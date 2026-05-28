Битмама опять при деле

“Ъ” стали известны подробности нового уголовного дела о незаконной банковской деятельности, которую следствие инкриминировало 31-летней Валерии Федякиной, известной как Битмама. Она уже осуждена на семь лет за мошенничество на 2,2 млрд руб., а потерпевшим по ее делу был инвестор Гагик Гулакян. Теперь же их обоих обвиняют в извлечении незаконного дохода в разной валюте на сумму более 5,6 млрд руб. Оба вину отрицают, защита госпожи Федякиной считает, что ее дважды незаконно привлекли к уголовной ответственности за одно и то же деяние.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Валерия Федякина по своему второму делу обвиняется вместе с потерпевшим по первому

28 мая Мосгорсуд оставил в силе приговор — семь лет колонии общего режима, вынесенный в июне 2025 года уроженке Симферополя Валерии Федякиной по делу об особо крупном мошенничестве. Тем временем в отношении Битмамы уже расследуется новое уголовное дело, подробности которого узнал “Ъ”. Его вторым фигурантом стал инвестор Гагик Гулакян.

Уголовное дело в отношении 39-летнего уроженца Армении Гулакяна, также имеющего гражданство России и Венесуэлы, и «неустановленных лиц» было возбуждено 7 апреля ГСУ СКР по Москве. В тот же день инвестор, собиравшийся вылететь в ОАЭ, резидентом которых он является, был задержан в аэропорту Домодедово, а спустя два дня арестован Замоскворецким судом столицы до 7 июня. Среди оснований для избрания ему меры пресечения, по данным “Ъ”, стали наличие гражданства Венесуэлы, а также неявка на допрос 18 марта, повестку на который следователи направили бизнесмену по месту его регистрации в Воронежской области и фактического проживания в Новой Москве. Отлет за рубеж следствие расценило как попытку скрыться.

Задержанный уверял, что повесток от следствия он не получал, а сбегать никуда не планировал, имея обратный билет в Москву, однако не смог убедить суд не заключать его под стражу.

В тот же день господину Гулакяну было предъявлено обвинение по п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере, до семи лет колонии). Вину он не признал.

Согласно материалам дела, с 22 марта по 15 сентября 2023 года господин Гулакян «и неустановленные лица в составе организованной группы осуществляли незаконную банковскую деятельность в виде инкассации денежных средств, кассового обслуживания физических лиц, купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах, переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, не имея регистрации или без специального разрешения (лицензии) на такую деятельность». По данным столичного главка СКР, злоумышленники извлекли доход в размере 315,6 млн руб. и около 184 млн дирхамов ОАЭ (5,3 млрд руб. по курсу 2023 года).

Обвинение в незаконной банковской деятельности 5 мая было предъявлено и Валерии Федякиной, работавшей под брендами «Битмама (Bitmama)» или «Битмама Финанс» (Bitmama Finance). Замоскворецкий суд санкционировал ее арест 27 мая, накануне вынесения Мосгорсудом решения по апелляционной жалобе адвокатов на приговор по первому делу, которая рассматривалась с февраля 2026 года.

Как ранее писал “Ъ”, фигуранткой первого дела Битмама стала в сентябре 2023 года по заявлению как раз Гагика Гулакяна, заявившего, что он стал жертвой госпожи Федякиной, похитившей у него 6,7 млрд руб.

По его словам, с представлявшейся успешным инвестором в области нефтянки, золота и крипты Федякиной он с весны по осень 2023 года сотрудничал в области так называемой перестановки денежных средств. Услуга, ставшая популярной после введения антироссийских санкций, заключалась в том, что бизнесмены, которым требовались деньги на оплату товара, приносили их в одной стране и получали в другой. При этом Битмама не только не брала комиссию, но и сама обещала приплачивать от 0,5% до 1% от суммы за «прокручивание» их денег в своих проектах. По итогу Федякиной вменили в вину четыре эпизода хищения путем мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на сумму 2,2 млрд руб. у трех бизнесменов и блогера. Из этой суммы украденными у господина Гулакяна суд посчитал 837 млн руб.

Госпожа Федякина, которая на момент ареста была беременна и в СИЗО родила дочь, вину отрицала, заявляя, что именно она стала «жертвой мошенников в лице Гагика Гулакяна и партнера Варгама Степаняна». Последние, по версии Битмамы, предложили ей партнерство, убеждая «наращивать объемы переводимых денег», а затем стали работать «в долг», используя ее средства и деньги, которые ей принесли другие инвесторы. В итоге «партнеры» причинили ей ущерб более чем на $40 млн. Однако Пресненский суд счел вину фигурантки доказанной.

В Мосгорсуде адвокаты осужденной просили по двум эпизодам Федякину оправдать, а по двум направить дело на доследование. Защитники просили приобщить материалы второго дела, утверждая, что по новому делу Федякина обвиняется «фактически в тех же действиях, за которые уже была осуждена», хотя по закону человек не может быть судим за одно и то же деяние дважды. При этом в его основу легли материалы, выделенные из первого дела о мошенничестве. Госпожа Федякина заявила, что «никогда не являлась мошенником, моральный и материальный ущерб никому не причиняла» и сама является «потерпевшей». Однако апелляция лишь отменила приговор в части решения судьбы арестованного имущества фигурантки: автомобиля Rolls-Royce, 597 тыс. руб. и чуть более $500.

После заседания адвокаты госпожи Федякиной заявили, что не согласны с исходом дела, и не исключили подачу кассационной жалобы. При этом защищавший Битмаму Артем Рябцов отметил, что, возбудив дело о незаконной банковской деятельности, следствие, на его взгляд, поставило себя «в процессуальный цугцванг»:

«По одним и тем же событиям в одном деле господин Гулакян, получается, извлек незаконный доход, а по другим был признан потерпевшим. Это вообще логически объяснимо?»

Адвокат добавил, что считает незаконным как первое, так и второе дело подзащитной, а от дальнейших комментариев воздержался.

В свою очередь, защищавшие господина Гулакяна адвокаты Иван Миронов и Елизавета Меткина заявили о незаконности предъявления своему клиенту обвинения, квалификация которого «вызывает вопросы». Госпожа Меткина полагает, что операции с цифровой валютой, которые вменяют в вину ее подзащитному, не подпадают под закон «О банковской деятельности». «Кроме того, вступившим в силу приговором Пресненского суда установлено, что не Гулакян, а именно Федякина и другие лица организовали схему так называемых перестановок денег из РФ в ОАЭ»,— заявил “Ъ” Иван Миронов.

Источники “Ъ” не исключили, что фигурантами уголовного дела могут стать как партнер господина Гулакяна Варгам Степанян, так и сотрудники московского офиса Битмамы, а также ее брат Александр Федякин и гражданский муж Анатолий Черемин. Двух последних она ранее в своих показаниях называла своими деловыми партнерами. Однако вскоре после задержания Битмамы оба покинули Россию, отбыв, по данным СКР, на Украину и в ОАЭ. Им грозят заочный арест и розыск.

Отметим, что в конце апреля был арестован один из защитников госпожи Федякиной — Руслан Русланов, уговаривавший ее за 30 млн руб. решить вопрос с прекращением уголовного дела. Его обвинили в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Битмама, сообщившая через родственников правоохранителям о незаконных действиях адвоката, обвинения в коррупции избежала.

Мария Локотецкая