Госдума приняла закон об аресте имущества для нарушителей-релокантов

Депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли закон, который позволяет арестовывать имущество граждан, совершивших правонарушения против интересов России за рубежом. Об этом сообщил депутат от «Единой России» Василий Пискарев в своем Telegram-канале.

Принятые поправки вносят изменения в КоАП. Ключевая поправка — в ст. 27.20 (арест имущества в целях обеспечения исполнения постановления). Сейчас эта статья предполагает арест имущества юридических лиц за незаконное вознаграждение или совершение сделок с незаконным имуществом. Принятые поправки расширяют ее действие на физических лиц, которые совершили правонарушения за рубежом. Накладывать арест на имущество релокантов российские суды смогут в случае нарушения статей:

ст. 13.14.1 (незаконное получение информации с ограниченным доступом);

ст. 13.15 (злоупотребление свободой массовой информации);

статьи 13.36 и 13.37 (нарушения в сфере распространения информации, в том числе среди детей, а также материалов с призывом к терроризму);

ст. 13.48 (публичное отождествление действий и решений руководства СССР и нацистской Германии);

ст. 17.13 (нарушение распространения сведений о защищаемых лицах);

ст. 19.34 (нарушение порядка деятельности иноагента);

ч. 3–5 ст. 20.1 (мелкое хулиганство с особыми признаками);

ст. 20.29 (производство и распространение экстремистских материалов).

Согласно поправкам, у физических лиц будут сразу арестовывать денежные средства на счетах и вкладах, а в случае их отсутствия — другое имущество. Арест может быть снят судом по заявлению человека, чье имущество было арестовано, или его защитника, а также по ходатайству прокурора или судебного пристава-исполнителя. В случае юрлиц арестовывать будут деньги на вкладах и счета в банках, если нет другого имущества.

В случае одобрения Советом федерации и подписания президентом закон вступит в силу 1 сентября 2026 года. В Госдуму документ внесли в октябре 2024 года депутат Айрат Фаррахов («Единая Россия», сложил полномочия в начале апреля) и Госсовет Татарстана. В первом чтении законопроект был принят в мае 2025 года. Изначально в документе предлагалось привлекать к ответственности за любые нарушения против интересов России. Ко второму чтению добавили конкретные статьи КоАП.