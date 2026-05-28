«Яндекс» забронировал «Островок»

Как стало известно “Ъ”, «Яндекс» (MOEX: YDEX) может купить один из крупнейших в России сервисов онлайн-бронирования отелей «Островок». Другие претенденты на актив — «Авито» и «Суточно.ру» — вышли из переговоров. Собственники рассчитывают продать компанию за 20 млрд руб., но покупатель готов заплатить не более 15 млрд руб. Сделка позволит «Яндексу» получить на рынке гостиничных бронирований долю, сопоставимую с Booking.com.

Фото: Ruben Sprich / Reuters

Структуры «Яндекса» стали основным претендентом на покупку сервиса «Островок», рассказали четыре источника “Ъ” на рынке. Представители «Яндекса» и «Островка» заявили “Ъ”, что не комментируют рыночные слухи. Три собеседника “Ъ” говорят, что переговоры покинули два других потенциальных покупателя — «Авито» и «Суточно.ру». В этих компаниях на вопросы “Ъ” оперативно не ответили.

«Островок» в 2010 году основали Сергей Фаге и Кирилл Махаринский. Сейчас сервис принадлежит подконтрольной им Emerging Travel Group (ETG), зарегистрированной в США. Российские юридические лица сервиса контролируются созданной в ОАЭ Maletto Investments Ltd, следует из СПАРК. Совокупная выручка трех операционных компаний «Островка» — «Тревелтек», «Бронирование гостиниц» и «Агентика Тревэл» — в 2025 году составила 10,86 млрд руб., на 13,5% больше год к году.

О планах продать «Островок» в ноябре 2025 года сообщало издание «Известия», указывая, что интерес проявляют почти все крупные участники рынка. Один из собеседников “Ъ” говорит, что собственники рассчитывали продать «Островок» за 27 млрд руб., но затем речь шла о 20 млрд руб. Это, по его словам, связано не только с позицией покупателей, но и с укреплением рубля.

Именно стоимость «Островка» сейчас предмет переговоров с «Яндексом», считают источники “Ъ”. Купить сервис компания рассчитывает не более чем за 15 млрд руб. Это в любом случае может быть выше рыночной стоимости. Инвестиционный директор BGP Capital Юрий Левицкий считает, что «Островок» стоит 9–12 млрд руб. Рентабельность бизнеса сейчас отрицательная, на туристическом рынке в целом спад, отмечает он. Эксперт считает, что сложившаяся в туриндустрии конъюнктура сильно усиливает позиции покупателя. Совокупный объем туристических бронирований на предстоящее лето сократился на 12% год к году из-за отсутствия в ассортименте бизнеса популярных ближневосточных направлений (см. “Ъ” от 15 мая). Некоторые крупные онлайн-тревел-агентства (ОТА) начали терять долю из-за давления небольших сервисов, конфликтов с отельерами и экспансии китайской Trip.com (см. “Ъ” от 27 мая).

В периметр сделки войдут только российские активы «Островка».

Собственники продают бренд и контракты с отельерами. Программная часть сохранится за ETG, говорит собеседник “Ъ”. Ее группа планирует использовать для международных активов: в других странах она занимается гостиничными бронированиями, позиционируя себя как B2B-игрок. Именно поэтому, по словам источника “Ъ”, реальный интерес к покупке «Островка» сохранил именно «Яндекс»: у него аналогичные технологические решения уже есть. После продажи «Островка» ETG не исключает IPO в Нью-Йорке, говорит источник “Ъ”.

Основным мотивом покупки «Островка» для «Яндекса» источник “Ъ” считает поглощение ближайшего конкурента для увеличения доли. Сейчас «Островок»» — одно из крупнейших ОТА в России. В структуре гостиничных бронирований через этот канал в начале мая 2026 года осуществлено 24,8% продаж, по данным Travelline. Год к году показатель вырос на 0,11 процентного пункта. Ближайшие конкуренты сервиса — «Яндекс Путешествия» и также подконтрольная «Яндексу» Acase.ru. Совокупно на них пришлось 34,9% продаж через ОТА. Купив «Островок», «Яндекс» получит на российском рынке позицию, сопоставимую с той, что имел Booking.com, ушедший из страны в 2022 году, констатирует руководитель комиссии по стартапам Российского союза туриндустрии Леонид Пустов.

Господин Пустов не исключает, что мотивом «Яндекса» может быть и усиление B2B-направления, которое у «Островка» развито лучше. Это работа с агентствами, операторами и корпоративными клиентами. Купив «Островок», компания сможет претендовать и на роль лидера в корпоративном сегменте, а это очень большой объем рынка, говорит он. Самостоятельно создать сильного B2B-игрока не так просто, у «Островка» на это ушло десять лет, добавляет Леонид Пустов.

Юрий Левицкий не сомневается, что сделка между «Яндексом» и «Островком» потребует согласования Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и процесс может быть непростым.

Регулятор рассматривает все сделки дороже 7 млрд руб., а здесь речь и о существенном увеличении доли, поясняет он. Если служба признает положение компании доминирующим, у нее может возникнуть ряд обязательств: например, не повышать комиссию для отельеров в течение нескольких лет. Но если бренд «Островка» сохранит формальную независимость, получить согласование ФАС, вероятно, удастся, считает господин Левицкий.

Леонид Пустов считает, что «Яндекс» в случае завершения сделки сохранит бренд «Островок». Это выгодно с точки зрения продвижения. В качестве примера господин Пустов приводит Booking.com: компания не присоединяет к основному бренду второстепенные — Agoda и Priceline.

Аналитики Aspring говорят о высокой инвестиционной активности в тревел-сегменте в этом году: могут быть заключены две-три крупные сделки стоимостью до 35 млрд руб. Ранее возможность продать бизнес рассматривали в том числе владельцы «Авиасейлс» (см. “Ъ” от 13 февраля).

Александра Мерцалова, Владимир Лавицкий