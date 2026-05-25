Автотрассы готовят к взлету

Власти планируют увеличить предел разрешенной скорости на федеральных трассах. На участках «Тавриды» в Крыму после установки освещения Росавтодор может повысить скорость до 110 км/ч уже в конце текущего года. Увеличение лимита ожидается и на трассах М-3 «Украина» и М-4 «Дон» — соответствующие решения готовит «Автодор». Регионы пока с изменениями не спешат. Подмосковные власти, к примеру, недавно отчитались об установке 4,5 тыс. знаков ограничений скорости и принятых мерах по «успокоению» движения.

О планах повысить допустимую скорость на «Тавриде» сообщил глава Росавтодора Роман Новиков, выступая на завершившемся на прошлой неделе Форуме дорожного строительства. «С 2021 года мы начали вводить на наших дорогах режим 110 км/ч. Это дает положительные результаты,— сказал он.— Работу эту мы продолжаем и планируем к концу года на большом участке дороги "Таврида" также повысить режим до 110 км/ч». В пресс-службе Росавтодора “Ъ” сообщили детали проекта.

Агентство напоминает, что сейчас на большей части трассы действует ограничение 90 км/ч. Ключевое условие для увеличения разрешенной скорости — это установка стационарного освещения. Необходимые работы уже ведутся на участке 8–87-й км «Тавриды». Для освещения участка 87–187-й км уже готов проект, документы согласовываются, для участка 187–269-й км проект пока готовится. После завершения работ и проведения «комплекса мероприятий по организации движения» вопрос о повышении лимита скорости «может быть рассмотрен», отметили в Росавтодоре.

До 110 км/ч сегодня можно разгоняться на Кольцевой автодороге вокруг Санкт-Петербурга, на участках А-217 «Приморское полукольцо», М-2 «Крым», М-8 «Холмогоры», М-9 «Балтия», М-7 «Волга».

Росавтодор не исключает, что таких участков в будущем станет больше, но в первую очередь это коснется автомагистралей. «Решения о повышении режима принимаются индивидуально для конкретных участков после оценки их технического состояния, параметров инфраструктуры, уровня аварийности»,— замечают там.

В «Автодоре», отвечая на запрос “Ъ”, рассказали, что уже сейчас 33% всей сети госкомпании (суммарной протяженностью 1,97 тыс. км) функционирует «в повышенном» скоростном режиме. До 130 км/ч можно разгоняться на М-11 «Нева» и на участке трассы М-4 «Дон» (на обходе Новой Усмани и Рогачевки), до 110 км/ч — на участках М-1 «Беларусь», М-3 «Украина», М-4 «Дон», М-12 «Восток». «В планах повышение скоростного режима до 110 км/ч на участках М-3 "Украина" 65–124-й км и на М-4 «Дон» 933–1024-й км после завершения реконструкции»,— отметили в «Автодоре». ПДД, напомним, разрешают устанавливать лимит 130 км/ч по решению владельца дороги и ГИБДД на любой магистрали, но по факту это практикуется только «Автодором».

Регионы менять разрешенную скорость не спешат.

«На территории Московской области в настоящее время нет планов по повышению режима»,— заявили “Ъ” в подмосковном минтрансе.

Более того, с начала года на региональной сети в 47 городских и муниципальных округах ведомство установило 4,5 тыс. знаков, ограничивающих скорость до 20, 40, 50 и 70 км/ч. Больше всего таких указателей — 315 — появилось в Дмитровском округе. Также ведется работа по «успокоению» движения с помощью «лежачих полицейских», сообщили в министерстве. В Воронежской и Курской областях, по данным источников “Ъ” в органах власти, не планируется повышение лимитов. О планах на повышение также не сообщалось в других регионах Черноземья.

В столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД) “Ъ” сообщили, что регулярно анализируют улично-дорожную сеть и «точечно корректируют скоростной режим там, где это необходимо, для более безопасного движения». Где есть сложные повороты, съезды, ограниченная видимость, режим меняют так, чтобы у водителей «было больше времени на реакцию», пояснили в ЦОДД.

Точечные изменения планируются на некоторых улицах внутри жилой застройки и на участках с повышенной аварийностью, в частности, на улицах Самуила Маршака и Льва Кассиля ЦОДД намерен установить режим 30 км/ч. «Корректировка возможна и в сторону увеличения,— отметили в центре.— Такие изменения рассматриваются только там, где позволяют дорожные условия: участок хорошо просматривается и освещен, нет резких поворотов, сложной геометрии, большого числа конфликтных маневров и других факторов, которые могут повлиять на безопасность». В 2026 году планируется поднять с 80 до 90 км/ч разрешенную скорость на участке Солнцево—Бутово—Варшавское шоссе от Боровского шоссе до улицы Эдварда Грига.

В ноябре 2025 года заместитель главы Минтранса Константин Пашков допустил появление в РФ дорог без ограничений. Ранее ведомство также анонсировало увеличение предельного лимита движения по автотрассам с 130 до 150 км/ч. Пока обнародованные чиновниками намерения, впрочем, развития не получили. Как сообщал “Ъ”, 21 мая 2026 года правительство утвердило десятилетний план мероприятий по повышению безопасности движения. Среди прочего документ предполагает разработку в 2027 году методических рекомендаций по «определению, изменению и установлению оптимальных скоростных режимов».

Иван Буранов; Сергей Толмачев, Воронеж