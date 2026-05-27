«Спорт у нас также завязан на букмекерах»

С января букмекерские компании обязаны платить 5% от объема принятых ставок и 25% налога на прибыль. Размер целевых отчислений на спорт также вырос с 2% до 2,25% от выручки, а с сентября в стране начнет действовать самозапрет на участие в азартных играх. О влиянии изменений на букмекерские конторы, игроков и спорт в России “Ъ” рассказал гендиректор ППК «Единый регулятор азартных игр» (ЕРАИ) Алексей Грачев.

Гендиректор ППК «Единый регулятор азартных игр» (ЕРАИ) Алексей Грачев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Гендиректор ППК «Единый регулятор азартных игр» (ЕРАИ) Алексей Грачев

— 2025 год стал не самым легким для букмекерской отрасли. С 1 января 2026 года налоговая нагрузка сильно выросла. Как это отразилось на рынке?

— Действительно, с 1 января система налогообложения для букмекеров изменилась: был введен налог на валовую, игровую выручку и налог на прибыль в размере 25%. До этого таких налогов у букмекеров не было, все платили по минимальной ставке. Из-за этого нагрузка на отрасль выросла в 60 раз.

В целом проведена достаточно большая работа, чтобы изначально выявить допустимую нагрузку для букмекеров, чтобы не сгубить отрасль. В итоге удалось найти некое среднее решение, которое было согласовано с участниками рынка и поддержано государством.

ППК «Единый регулятор азартных игр» ЕРАИ был создан в июле 2021 года по распоряжению правительства РФ в целях повышения эффективности государственного контроля за организацией и проведением азартных игр, а также обеспечения внебюджетного финансирования спорта в России. ЕРАИ отвечает за выявление незаконной деятельности по организации азартных игр, перевод целевых отчислений в адрес спортивных федераций, подготовку предложений по изменению законодательства в букмекерской сфере и централизованный учет всех интерактивных ставок, принятых легальными букмекерами, а также контроль за денежными переводами. После начала работы ЕРАИ прекратили деятельность Первый ЦУПИС и QIWI ЦУПИС (сайты по приему ставок), которые ранее функционировали при букмекерских СРО и контролировали интерактивные ставки. Вместо них был создан Единый центр учета переводов ставок (ЕЦУПИС), сформированный на базе Первого ЦУПИС.

При этом совсем отрасль изменения не затронуть не могли, букмекеры сейчас заметно сокращают расходы, в первую очередь в маркетинге. Если до вступления в силу изменений на продвижение через рекламу и спонсорские контракты участники рынка тратили 100–120 млрд руб., то к середине лета мы увидим показатель на 70–75% меньше. В это сокращение войдут и контракты, которые у букмекеров как раз истекают летом.

При этом по итогам первого квартала 2026 года мы видим пока еще незначительное падение выручки букмекеров — на 1% год к году. В целом маркетинговые бюджеты букмекеров сокращаются, что, безусловно, скажется на выручке, но мы ожидаем и роста целевых отчислений.

— Сколько отчисления на спорт составили по итогам 2025 года и сколько составят в 2026-м?

— В прошлом году мы удержали и распределили порядка 38 млрд руб., в этом году мы ожидаем удержать еще около 40 млрд. Но рост отчислений не связан с ростом рынка, на него влияет то, что с 1 января новая ставка целевых отчислений выросла с 2% до 2,25%. За счет этого как раз и произошло соразмерное увеличение. При росте рынка размер целевых отчислений будет больше.

— А проходят ли сейчас целевые отчисления на спорт какую-то дополнительную маркировку или может обсуждается такая инициатива с регуляторами?

— Мне кажется, что у целевых отчислений сейчас механизм максимально прозрачный:

с каждой ставки, сделанной игроком, удерживается 2,25%, затем эти средства попадают к нам, и дальше мы уже по постановлению правительства часть средств распределяем между спортивными федерациями и лигами.

Речь идет про спортивные федерации и лиги, которые организовывают спортивные соревнования на территории Российской Федерации. Целевые отчисления, которые были получены со ставок на международные спортивные соревнования, уходят в Российский спортивный фонд, который уже на конкурсной основе распределяет между спортивными федерациями и лигами эти средства. Здесь не требуется какой-то дополнительной маркировки. Деньги через бюджет не проходят, поэтому это и есть внебюджетное финансирование спорта.

— На сколько сократится или замедлится букмекерский рынок по итогам года?

— Сейчас оборот букмекеров составляет порядка 2 трлн руб. Я думаю, что к концу 2026 года сокращение будет порядка 4–5%.

И это сокращение связано прежде всего с доступностью самих букмекерских продуктов.

90% всех ставок — это интерактивные ставки, которые проходят в интернете. Все мы видим, что сейчас есть некоторые проблемы с доступом к сети, в том числе и с мобильным интернетом, через который как раз проходят ставки. Соответственно, это также существенно влияет на выручку букмекерских компаний, особенно в регионах.

—Участники рынка не так давно отмечали, что на отрасль может негативно повлиять и закон о запрете ставок для должников, недееспособных и несовершеннолетних граждан. Как вы оцениваете потенциальное влияние инициативы на рынок?

— Отрасли азартных игр всегда уделялось особое внимание, но в последнее время ощущается увеличение законодательных инициатив. Хочу сказать, что отрасль все-таки уже достаточно зарегулирована.

Грачев Алексей Викторович Окончил специалитет Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана по направлению «Специалист по защите информации» и специалитет Финансового университета при правительстве РФ по направлению «Экономист». Занимал руководящие должности в государственных и коммерческих структурах. С июня 2021 года — генеральный директор публично-правовой компании «Единый регулятор азартных игр» (ЕРАИ).

Со стороны кажется, что мы хотим разрешить делать ставки этим группам граждан, но это не так. Многие нормы, которые фигурируют в упомянутом законопроекте, уже работают.

Например, запрет ставок для несовершеннолетних, этой норме уже около 20 лет, так как она появилась вместе с законом об азартных играх в 2006 году.

Поэтому, если говорить о легальных ставках, я вам уверенно скажу, что за все шесть лет существования ЕРАИ ни одной ставки от несовершеннолетнего принято не было.

В отрасли работает очень строгая многоуровневая идентификация наряду с Единым ЦУПИС, который в принципе является кредитной организацией и подчиняется еще и отдельным законам финансовой отрасли.

Недееспособные же граждане в принципе не распоряжаются своими деньгами, у них для этого есть попечитель. Проверять всех игроков на недееспособность было бы неразумно в таком случае, ведь речь идет о как минимум 6 млн активных игроков, которые зарегистрированы практически у всех букмекеров, а это порядка 13–15 млн запросов в сутки, а максимальное количество запросов в сутки, по нашим оценкам, может достигать более 40 млн.

В России по открытым данным сейчас фактически около 300–350 тыс. недееспособных граждан. В таком случае зачем нагружать ГИСы по 13 млн запросов в сутки, чтобы выявить людей, которых, собственно, у нас и в принципе нет, ведь они своими деньгами не распоряжаются самостоятельно.

Вопрос по должникам, наверное, самый сложный.

Из-за них фактически и потребовалось время на доработку законопроекта, потому что должники у нас бывают разные. Да, бывают злостные неплательщики алиментов или должники с миллионами неуплаченных средств. При этом есть и те, кто получили штраф на 500 руб. от ГИБДД, или те, кто имеют исполнительные производства неимущественного характера. И все эти люди по факту относятся к одной категории граждан — должников,— но не всем же им надо запрещать делать ставки. Потому, может, и улучшатся статистические показатели ФССП России, но, скорее всего, эти группы граждан просто пойдут к нелегальным игрокам рынка, а тогда выпадение средств из бюджета страны за счет сокращения налогов и выручки будет неизбежно.

Потому, на мой взгляд, вполне логично было бы выделить какую-то определенную группу, которой запретят делать ставки, но точно не всей массе с долговыми обязательствами.

Законодатели как авторы не дают нам ответы на вопросы о росте нагрузки на компании и ГИСы и сокращении доходов и налогов, поэтому мы вынуждены сами искать ответы на эти вопросы.

Определенно сейчас требуется доработка предложенных норм, нужно обратить внимание на все аспекты, и как получится найти решение каждого проблемного вопроса, тогда возможно дальнейшее рассмотрение.

— Вы заявляли, что при запрете приема ставок у должников может выпасть часть аудитории. При этом вы сами обращаете внимание, что Единый ЦУПИС — это кредитная организация, а значит, она уже должна блокировать операции должников. О каком выпадении аудитории тогда идет речь?

— Кредитная организация действительно уже исполняет эти требования по ограничению должников, но здесь нужно понимать, какого характера долг. Речь идет все-таки про налоговую задолженность.

Насколько я знаю, у нас в стране порядка 80 млн исполнительных производств и всего у 25 млн физлиц возбуждены эти исполнительные производства, из которых 60% примерно мужчины.

Это определенная группа — мужчины от 18 до 45 лет, которые, по сути, и являются целевой аудиторией букмекерских контор. То есть у нас может быть пересечение порядка 30–40% аудитории.

Но Единый ЦУПИС и так блокирует этих должников как кредитная организация. Наверное, сравнивать эти цифры было бы не совсем корректно.

— Вы говорили, что есть риск ухода игроков в нелегальный сегмент. А как сейчас обстоят дела с нелегальным рынком букмекеров?

— Нелегальный рынок — это самый сложный вопрос, потому что какую-то объективную оценку размера этого сегмента получить, наверное, невозможно. Различные эксперты не могут прийти к одному мнению, но последняя официальная статистическая информация — это 3 трлн руб., что больше легальной отрасли в 1,5 раза. ЦБ РФ при этом придерживается своей оценки в 15–20% от легального рынка, но он смотрит по официальным платежам.

У нас же работает специальная система мониторинга, которая на протяжении всех пяти лет выявляет сайты незаконных организаторов азартных игр, дальше мы направляем эти данные в налоговую, и налоговая направляет в Роскомнадзор для блокировки. У нас показатели по блокировке с каждым годом растут. За все время заблокировано свыше 400 тыс. незаконных ресурсов.

До 2024 года наши действия имели крайне положительный эффект: мы это видели по динамике рынка, который рос несколько лет подряд на 20–30%. Сейчас ситуация усугубляется, потому что нелегальный сектор находит все больше и больше возможностей для работы.

Самый сложный для нелегалов момент — прием платежей. Но сейчас они перешли на простейшую схему — это переводы p2p от гражданина к гражданину. То есть это просто перевод с карты на карту.

Для борьбы с этой схемой Центробанк сейчас разрабатывает информационную систему «Антифрод», которую запустят в скором времени.

В то же время мы не останавливаем и свою работу по блокировке: мы неоднократно выступали с инициативами, чтобы сократить расходы бюджетов и пересмотреть полномочия Федеральной налоговой службы. Мы готовы сами выдавать экспертное заключение на блокировку и напрямую направлять их в Роскомнадзор. Это бы кратно усилило продуктивность, потому что время блокировки сейчас уже сократится с пяти до двух дней, а в случае направления напрямую можно говорить о часах, сутках. И необходимо отметить, что технически ЕРАИ готов к увеличению полномочий по блокировке.

— А вы сейчас это предложение обсуждаете с регуляторами?

— Да, безусловно. Первый раз мы вышли с этой инициативой еще в 2022 году, когда увидели, что если сайт будет заблокирован через десять дней, то он фактически уже и сам по себе не работает. А если делать блокировку день в день — это уже другая ситуация. По крайним нашим взаимодействиям с Минфином мы в целом получили одобрение нашей инициативы. Я надеюсь, что в ближайшее время будет соответствующая инициатива.

— Сейчас обсуждается легализация онлайн-казино в России. Как сейчас обстоят дела с этим законопроектом и как к нему готовится отрасль?

— Насколько мне известно, подобная инициатива продолжает дорабатываться на площадке органов власти. На мой взгляд, это крайне необходимая и своевременная мера, потому что бороться с этим направлением достаточно проблематично. В то же время на другой чаше весов — вовлечение новых граждан в этот сегмент азартных игр, ведь онлайн-казино действительно крайне быстро затягивает. Мне кажется, сейчас нужно людям как раз-таки дать альтернативу, а впоследствии уже работать с механизмами, в том числе самоограничением, которое у нас заработает с 1 сентября. Таким образом мы решим задачи по утечке средств за границу и пополним бюджет.

— ЕРАИ что-то предлагал по доработке этого законопроекта Минфину?

— «Единый регулятор азартных игр» наделен полномочиями по подготовке предложений для развития отрасли азартных игр и участвует в подготовке нормативных правовых актов. Если проекты правовых актов поступят в компанию, будем рассматривать их в рамках наших функций и полномочий.

— А как обстоят дела с запретом ставок по кредитным картам?

— По кредитным картам также инициатива сенаторов. В моем понимании с социальной стороны опять же звучит очень здорово, но фактически давайте смотреть правде в глаза. У каждого человека есть банковское приложение, где помимо кредитной карты есть и дебетовая. Перевести с кредитной на дебетовую карту — вопрос нескольких секунд. Если смотреть в части обсуждения законопроекта, на мой взгляд, он создаст лишнюю нагрузку на банки в виде проверки карт по самоограничению. Отрасль в целом ничего не потеряет, потому что человек, если захочет, сможет сделать перевод, а потом и ставку. Возможен также негативный эффект, потому что если у человека почему-то нет дебетовой карты и он по каким-то причинам не может сделать ставку у легального букмекера, то у нелегалов здесь вообще никаких ограничений нет: там можно пополнить баланс с любой карты в любой валюте. Поэтому тут я даже больше минусов вижу, чем плюсов.

— Вы сказали, что в последнее время регуляторы особо заинтересовались букмекерской отраслью. А вы какие-то свои инициативы по поддержке отрасли предлагали?

— На мой взгляд, отрасль самодостаточна, и опять же она максимально зарегулирована.

Поэтому мне кажется, что в первую очередь стоит обратить внимание на нелегальный рынок, побороть эту проблему, а затем уже закручивать гайки в легальном секторе.

Чем больше каких-то регуляторных требований появляется к букмекерам, тем больше растет вероятность перетока граждан в нелегальный сектор.

Ну и не стоит забывать, что спорт у нас также завязан на букмекерах. То есть как только идет сокращение выручки букмекеров, сразу же пропорционально идет сокращение целевых вычислений на спорт: 40 млрд руб. в год, мне кажется, это существенная сумма, которая стала надежной опорой для спорта, тем более в текущих условиях.

Интервью взяла Варвара Полонская