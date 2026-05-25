Путин подписал закон об упрощении проверок нетрезвых водителей

Президент Владимир Путин подписал поправки к КоАП РФ, меняющие процедуру проверки водителей на опьянение.

Инспекторы, подозревающие гражданина в нетрезвом вождении, по действующим правилам должны отстранить автомобилиста от управления машиной. ДПС составляет протокол, а водителя направляют на проверку. Также инспектор составляет еще один протокол о перемещении машины на штрафстоянку. Оформление отдельных документов для этих процедур по новому закону становится необязательным. Отметку об отстранении и задержании машины можно будет ставить в других документах, например, в протоколе о возбуждении дела об административном правонарушении.

По оценкам МВД, составление одного протокола у инспектора занимает в среднем пять минут. В 2024 году за управление в состоянии опьянения и отказ пройти освидетельствование было возбуждено 403,5 тыс. дел. Для упрощения процедуры был подготовлен проект закона, который был внесен в Госдуму в начале 2026 года. Отказ лишь от оформления одного протокола сэкономит инспекторам 33,6 тыс. рабочих часов в год и деньги, которые тратят власти на приобретение бланков.

Иван Буранов