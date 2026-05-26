Митрополита Илариона освободили из-под стражи в Чехии без предъявления обвинений

Задержанный в Чехии митрополит Иларион освобожден из-под стражи. Об этом сообщили представители священнослужителя в Telegram-канале. При этом экспертиза подтвердила, что в его машине нашли наркотики.

Фото: Пресс-служба президента РФ

Представители священнослужителя отметили, что митрополита и сопровождавшего его оператора освободили без предъявления обвинения и без дополнительных ограничений: без залога, подписки, запрета на выезд и так далее. «Сторона митрополита Илариона подчеркивает: сам факт обнаружения запрещенного вещества не отвечает на главный вопрос — каким образом эти предметы оказались в автомобиле»,— отмечается в публикации.

Бывшего главу Отдела внешних церковных связей РПЦ, митрополита Илариона (в миру — Григорий Алфеев) задержали 24 мая, когда они с оператором возвращались из храма в Карловых Варах. Его автомобиль остановили и досмотрели. В багажнике машины полиция нашла несколько контейнеров с «веществом белого цвета», сообщила защита митрополита. Его подозревали в хранении наркотиков.

В Национальном центре по контролю за наркотиками в Чехии заявили, что полиция досмотрела автомобиль после анонимного сообщения. Адвокат митрополита также привел эту информацию, уточнив, что силовики получили письмо. Допрос Илариона длился более девяти часов. МИД России потребовал освободить митрополита. В РПЦ назвали его задержание «классической подставой».