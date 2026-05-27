Технологии роста

Согласно данным НИУ ВШЭ и АНО «Цифровая экономика», с которыми ознакомился “Ъ”, общая выручка организаций ИТ-отрасли в России за 2025 год увеличилась на 14%, до 13,973 трлн руб. Прибыль организаций достигла 1,676 трлн руб., что на 21% выше уровня 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ

В расчеты аналитиков входят три собирательные классификационные группировки по видам экономической деятельности (ОКВЭД): отрасль информационных технологий, сектор информационно-коммуникационных технологий и сектор контента и средств массовой информации.

НИУ ВШЭ проводит анализ по ОКВЭД 62.01 («Разработка компьютерного ПО»), 62.02 («Проектирование компьютерных систем»), 62.03 («Деятельность по управлению компьютерным оборудованием»), 63.11 («Деятельность по созданию и использованию баз данных и информресурсов»). АНО «Цифровая экономика» — по компаниям, входящим в реестр аккредитованных ИТ-компаний.

Выручка от реализации товаров, работ и услуг собственного производства в приведенных категориях, по данным аналитиков, растет быстрее, чем от реализации покупных товаров, работ и услуг: 16% против 12% годом ранее.

В структуре выручки на реализацию товаров, работ и услуг приходится более 70%.

Налоги и страховые взносы, уплаченные ИТ-отраслью, увеличились на 30%, до 2,225 трлн руб., а их отношение к выручке поднялось с 14% до 15,9%. Валовая добавленная стоимость ИТ-отрасли по итогам 2025 года выросла на 14%, до 8,966 трлн руб., тогда как экономика в целом увеличилась на 5%.

Данные “Ъ” подтверждают в аппарате профильного вице-премьера Дмитрия Григоренко: «Продолжают действовать ключевые меры поддержки ИТ-отрасли, в том числе пониженная ставка по налогу на прибыль. Сохраняется пониженный тариф страховых взносов. Сектор демонстрирует позитивную динамику по выручке, прибыли, занятости и налоговой отдаче».

В 2025 году действовали меры поддержки ИТ-отрасли до реформы, включая пониженную ставку по налогу на прибыль и пониженный тариф страховых взносов. Уровень возврата господдержки в бюджет в виде налогов и страховых взносов вырос с 2,2 руб. на каждый рубль господдержки в 2024 году до 2,3 руб. в 2025 году. С 2026 года размер пониженной ставки по налогу на прибыль был увеличен с 0% до 5%, а правила применения пониженного тарифа страховых взносов были изменены.

Татьяна Исакова