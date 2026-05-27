Пашинян анонсировал строительство транзитного газопровода через территорию Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян анонсировал строительство транзитного газопровода через территорию республики. Господин Пашинян на встрече с избирателями заявил о продолжении реформ для достижения европейского стандарта.

«Мы сегодня имеем железную дорогу с востока на запад, для нас открылась железная дорога Ахалкалаки-Карс (Грузия — Турция), открыта железная дорога через территорию Азербайджана, скоро откроется TRIPP ("Маршрут Трампа".— “Ъ”), по территории нашей страны пройдет газопровод, мы за этот транзит будем получать газ», — подчеркнул политик (цитата по «Интерфакс»).

Пашинян не привел других подробностей. При этом он отметил, что Армения также будет развивать альтернативную энергетику. Премьер Армении также заявил, что в стране принят закон о начале процесса вступления в ЕС.

Армения ранее получила от властей России письмо с предупреждением о возможной денонсации соглашения о поставках природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов. Армянская сторона изучит его и ответит «по мере необходимости», рассказали «Интерфаксу» в МИД Армении.

Речь идет о соглашении от 2013 года, которое предполагает отмену экспортных пошлин на поставки газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов в Армению. РФ предупредила армянскую сторону, что может приостановить или денонсировать соглашение, если республика продолжит процесс вступления в ЕС.