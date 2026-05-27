РБК: бывший заместитель Шойгу стал советником главы Сбербанка

Бывший заместитель секретаря Совета безопасности России генерал-полковник Олег Храмов стал советником главы Сбербанка Германа Грефа, пишет РБК со ссылкой на источник.

В Совбезе господин Храмов проработал с 2017 года по декабрь 2025-го. На его место был назначен Максим Кутомкин. По информации «Ъ», Олег Храмов прекратил работу в Совете безопасности из-за достижения 70 лет — максимального возраста нахождения на государственной и военной службе.

С 1973 года Олег Храмов работал в органах государственной безопасности. В 2003 году он перешел в управление ФСБ по Москве и области, а с 2006-го по 2009-й руководил управлением службы по Нижегородской области. До назначения в Совбез занимал должность заместителя директора ФСБ.