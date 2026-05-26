Володин потребовал от депутатов не приносить телефоны в зал пленарных заседаний
Председатель Госдумы Вячеслав Володин («Единая Россия», ЕР) предложил запретить депутатам брать с собой в зал пленарных заседаний мобильные телефоны. Так спикер отреагировал на телефонный разговор, который депутат Елена Драпеко («Справедливая Россия») вела во время выступления лидера думской фракции ЕР Владимира Васильева.
«Коллеги, может быть, мы, придя на работу в этот зал и принимая ответственные решения, телефоны будем оставлять в своих кабинетах?» — предложил Вячеслав Володин. Депутаты встретили эти его слова аплодисментами. «Прошу вашего поручения на этот счет. Нет возражений? Нет возражений. Примем решение имени Елены Григорьевны Драпеко», — добавил господин Володин.
Владимир Васильев, чье выступление было прервано репликой Вячеслава Володина, поблагодарил спикера за вмешательство. «Это просто уважение к вам. Бесполезно говорить, когда люди не слушают,— заявил лидер фракции ЕР.— Выйдите, действительно, из зала. Иначе у нас так и будет: один будет про попа, другой — про Ерему».
Как будет выполняться поручение председателя Госдумы, пока неясно. Каждый член Госдумы, по Конституции России, защищен депутатской неприкосновенностью. Цель этого механизма заключается в обеспечении бесперебойной работы парламентария. Неприкосновенность, в частности, подразумевает, что депутата нельзя подвергнуть личному досмотру, за исключением тех случаев, когда речь идет о безопасности других людей.