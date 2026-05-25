Почувствуйте розницу

Согласно данным Банка России, объем наличных в экономике растет, а оплата картами, на которые приходится больше половины безналичного оборота, сокращается. Банкиры также обращают внимание на рост оплаты наличными, по данным оператора фискальных данных, их доля достигла 30%. Эксперты считают, что видимость роста доли безналичных платежей может объясняться уходом части наличных платежей в «тень».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По итогам первого квартала 2026 года доля безналичных платежей в розничном обороте выросла на 0,9 п. п., до 88,9%, обновив исторический максимум. Такие данные 25 мая обнародовал ЦБ в аналитическом обзоре о развитии национальной платежной системы. При этом в документе отмечается, что доля операций по снятию наличных сократилась на 4% как по количеству, так и по объему. Вместе с тем, по данным ЦБ, объем наличных денег в составе денежной базы в апреле увеличился на 3,5%, до 20,2 трлн руб., а за год — на 14%.

Ранее банкиры обращали внимание на более активное использование наличных населением. В конце апреля зампред Сбербанка Тарас Скворцов заявлял, что доля безналичных операций перестала расти и начала даже немного снижаться. Хотя государство ведет работу по снижению доли «серой» экономики, переход части расчетов в наличные «мы видим не только на уровне каких-то сигналов, но и на уровне цифр», отметил топ-менеджер. Однако глава департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина, представляя обзор, заявила, что ЦБ по своим цифрам не видит разворота в сторону наличных. По ее мнению, это «внутренняя банковская информация», и поэтому регулятор планирует «с рядом банков провести обсуждение, посмотреть на эти данные более системно, глубоко». При этом, по ее мнению, спрос на наличные вырос, потому что люди хотят иметь запас наличных на случай, если возникают какие-то проблемы с оплатой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Эксперты обращают внимание, что Банк России, возможно, видит не все операции по оплате, особенно наличными. По словам МВА-профессора бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС Алексея Войлукова, для того чтобы корректно подсчитать долю наличных и безналичных оплат в розничном обороте, надо знать, сколько денег всего прошло через кассу. По данным крупнейшего оператора фискальных данных «Платформы ОФД» (на нее приходится 33,6% всех касс), в апреле этого года доля платежей наличными в общем числе трансакций выросла до 30%, указывает он.

По словам независимого эксперта Максима Митусова, «грубо говоря, ЦБ может анализировать лишь то, что лежит в плоскости банков, но вот какая часть приходится на торговлю с использованием наличных, регулятор не видит».

Кроме того, по словам господина Войлукова, из-за роста налогов для малого бизнеса предприниматели начали брать оплату наличными в обход кассы, но эта часть не учитывается даже «Платформой ОФД».

Независимый эксперт Евгений Надоршин обращает внимание, что большая доля наличности уходит в «тень», наблюдаемый оборот снижается и поэтому кажется, что доля безналичных средств все еще увеличивается. «На это также указывает растущая доля наличности при меньших объемах и количеству операций по ее снятию: снимаемые наличные еще в меньшем объеме и реже, видимо, возвращаются в банки — они обслуживают теневой оборот»,— считает он. По данным ЦБ, в первом квартале 2026 года количество (382 млн) и объем (7,6 трлн руб.) снятия наличных оказались минимальными за два года.

Тем не менее эксперты считают, что ждать существенного роста доли наличных в ближайшее время не стоит. «Малый бизнес адаптируется к новому налоговому законодательству, люди привыкнут к отключениям, к тому же в "белые списки" сервисов, работающих при отключении интернета, добавят больше банков»,— указывает Алексей Войлуков. К тому же наличные далеко не всегда удобный способ оплаты, особенно при крупных трансакциях.

При этом Максим Митусов считает, что российский платежный рынок вышел на плато в плане использования безналичных сервисов.

«Все, кто хотел, полностью перешли на безналичные, если какой-то розничный оборот сохраняется в наличных, значит, на это есть объективные причины, и дело тут не в недоступности банковских продуктов, а на этом рынке правда наличные отчего-то более предпочтительны»,— говорит он. По данным ЦБ, в первом квартале доля альтернативных безналичных платежей (QR-коды, биометрия, платежные приложения и другие некарточные сервисы) достигла почти 15%. По оценке господина Митусова, в ближайшие пять-семь лет СБП и карты будут друг у друга отъедать небольшие кусочки безналичных рынков, при этом и те и другие будут терять часть оборотов в пользу кошельков маркетплейсов или аналогов, но в целом уровень безналичных так и будет оставаться в районе 90% от общего оборота торговли.

Максим Буйлов