По закону за служителем Фемиды, пребывающим в отставке, сохраняются звание судьи, право на пожизненное ежемесячное содержание, а также гарантии личной неприкосновенности, медицинское и санаторно-курортное обеспечение. После прекращения отставки данные гарантии утрачиваются.

О том, будет ли господин Момотов обжаловать принятое решение в Верховном суде, журналисты спросить его так и не смогли — как и после рассмотрения иска Останкинским судом, он словно растворился в тумане, по всей видимости покинув здание через служебный выход.

Мария Локотецкая

