Счетная палата измерила ширину вычета

Счетная палата предлагает ограничить сферу применения региональных инвестиционных вычетов (ИНВ). Госаудиторы считают избыточным применять этот механизм для поддержки и так финансово устойчивых предприятий, например, пищевой, химической и добывающей промышленности. По оценке Счетной палаты, ИНВ пока не стал действенным механизмом стимулирования инвестиционной активности. В Минфине и Минэкономики оснований для отказа от поддержки финансово устойчивых предприятий через ИНВ не видят — им-то по большей части этот вычет и предназначен.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Госаудиторы сочли эффективность регионального инвествычета недостаточно убедительной (на фото — председатель Счетной палаты Борис Ковальчук)

Счетная палата (СП) проанализировала результаты применения регионального инвестиционного налогового вычета. Этот механизм работает с 2018 года и дает компаниям возможность уменьшить налог на прибыль, уплачиваемый в бюджет субъекта РФ (по ставке 17% из 25%). Размер компенсации зависит от типа затрат — всего их 11. Например, по расходам на НИОКР или техническому перевооружению возмещение составляет до 90%. Условия применения льготы различаются в зависимости от региона. Компенсировать часть доходов, выпадающих из-за предоставления вычета, субъекты РФ могут за счет средств, высвобожденных от списания двух третей их задолженности по бюджетным кредитам.

В своем отчете Счетная палата отметила, что в законодательстве нет ограничений по применению льготы в зависимости от видов экономической деятельности. Например, за 2019–2024 годы 54,5% объема предоставленных вычетов, или 147,7 млрд руб. получили организации добывающей, пищевой и химической отраслей промышленности, а также производители алкогольных и сахаросодержащих напитков — при этом большинство компаний были финансово устойчивыми, в связи с чем их поддержка избыточна. В связи с этим СП предлагает предусмотреть в Налоговом кодексе ограничение на предоставление ИНВ для таких отраслей. В некоторых регионах, впрочем, подобные нормы уже есть.

Есть у госаудиторов и вопросы к размерам вычета по отдельным расходам — в частности, по пожертвованиям госучреждениям в сфере культуры. В 2021–2024 годах этим основанием для получения вычета воспользовалась 161 компания — в общей сложности на сумму 1,3 млрд руб.

Размер вычета по таким тратам достигает 100% — фактически сам налогоплательщик не несет затрат, а бремя расходов ложится на региональные бюджеты. На этом фоне, по мнению СП, стоит сократить предельную величину ИНВ по расходам на пожертвования до 25%.

Отмечается в отчете, анализ не выявил «значимого положительного влияния» ИНВ на финансовое состояние и инвестактивность предприятий — в нынешнем виде механизм «не выполняет функцию действенного инструмента стимулирования инвестиций». Одновременно с этим, сообщают госаудиторы, результаты анкетирования 500 предприятий показали, что только 27% из них в 2025–2026 годах оформили такой вычет. 42% предприятий считают эту меру поддержки наиболее привлекательной и планируют воспользоваться ИНВ в дальнейшем.

В Минэкономики, комментируя замечания СП, отметили, что логика механизма заключается в получении вычета финансово устойчивыми компаниями — ИНВ уменьшает уже начисленный налог на прибыль и призван стимулировать тех, кто уже зарабатывает. При этом, отмечают в ведомстве, цель ИНВ — в ускорении инвестиций и расширении деятельности предприятий, поэтому результаты его применения целесообразно оценивать на более длинном временном отрезке. В Минфине добавляют, что инструмент позволяет предприятиям направлять высвободившиеся средства на закупку нового оборудования и модернизацию мощностей — такие расходы могут позволить себе именно финансово устойчивые компании.

«Отказывать им в вычете значит тормозить обновление ключевых отраслей»,— считают в ведомстве.

В целом же в Минфине сообщают, что мониторят ситуацию и рассматривают поступающие предложения по корректировке параметров ИНВ — решение о возможных изменениях будет приниматься по итогам года. При этом, подчеркивают в ведомстве, при введении ограничений на применение ИНВ и ужесточении его параметров должно учитываться мнение регионов.

Евгения Крючкова