Счастье в руде

Nordgold Алексея Мордашова приобрела 20% в компании, которой принадлежат лицензии на разведку участков с золотом на Камчатке. Геология на одном из объектов достаточно простая, и инвестиции в разведку могут быстро окупиться. Строительство ГОКа в случае подтверждения эффективности запасов может обойтись в более чем 20 млрд руб.

ООО «Нордголд Развитие» Алексея Мордашова 25 мая получило 20% ООО «Оссорская ГГК», которому принадлежат лицензии на изучение участков Тутхливаям и Гевильвилен-Западный с золотом на Камчатке. Это следует из данных ЕГРЮЛ и отчетности Оссорской ГГК.

Еще 80% компании владеет МКООО «Камчат Инвест», которая принадлежит Александру Антонову и Владимиру Гулыге, сказано в отчетности МКООО. Господин Гулыга, следует из ЕГРЮЛ и открытых данных, также занимает пост управляющего партнера консалтинговой компании Pieff, которая специализируется в том числе на работе с компаниями горнодобывающей отрасли. В «Камчат Инвест» оперативно “Ъ” не ответили. В Nordgold отказались от комментариев.

Прогнозные ресурсы рудопроявления Тутхливаям по категории Р1 — 6,7 тонны золота и 371,7 тонны серебра, по категории P2 — 30 тонн золота и 692 тонны серебра. Среднее содержание золота в руде — 11,4 грамма на тонну. «Но это не равно промышленным запасам и тем более не равно стоимости актива. Ресурсы еще нужно подтвердить бурением, поставить на баланс и доказать экономику добычи»,— говорит аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Гевильвилен-Западный находится на этапе геологического изучения.

Nordgold основана в 2007 году. Последняя опубликованная отчетность относится к 2021 году. Тогда компания произвела чуть более 1 млн унций аффинированного золота, выручка составила $1,8 млрд, чистая прибыль — $374,5 млн.

Камчатка — новый регион для Nordgold. Сейчас активы компании сосредоточены в Амурской области, Якутии, Казахстане и Африке. В 2025 году Nordgold также приобрела компании с поисковыми лицензиями на участки в Ольском кластере в Магаданской области, которые охватывают рудопроявления с содержанием меди и молибдена.

Собеседник “Ъ” на золотодобывающем рынке отмечает, что оба объекта на Камчатке — на стадии геологоразведки, то есть не требуют капитальных затрат на строительство прямо сейчас. «В условиях сокращения ресурсной базы золота в России, отсутствия крупных открытий это логичный шаг, чтобы закрепиться еще в одном регионе Дальнего Востока, достаточно перспективном»,— рассуждает он.

По словам собеседника “Ъ”, Тутхливаям — рудопроявление, образованное вулканической деятельностью, залежи расположены близко к поверхности, что значит быстрый выход на производство. Хотя на Камчатке очень высокая инфраструктурная стоимость, такие месторождения — это низкие затраты на добычу и высокое содержание золота и серебра, а Nordgold как раз фокусируется на низкой себестоимости, добавляет он.

Советник управляющего фондом «Индустриальный код» Максим Шапошников оценивает расходы на разведочные работы в 500 млн руб., их срок — два-три года. Скорее всего, говорит эксперт, Nordgold профинансирует геологоразведочные работы, после чего будет принято итоговое решение о разработке. «Возможно, компания рассчитывает на крупное открытие, которое можно будет оформить по праву первооткрывателя, минуя аукцион»,— добавляет он.

По словам Владимира Чернова, если проект дойдет до промышленной разработки, инвестиции будут заметно выше, судя по схожим проектам на Камчатке. Так, строительство предприятия на базе участка Асачинского месторождения оценивается в 2,4 млрд руб., проект на Аметистовом стоит 4 млрд руб., а ГОК на Кумроче — 20 млрд руб., перечисляет эксперт.

Полина Трифонова