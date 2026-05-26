Заместительное судостроение
С судовладельцев хотят собрать 210 млрд руб. на новый флот
Как стало известно “Ъ”, правительство планирует заместить бюджетное финансирование программы льготного лизинга судов Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) внебюджетным. До 2030 года планируется списать все суда «река-море» старше 40 лет. Им на смену должны прийти около 500 сухогрузов, контейнеровозов и танкеров, которые за десять лет должна построить ОСК. Профинансировать эту программу планируют за счет платежа, состоящего из надбавки к тарифу на освидетельствование судов и к портовому сбору, собрав в 2026–2030 годах 210 млрд руб.
В последние годы строители судов выстраиваются в очередь за господдержкой
Целевые параметры программы замещения возрастного флота, согласованные на совещании у первого вице-премьера Дениса Мантурова 30 апреля (протокол есть у “Ъ”), предполагают строительство минимум 500 судов за десять лет и установление предельного возраста эксплуатации судов в 50 лет. Для финансирования льготного лизинга построенных судов планируется ввести инвестсбор, финансовые параметры которого должны рассмотреть Минпромторг с профильными ведомствами, а также с Российской палатой судоходства и ОСК. Ведомствам и участникам рынка поручено «разработать механизмы защиты отечественных производителей, включая нормативно-правовые, в части предотвращения заказа судов на иностранных верфях или покупки на рынке в целях замещения возрастного флота».
ОСК предложила ограничить «ветхий» флот еще весной 2025 года. К лету инициатива обрела более конкретные очертания. С 1 января 2030 года предлагается запретить допуск в российские морские порты судов старше 40 лет. Для судов возрастом от 30 лет планировалось ввести требование о ежегодном освидетельствовании на соответствие требованиям безопасности мореплавания и судоходства (уже предложены соответствующие поправки к Кодексу торгового мореплавания) и взимать с них повышенные портовые сборы (см. “Ъ” от 14 августа 2025 года).
Ранее для финансирования льготного лизинга судов предлагалось предусмотреть для ОСК 197 млрд руб. в бюджете 2026–2028 годов (впоследствии речь шла о 290 млрд руб. в год в 2026–2030 годах), а также создать механизм господдержки, предполагающий стимулирование утилизации старых судов и льготные условия финансирования (не более 3% годовых в рублях) на приобретение гражданских судов. Сейчас же бюджетному источнику предложена альтернатива: ее, говорит собеседник “Ъ”, знакомый с ситуацией, концептуально поддержал президент в апреле.
Как рассказал “Ъ” источник, знакомый с ходом обсуждения, инвестсбор предлагается сформировать из двух надбавок: к тарифу на освидетельствование судов (возрастом до 30 лет и старше), рассчитываемому за тонну водоизмещения, и к портовому сбору за тонну перевезенного груза.
В общей сложности за счет этих мер, по его словам, планируют собрать около 210 млрд руб.: треть за счет надбавки за освидетельствование и две трети — за счет портового сбора.
Заместить, рассказывает собеседник “Ъ”, предлагается суда смешанного плавания «река-море» возрастом старше 40 лет и дедвейтом от 1 тыс. до 9,1 тыс. тонн. Для строительства 500 замещающих судов с таким же дедвейтом — прежде всего сухогрузов, сухогрузов-контейнеровозов, танкеров и химовозов — ОСК создаст унифицированное платформенное решение, говорит собеседник “Ъ”.
В ОСК подтвердили “Ъ”, что в 2025 году блоком инжиниринга корпорации разработана первая в России унифицированная платформа №1 для судов класса «река-море». «Ее задача — обеспечить торговый флот типами судов на единой архитектуре (сухогрузы, контейнеровозы и танкеры), используя унифицированные блоки и единую номенклатуру оборудования,— уточнили в ОСК.— Это сокращает сроки строительства до 30%, снижает количество уникальных компонентов на 20% и уменьшает стоимость жизненного цикла судна». Там добавили, что в этом году представлено и первое российское платформенное решение для грузового речного флота — сухогруза с усиленной речной функцией, адаптированное под внутренние водные пути как по осадке, так и по дедвейту с максимальным экономическим эффектом для судовладельца.
По информации “Ъ”, надбавка к портовому сбору при сегодняшнем грузообороте российских портов в этом проекте должна составлять около 42 млрд руб. в год. Впрочем, за портовый сбор как инвестиционный инструмент сегодня обострилась конкуренция.
Так, его предлагают повысить ради финансирования строительства ледоколов «Росатома» (см. “Ъ” от 14 мая). В этом случае речь шла о $0,2 с тонны только экспортных грузов, что дает примерно 10 млрд руб. в год при грузообороте 2025 года (срок введения не уточняли). Размер портового инвестсбора на ближайшие годы был утвержден в мае: в 2026 году он должен составить 11,8 млрд руб., в 2027-м — 13,5 млрд руб. и в 2028 году — 14,7 млрд руб. Для удовлетворения запросов всех заинтересованных судостроителей его нужно увеличить примерно в шесть раз.
Если деньги на стимулирование спроса собрать не удастся, недозагруженные предприятия ОСК могут закрыть. Как говорится в поручении, Минпромторг и ОСК должны подготовить перечень судостроительных предприятий, которые могут быть законсервированы. Источник “Ъ” в судостроительной отрасли отмечает, что в последние годы объем заказов на суда находился в прямой зависимости от мер господдержки — судового утилизационного гранта, программы льготного лизинга и т. п.,— масштаб которых заметно сократился.
«Главными пострадавшими от инициативы станут потребители, все без исключения,— уверен источник “Ъ” среди грузоотправителей,— поскольку в случае реализации прописанного в поручениях подавляющее большинство собственников флота уйдет с рынка, что для потребителей выльется либо в удорожание услуг оставшихся, либо в переход на другой, более дорогой вид транспорта. Запрет приобретать флот за границей ударит как по грузовладельцам, так и поставит под риск выполнение президентской задачи по росту несырьевого неэнергетического экспорта». Другой собеседник “Ъ” отмечает, что в сложившейся международной обстановке, все сильнее ограничивающей доступность для российского экспорта внешних рынков, с логистики нужно максимально снимать бремя, а не увеличивать его. «К сожалению, в поручениях не увидели ни готовности регуляторов оценивать объем сокращений предприятий и рабочей силы компаний—собственников флота, ни какой-либо оценки увеличения нагрузки на самих потребителей услуг судовладельцев,— говорит источник “Ъ”.— Надеемся, что все это будет проделано на следующем шаге работы». В профильных ведомствах и Российской палате судоходства не ответили на запрос “Ъ”.
Опасения ОСК понятны: крупный долгосрочный заказ на грузовые суда «река-море» — это только серия сухогрузов проекта RSD59 на «Красном Сормово», говорит глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. В остальном гражданские мощности верфей ОСК загружены ледоколами, пассажирскими и рыболовецкими судами. При текущей конъюнктуре в условиях снижения погрузки и грузооборота водного транспорта и сокращения доходов судовладельцев они не имеют возможности наращивать портфель заказов на строительство судов. «При этом, если предлагаемые меры будут хотя бы частично реализованы и вырастет финансовая нагрузка на судовладельцев, это убьет внутренний водный транспорт как класс»,— уверен эксперт. Даже без учета резкого снижения спроса в 2026 году финансовые резервы судовладельцев были во много исчерпаны, отмечает он. «Понятны жесткие бюджетные ограничения, но нужно пробовать искать варианты с менее катастрофическими последствиями,— говорит господин Бурмистров.— А вопрос загрузки мощностей ОСК решать комплексно, с учетом выхода на крупные серии, в тесном взаимодействии с лизинговыми компаниями и, возможно, с созданием дополнительных инструментов, например с участием группы ВТБ».