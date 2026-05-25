Дивиденды уходят в долг

Объемы дивидендных выплат публичных эмитентов за 2025 год сократились почти на четверть, до 2 трлн руб. Главными причинами стали высокая ключевая ставка и ужесточение денежно-кредитной политики, из-за чего компании больше средств направляют на обслуживание долгов. Дополнительное давление на дивиденды оказало повышение налога на прибыль — особенно пострадали компании из нефтегазового и металлургического сектора.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По оценке “Ъ”, к концу мая 2026 года объем объявленных дивидендных выплат по итогам прошлого года достиг почти 2 трлн руб. Год назад публичные эмитенты объявили дивиденды объемом свыше 2,7 трлн руб. Такое снижение является следствием жесткой кредитно-денежной политики, в том числе высокой ключевой ставки (почти полгода она держалась на уровне 21%), сильно повлиявшей на финансовые результаты компаний, отмечают эксперты. «Высокая ставка привела к росту стоимости заемного финансирования, и компании вынуждены направлять значительную часть свободного денежного потока на обслуживание долга и поддержание ликвидности, а не на дивиденды»,— поясняет эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Олег Решетников. На результаты повлияло и повышение налога на прибыль с 20% до 25%. «Даже при сохранении прежней доли выплат абсолютный объем дивидендов сократился, так как эмитенты вынуждены либо снижать их размер, либо сокращать инвестиции в развитие»,— отмечает старший аналитик ИК «Риком-Траст» Валерия Попова.

Сохраняют высокие выплаты компании нефтегазового сектора, хотя часть из них (ЛУКОЙЛ, «Роснефть», «Башнефть», «Сургутнефтегаз») сократили их в два—четыре раза.

Вместе с тем НОВАТЭК, «Газпром нефть» сохранили выплаты на уровне прошлого года. В целом эксперты объясняют такую динамику негативной конъюнктурой для компаний сектора и падением прибыли (см. “Ъ” от 23 сентября 2025 года). Тогда стоимость нефти Brent постепенно снижалась и к концу года достигла $60/баррель. При этом снизился и курс доллара — с 100 руб./$ до 75 руб./$. «Дисконт на сорт Urals увеличился из-за санкций, а нефтепереработка подвергалась внешним воздействиям, что отразилось на их финансовых результатах»,— отмечает аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман.

Традиционно одним из крупнейших плательщиков дивидендов выступает Сбербанк, который по итогам 2025 года намерен направить на выплаты более 850 млрд руб. (на 7,5% больше, чем годом ранее).

Причем другие публичные банки («Авангард», «Уралсиб», «Т-Технологии» — головная компания Т-Банка) также нарастили выплаты. Первые дивиденды после IPO планирует выплатить «Дом.РФ» (на 44 млрд руб.). В среднем доходность дивидендных акций на данный момент составляет 10–12%, указывает ведущий инвестиционный аналитик «Го Инвест» Никита Бредихин. По оценке господина Решетникова, наиболее доходными бумагами на горизонте 12 месяцев являются акции МТС (15,5%), Х5 (14,6%) и «Хэдхантера» (14,4%).

Общий объем дивидендных выплат за 2025 год может существенно скорректировать ВТБ, получивший по итогам 2025 года более 500 млрд руб. чистой прибыли по МСФО. 26 мая наблюдательный совет банка должен дать рекомендацию по дивидендам, которые для госкомпаний составляют 50% от чистой прибыли. Однако эксперты настроены осторожно, ожидая выплат в размере 25–35% от чистой прибыли. По оценке главного экономиста «Ренессанс Капитала» Андрея Мелащенко, это даст 11–15% к текущей цене, то есть на уровне других эмитентов финансового сектора — Сбербанка, «Дом.РФ», Московской биржи, банка «Санкт-Петербург». Как отмечает аналитик «Альфа-Инвестиций» Дмитрий Пучкарев, вероятность невыплаты невысока — дивиденды госбанка идут на финансирование ОСК.

При этом государство, как контролирующий акционер, может поддержать исключение из общего подхода.

Как поясняет старший аналитик по акциям компаний финансового и потребительского секторов Альфа-банка Евгений Кипнис, в случае ВТБ обоснованием может быть планируемый рост надбавок к достаточности капитала, а также потенциальное введение ЦБ дифференцированной надбавки за системную значимость. Как отмечает Никита Бредихин, по итогам второго квартала 2026 года достаточность капитала Н20.0 может вырасти до 11,2% до выплаты дивидендов. «Если в этом году выплата будет в 50% от чистой прибыли, то буфер сократится до 0,1 п. п., что очень мало»,— констатирует эксперт. Причем по итогам 2018 года наблюдательный совет банка также рекомендовал выплатить 15% чистой прибыли вместо 50%. «Тогда это объяснялось необходимостью направления большей части прибыли на пополнение капитала в связи с ростом требований ЦБ к достаточности»,— отмечает господин Кипнис.

При этом ожидаемые и уже произведенные выплаты оказали слабую поддержку рынку акций. За апрель-май инвесторы уже получили 430 млрд руб., а за июнь и июль ожидается еще около 600 млрд руб. Большая часть средств — почти 1 трлн руб.— поступит в августе. Как оценивает директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг, подавляющая часть средств акционеры инвестируют на долговой рынок и лишь незначительная часть денег будет реинвестирована в эмитентов-плательщиков, в большей степени в пользу компаний финансового сектора. Для притоков средств в акции необходима более низкая ключевая ставка в размере 10–12% годовых, отмечает Дмитрий Пучкарев. Как считает Валерия Попова, во втором квартале 2026 года затяжной конфликт на Ближнем Востоке может стать «существенным фактором поддержания высоких цен на нефть», что позитивно скажется на доходах компаний сектора и приведет к росту дивидендных выплат. Однако этому может воспрепятствовать и чрезмерное укрепление рубля, а также сохраняющиеся санкции, отмечает эксперт.

Андрей Ковалев, Дмитрий Ладыгин