Путин освободил участников СВО от погашения просроченных кредитов

Президент Владимир Путин подписал закон о списании долгов по кредитам участников СВО, заключивших контракт с 1 мая 2026 года. Долги не должны превышать в совокупности 10 млн руб. Мера также распространяется на членов семей военнослужащих.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Условие — суд еще не взыскал задолженность и не предъявил исполнительный лист. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. Аналогичный закон президент принимал в ноябре 2024 года. Тогда списать долги можно было по кредитам, взятым до 1 декабря 2024 года.

15 мая Владимир Путин подписал указ о единых базовых мерах поддержки участников боевых действий. Среди них — приоритетное трудоустройство, внеочередная медицинская помощь, приоритетное зачисление детей в школы и детские сады и другие.

