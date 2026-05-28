Самолеты заметают под «Ковер»

С начала 2026 года авиакомпании стали в два раза чаще задерживать рейсы и в четыре раза чаще — отменять. Практику отмен в отрасли объясняют тем, что перевозчики начали активнее переделывать расписание и пытаются объединять рейсы при наличии широкофюзеляжных самолетов. Часть авиакомпаний говорит о росте издержек из-за простоя самолетов и необходимости господдержки, но в Минтрансе утверждают, что расходы из-за «Ковров» не превышают 1% от трат перевозчиков.

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Количество длительных задержек авиарейсов за неполные пять месяцев 2026 года выросло в среднем в два раза, число всех отмен (включая отмены в день вылета, до и после задержки) — в 4,3 раза, число отмен после задержек — более чем в 3 раза, подсчитали по запросу “Ъ” в «АльфаСтраховании». Компания отслеживает рейсы 30 российских и более 60 иностранных авиакомпаний, на которые приходится около 97% пассажиропотока.

Количество рейсов с задержкой от 60 минут выросло в 1,9 раза, до 48,6 тыс. (15,5% в общем объеме). Число задержек от двух часов увеличилось в 2,1 раза, до 26,5 тыс. рейсов (5,5%), от трех часов — в 2,3 раза, до 17,3 тыс. (5,5%). Наиболее длительных задержек — от четырех часов и более — стало больше почти в 2,4 раза (12,4 тыс. рейсов, 4%).

Сбои в расписании в этом году начались с января из-за аномальных снегопадов, к весне ситуация осложнилась из-за массовой отмены рейсов на ближневосточном направлении. Продолжающиеся атаки БПЛА и закрытие аэропортов в ряде городов на время действия сигнала «Ковер» с мая стали почти ежедневными.

Абсолютные показатели по отменам рейсов в «АльфаСтраховании» не раскрыли, уточнив, что сумма выплат по ним выросла на 360%. Влияние растущих задержек и отмен рейсов отметил и оператор делового туризма «Аэроклуб». По его данным, в первые пять месяцев 2026 года доля возвратов авиабилетов деловыми путешественниками на внутренних рейсах составила 8% против 7% годом ранее и 5% в 2024 году. На международных рейсах доля возвратов авиабилетов выросла с 10% в 2025 году до 13% в 2026 году.

Показатели отмен “Ъ” подтвердили и собеседники в нескольких аэропортах-миллионниках, где отмечают, что научились гибче планировать и переделывать расписание.

По их словам, авиакомпании стали чаще заранее отменять задерживаемые по цепочке рейсы и уведомлять об этом пассажиров вместо того, чтобы накапливать их в терминалах. «Авиакомпании пытаются оптимизировать и быстро адаптировать расписания при сбоях»,— подтверждает директор департамента страхования пассажиров «АльфаСтрахования» Дмитрий Мигачев.

В Минтрансе раскрывать статистику Росавиации по динамике задержек и отмен не стали. Но, комментируя растущую долю отмен рейсов, отметили, что ограничения «стали переноситься легче, чем раньше». Работа Минтранса, Минобороны, Росавиации, аэропортов и авиакомпаний направлена на обеспечение безопасности полетов и заботы о пассажирах, добавили там: «Делаем все, чтобы сгладить вынужденный дискомфорт».

В двух крупнейших частных авиакомпаниях отметили, что у них количество отмен не растет. В «Уральских авиалиниях» объясняют, что рейсы чаще отменяют авиакомпании с широкофюзеляжным флотом или с высокой частотой на направлениях, которые могут пересадить пассажиров с отмененных рейсов. Там добавили, что сами отменяют «минимум рейсов и стараются перевезти всех пассажиров». В S7 подсчитали, что отменили из-за «Ковров» с начала года не более 20 рейсов: «Это крайняя мера». В основном рейсы вылетают с задержкой, «причем небольшой, так как S7 в 2026 году удвоила число резервных самолетов на московской базе».

В «Аэрофлоте» и «Победе» сообщили, что решения об переносе или отмене рейсов во время ограничений принимаются «в зависимости от их продолжительности, масштаба и влияния на производственную программу полетов». В «Победе» уточнили, что при длительных ограничениях стараются перераспределять пассажиров на ближайшие доступные рейсы и стабилизировать расписание: «Каждая ситуация носит индивидуальный характер». В «Аэрофлоте» добавили, что оперативно перебронируют пассажиров на ближайшие рейсы и дают возможность самостоятельно переоформить билеты или вернуть деньги.

В AzurAir рассказали, что в чартерных моделях рейсы планируются цепочками, которые включают в себя перелеты из нескольких городов. То есть ограничения в одном из аэропортов автоматически переносят все рейсы в цепочке. В таком случае компания совместно с туроператорами оповещает пассажиров о новом времени вылета: «Чтобы они ожидали рейс дома, а не в терминале». Пассажирам, вылетающим из-за рубежа, за счет компании оформляется позднее выселение из гостиниц или продлевается проживание — до нескольких суток в зависимости от ограничений.

Собеседники “Ъ” еще в двух компаниях указали, что обеспокоены двойным ростом издержек из-за простоя самолетов во время задержек, и говорят о необходимости мер господдержки.

В «Уральских авиалиниях» добавили, что обращались в Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) по этому поводу, и АЭВТ сообщала об этом в Минтранс. В S7 заявили, что не планируют обращаться за господдержкой, в «Аэрофлоте» на этот вопрос не ответили.

В Минтрансе заявили “Ъ”, что 2025 год перевозчики отработали с положительным финансово-экономическим результатом, а дополнительные издержки от временных ограничений составляют «менее 1% в структуре общих расходов». Поэтому вопрос о прямых компенсациях ущерба от плана «Ковер» сейчас не ставится, сообщили в министерстве.

С точки зрения перевозчиков запрос на господдержку из-за ограничений может выглядеть справедливым и логичным, говорит главный редактор портала Frequent Flyers Илья Шатилин.

Но Минтранс вряд ли будет возвращаться к этому вопросу в обозримой перспективе во избежание повторения ситуации 2022 года, когда после раздачи «антисанкционных» субсидий на 100 млрд руб. отрасль получила более 100 млрд чистой прибыли, считает он.

Как подчеркнул Илья Шатилин, несмотря на внушительную динамику, доля длительных задержек некритична в общем объеме рейсов и ситуация в аэропортах во время ограничений улучшается. «В аэропортах больше нет давок и ночующих на полу пассажиров, так как перевозчики научились своевременно просить пассажиров не приезжать в аэропорт»,— сказал он. Пассажиры также стали менее остро реагировать на задержки, добавляет господин Шатилин. Проведенные Frequent Flyers опросы по итогам 2024 и 2025 годов показывают рост удовлетворенности действиями перевозчиков, говорит он. «В 2024 году люди впервые столкнулись с "Коврами" и воспринимали задержки очень болезненно, сейчас ситуация с отзывами не повсеместно, но все же улучшилась»,— заключает он.

Айгуль Абдуллина