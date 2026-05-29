Овощной инстинкт

По итогам января—марта 2026 года продажи сладкого перца в российской рознице снизились на 11% год к году, огурцов — на 9,1%, томатов — на 3%. Потребители стали чаще отказываться от более дорогих и сезонных категорий в пользу картофеля и капусты — наиболее бюджетных, универсальных и долго хранящихся продуктов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как следует из данных аналитической компании NTech, в январе—марте 2026 года натуральные розничные продажи сладкого перца снизились на 11% год к году, огурцов — на 9,1%, моркови — на 4,2%, томатов — на 3%, лука — на 1%. Спрос в категории прочих овощей снизился на 0,3%. Рост реализации отмечается только у картофеля и капусты — на 4,6% и 3,3% соответственно. Продажи овощей в целом снизились на 0,3% в натуральном выражении, в денежном — на 2,4%.

Управляющий директор «Рексофт Консалтинга» Дмитрий Краснов говорит о трансформации спроса: основное сокращение касается прежде всего более дорогих или чувствительных к сезонности овощей. Согласно Росстату, в апреле этого года стоимость томатов составила 303,8 руб. за 1 кг, что на 8% больше год к году. Сладкий перец подорожал на 2,8%, до 333,1 руб. за 1 кг. Огурцы подешевели в апреле на 4,5% год к году, до 193,7 руб. за 1 кг. Еще в феврале их стоимость составляла около 323 руб. за 1 кг, на 6,24% больше год к году. Даже если продукт подешевел относительно пикового уровня, это еще не значит, что он стал восприниматься как доступный, отмечает господин Краснов. Самыми подешевевшими овощами стали картофель и капуста: их цена снизилась на 35,9% и 35%, до 54,73 руб. и 44,3 руб. за 1 кг соответственно.

Гендиректор «Технологии роста» Тамара Решетникова считает, что томаты дорожают в том числе из-за расширения ассортиментной матрицы в ритейле. Последние пять лет сети постепенно сокращают долю бюджетной продукции, увеличивая присутствие более дорогих категорий, например черри, поясняет она. Снижение продаж сладкого перца она объясняет в том числе логистическими сложностями, связанными с военным конфликтом на Ближнем Востоке. По ее оценке, примерно половина поставок этой продукции в европейскую часть России приходится на Иран.

Дмитрий Краснов говорит, что в начале 2026 года овощи, особенно тепличные и импортозависимые категории, традиционно находятся в более высокой ценовой зоне из-за сезонности, затрат на хранение, логистику и производство в защищенном грунте.

На спросе сказалось и общее замедление роста реальных доходов домохозяйства, что вынудило потребителей внимательнее относиться к цене, добавляет он. Собеседник “Ъ” на рынке овощей связывает снижение продаж в том числе с изменением потребительских привычек: интерес к этой категории постепенно снижается у молодой аудитории.

Зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» (объединяет крупных поставщиков продуктов питания) Дмитрий Леонов снижение спроса на некоторые овощи также объясняет изменением потребительского поведения в условиях инфляции и сдержанного потребления. Он говорит, что покупатели отказываются от более дорогих овощей в пользу базовых и долго хранящихся продуктов.

Господин Леонов отмечает, что рост спроса на картофель и капусту говорит о том, что потребители выбирают наиболее бюджетные и универсальные продукты. Это традиционные «овощи для хранения», продолжает он, дешевые, калорийные и являются основой многих повседневных блюд. В нынешних экономических условиях потребитель выбирает наиболее приемлемые цены, соглашается Дмитрий Краснов. В этом смысле картофель и капуста выигрывают у овощей, воспринимаемых скорее как дополнение к рациону, а не как его основа, добавляет он.

Впрочем, председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (объединяет крупных ритейлеров) Станислав Богданов считает, что в целом спрос на овощи остается устойчивым. Овощи — это базовая часть рациона, а интерес к категории дополнительно поддерживает устойчивый тренд на здоровое питание, поясняет он. В X5 (сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик») заявили, что в первом квартале 2026 года по крайней мере в их сети «Перекресток» не наблюдалось снижения спроса на перечисленные овощи. По их данным, продажи моркови в натуральном выражении выросли на 5,8%, лука — на 10,1%, картофеля — на 16,8%, капусты — на 12%, огурцов и перца — на 9%, а томатов — на 4%.

Владимир Комаров