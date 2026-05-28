Дуб, честь и совесть нашей эпохи

Утром 28 мая в Астане с церемонии официальной встречи во Дворце независимости начался государственный визит Владимира Путина в Казахстан. Подробности зафиксировал специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ На дубе, кажется, уже готовы были вырасти желуди

Встреча была организована на высоком художественном уровне. Во Дворце независимости, где собрались члены делегаций, всем было скучновато в ожидании президентов. Да еще и сам дворец угнетает своими размерами, то есть его величие в какой-то момент начинает работать, такое впечатление, против него.

Это не такое уж новое архитектурное произведение, ему больше десяти лет, но вот уже потребовалась реновация, так что и кажется, что мы приехали в новое здание, до этого не использовавшееся. Но нет, месяц назад тут уже был президент Турции Реджеп Эрдоган, а еще раньше — президент Кении.

Просто все привыкли, что двусторонние визиты начинаются в резиденции президента Казахстана «Акорда», но и там сейчас ремонт. Наследство президента Назарбаева нуждается в обновлении.

Так вот, скучновато было до тех пор, пока на огромном экране во всю стену чудовищных размеров не начали вдруг транслировать движение кортежа Владимира Путина по улицам Казахстана.

Улицы были пустынны так же, как и коридоры Дворца независимости, и кортеж мог проехать, по-моему, по любому из них.

Теперь членам делегации, как и журналистам, было чем утешиться. Все стали смотреть за кортежем. Движение было снято красиво, ничего не скажешь. Владимира Путина последний раз так снимали на его собственной инаугурации, и тоже, кстати, в мае.

Камеры на дронах в воздухе, камера на асфальте (перед ней живописно разъезжаются мотоциклисты), истребители в небе оставляют за собой широкий бело-сине-красный цвет (такого не увидишь теперь и на парадах в Москве)...

Внутри помещения играют гимны, и каждый член казахстанской делегации привычно держит руку на сердце... Сердца стучат.

Эти переговоры не могли сложиться неудачно.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Члены казахстанской делегации только так слушают гимн

В начале переговоров в узком составе Касым-Жомарт Токаев высказался так масштабно, что было видно: его вдохновляет идея этого визита. Скорее всего, он сам и был вдохновителем того, чтобы этот визит стал государственным, а не официальным или, хуже того, рабочим.

— Не скрою, мы готовились к этому событию,— признался президент Казахстана.

И это, конечно, бросалось в глаза. До сих пор с таким блеском, в том числе в глазах, Владимира Путина встречали, рискну сказать, только в Объединенных Арабских Эмиратах, да и то несколько лет назад (тогда правительственные Mercedes выкрасили в цвет российских патрульных машин ГИБДД, и они превратились в почетный эскорт кортежа Владимира Путина... так трогательно это было...).

Особо Касым-Жомарт Токаев отметил две особенности, имеющие для него особое, видимо, значение:

— Первое — это наше совместное заявление о семи основах стратегического союзничества и взаимоотношений между нашими странами. Само слово «семь» — это очень хорошее слово, хорошая цифра в наших краях, основа (база то есть.— А. К.). Тем более и сам документ является очень оригинальным! Об этом я подробнее скажу на пресс-конференции...— пообещал Касым-Жомарт Токаев.— Я сам работал над этим документом, вносил поправки.

А это, видимо, что-то да значит.

— Полагаю, что он (документ.— А. К.) войдет в летопись сотрудничества между нашими странами и будет иметь очень большое значение,— с большой долей вероятности предположил президент Казахстана.— И второе, конечно же, это подписание соглашений относительно строительства атомной станции в Казахстане. О стратегическом значении соглашения о строительстве атомной станции, мне кажется, распространяться не следует, потому что это всем понятно.

Да и просто не следует.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Церемония встречи не отличалась оригинальностью

— Мы являемся друзьями, братьями! — не побоялся этих слов Касым-Жомарт Токаев.—У нас очень много общего, в том числе и богатое историческое прошлое, культурные традиции, менталитет. И мы об этом вчера во время неформальной встречи достаточно подробно говорили, вспоминали историю и так далее... Всем нам нужен мир, для того чтобы развиваться дальше!

То есть даже об этом он счел возможным сказать хотя бы вскользь.

— Россия, я об этом буду говорить на пресс-конференции, показывает феноменальные результаты,— не останавливался Касым-Жомарт Токаев,— и, имея такие богатейшие природные ресурсы и такой качественный человеческий капитал, я полагаю, будущее России будет ярким и многообещающим, тем более под вашим сильным и мудрым руководством!

Больше и лучше сказать было бы невозможно. Такое впечатление, что Касым-Жомарт Токаев долго, не один год колебался, прежде чем сделать некий решающий выбор (перед которым стоит сейчас Армения, например), и вдруг сделал его однозначно и бесповоротно, так, чтобы если и захотел бы, опомнившись, то уже бы не повернул.

Он выглядел человеком, который что-то знал. Возможно, даже слишком много.

— Казахстан,— оговорился он,— тоже показывает хорошие результаты в своем развитии. По данным Международного валютного фонда, в этом году, если, конечно же, не дай бог, не произойдет какого-то форс-мажора, экономика выйдет на уровень $360 млрд...

Этот опытный человек предполагал, впрочем, что произойти может любой форс-мажор. Все-таки хоть чего-то он, скорее всего, не знал. Но ведь и в этом отдавал себе отчет.

Да, Касым-Жомарт Токаев сейчас раскрывался многогранной личностью. Но это только для тех, кто недостаточно хорошо знал его раньше.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Министр спорта Михаил Дегтярев (второй слева) рад, что третьи Игры будущего пройдут все-таки в Астане

— Приятно, что наша делегация находится здесь в праздничные дни,— ответствовал Владимир Путин.— И у нас в России Курбан-байрам отмечают граждане России, которые исповедуют ислам! Я знаю, что и в Казахстане тоже отмечают этот праздник. У вас немножко по-другому называется только, да?

— Курбан-айт,— заметил президент Казахстана.— Курбан — это жертвоприношение...

— Суть праздника не меняется,— кивнул Владимир Путин.— И хочу и вас, и всех граждан Казахстана поздравить, пожелать всего самого доброго.

Действительно, две трети населения Казахстана исповедуют, как известно, суннитский ислам. Хотя есть и степные кочевники, которые поклоняются Богу Голубого Неба.

Владимир Путин рассказывал, что «Россия продолжает удерживать четвертое место в мире по паритету покупательной способности после Китая».

— Первое место в Европе,— на всякий случай, чтоб не забылось, не ушло на второй план, уточнял Касым-Жомарт Токаев.

— Ну да, это да!..— соглашался президент России.— Уверенное, несмотря на попытки с этим бороться со стороны некоторых наших недоброжелателей!.. Но, поскольку у них самих там не все в порядке, мы удерживаем это четвертое место в мире после Китая, Соединенных Штатов, Индии...

Так выяснилось, что не все в порядке не только у нас, но и у них.

— Обо всем этом буду говорить специально, заготовку сделал на пресс-конференцию! — признался Касым-Жомарт Токаев.

И ведь сказал.

Читая заявление для прессы, Касым-Жомарт Токаев и в самом деле только усилил впечатление от себя самого в узком составе.

— Будучи выдающимся государственным деятелем,— обращался он к Владимиру Путину,— политиком мирового масштаба, вы последовательно проводите политику, направленную на укрепление статуса России как великой державы! Без прямого участия России ни одна крупная и значимая международная проблема не может и не сможет найти должного решения!

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Амурские тигры отвоевывают себе все больше места в отношениях двух стран

Голос его, более того, набирал силу:

— Вы возглавляете страну в сложнейший период тотальной перестройки истории современного миропорядка, с честью и достоинством выполняете миссию, имеющую судьбоносное значение для русского народа и Российского государства! Казахстан искренне заинтересован в конечном успехе России по развитию экономики и на международной арене. Наши государства, по сути, составляют основу огромного евразийского пространства!.. Мы вместе работаем на благо прочной и неделимой безопасности Евразии. Нас объединяют исторические корни, культурные традиции, менталитет и, главное, объединяет самая протяженная граница в мире... Поэтому вечная дружба, устойчивое добрососедство, взаимное доверие — это не пропагандистские лозунги, а сама суть мирного бытия наших народов!..

Да, правки в первоначальный текст речи были, очевидно, и правда радикальными.

А потом они поехали еще и сажать Дерево дружбы, то есть дуб.

К этому событию организаторы тоже готовились крайне тщательно. Пока президенты не приехали, рослые гвардейцы из роты почетного караула никак не могли решить, сколько воды надо налить в лейку, из которой президент станет поливать закопанное дерево. Не многовато ли?.. Не тяжеловато ли?.. Да, хорошо бы отлить... И отливали. А потом тщательно и бережно вытирали салфеткой носик лейки... Да ведь расплакаться можно было от чувств.

Между прочим, выяснилось, что зря отливали-то. Владимиру Путину показалось мало. Забросав деревце землей, он долго лил воду на землю через рассеивающую насадку на носике, а потом, увидев, что напор иссяк, вылил, вытряхнул то, что оставалось на дне, через верх лейки.

Так и стояли они, держа леечки по обе стороны от дуба и поливая его, поливая...

Исторический визит, что вы хотите.

А пока ждали заявлений президентов, я спросил замглавы администрации президента России Максима Орешкина, что он думает о предстоящем обсуждении на готовящемся заседании ЕАЭС меняющейся роли Армении в мире.

— Нет-нет-нет! — воскликнул он в каком-то даже испуге.— Это завтра! Все увидите сами своими глазами! Президент (России.— А. К.) сам все скажет!

— То есть что-то будет? — с тревогой переспрашивал я.

Максим Орешкин смотрел на меня выразительно.

Андрей Колесников, Астана