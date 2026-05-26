Володин потребовал от депутатов не приносить телефоны в зал пленарных заседаний

Председатель Госдумы Вячеслав Володин («Единая Россия», ЕР) предложил запретить депутатам брать с собой в зал пленарных заседаний мобильные телефоны. Так спикер отреагировал на телефонный разговор, который депутат Елена Драпеко («Справедливая Россия») вела во время выступления лидера думской фракции ЕР Владимира Васильева.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Коллеги, может быть, мы, придя на работу в этот зал и принимая ответственные решения, телефоны будем оставлять в своих кабинетах?» — предложил Вячеслав Володин. Депутаты встретили эти его слова аплодисментами. «Прошу вашего поручения на этот счет. Нет возражений? Нет возражений. Примем решение имени Елены Григорьевны Драпеко», — добавил господин Володин.

Владимир Васильев, чье выступление было прервано репликой Вячеслава Володина, поблагодарил спикера за вмешательство. «Это просто уважение к вам. Бесполезно говорить, когда люди не слушают,— заявил лидер фракции ЕР.— Выйдите, действительно, из зала. Иначе у нас так и будет: один будет про попа, другой — про Ерему».

Как будет выполняться поручение председателя Госдумы, пока неясно. Каждый член Госдумы, по Конституции России, защищен депутатской неприкосновенностью. Цель этого механизма заключается в обеспечении бесперебойной работы парламентария. Неприкосновенность, в частности, подразумевает, что депутата нельзя подвергнуть личному досмотру, за исключением тех случаев, когда речь идет о безопасности других людей.

Степан Мельчаков