Индекс Мосбиржи упал ниже 2600 пунктов после заявления МИДа об ударах по Киеву

Индекс Мосбиржи (MOEX: MOEX) упал ниже 2600 пунктов впервые с 8 мая. В 17:19 мск он снижался на 1,31%, до 2589 пунктов, следует из данных площадки. Перед этим МИД России объявил о скорых ударах Вооруженных сил РФ по целям в Киеве и призвал иностранцев покинуть город.

Лидерами роста на Мосбирже стали акции «Полюса» (+1,93%), МКБ (+1,34%) и «Аэрофлота» (+0,76%). Сильнее всего падают бумаги «iПозитив» (-4,02%), «Татнефти» (-3,23%), «Северстали» (-3,23%) и НОВАТЭКа (-3,21%).

МИД России заявил, что российская армия готовится нанести удары по местам проектирования, производства и программирования БПЛА, а также «центрам принятия решений и командным пунктам». Это станет ответом на удар Вооруженных сил Украины по Старобельску в ЛНР, подчеркнули в ведомстве.