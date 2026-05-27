Минфин предложил снизить покупки инвестиционных квартир за счет семейной ипотеки

Минфин предлагает еще один вариант изменений условий выдачи семейной ипотеки. Новая инициатива министерства — не выдавать новые льготные кредиты тем, у кого уже есть непогашенная льготная ипотека, оформленная до 23 декабря 2023 года. Это следует из направленного в федеральное правительство письма замглавы Минфина Алексея Моисеева, на которое ссылается издание на строительную тематику «Московская перспектива». В Минфине изданию подтвердили отправку этого письма, сообщив, что инициатива должна снизить использование льготных жилищных кредитов не по прямому назначению, то есть на покупку квартир в инвестиционных целях.

В ведомстве подчеркнули, что в случае принятия этой инициативы отзывать уже выданные кредиты или повышать по ним требования не будут. Более того, если семья погасит предыдущую ипотеку и у нее родится еще один ребенок, оформить новый льготный кредит все еще будет возможно, отметили в министерстве.

Как добавили в ведомстве, работа по донастройке условий программы по семейной ипотеке нацелена «на повышение адресности меры и эффективности целевого использования бюджетных ресурсов». В этот контекст вписывается и другая инициатива Минфина — увеличить с 1 июля ставки по семейной ипотеке для родителей, не состоящих в браке, о чем «Ъ» писал 19 мая.

Стремление Минфина снизить зависимость рынка жилой недвижимости от семейной ипотеки, которая сейчас является основной в списке льготных кредитов, очевидно, связана в том числе с возникшим дефицитом бюджета страны. «С 2019 года бюджетные расходы выросли почти на 3,5 процентного пункта ВВП — с 16,6% до 20% в 2025 году, рост в деньгах более чем в 2,3 раза. Это следствие внешних обстоятельств — от ковида до санкционных действий западных стран против нас»,— заявил в опубликованном 27 мая интервью «Ъ» глава Минфина Антон Силуанов.

Отдел потребрынка